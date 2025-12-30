Болото в Швейцарии оказалось золотым алтарём: находка кельтов переворачивает историю Европы

Две кельтские золотые монеты нашли в болоте Швейцарии

В болотистой местности на северо-западе Швейцарии археологи обнаружили две редчайшие золотые монеты кельтской эпохи. Находка относится к числу самых ранних кельтских денежных артефактов, известных на территории страны. Учёные предполагают, что ценности могли быть намеренно помещены в воду в рамках древних ритуалов. Об этом сообщает издание Live Science.

Необычная находка в болоте Беренфельс

Монеты были обнаружены в болоте Беренфельс рядом с муниципалитетом Арисдорф во время полевых исследований. Их нашли археологи-волонтёры, продолжившие изучение участка после серии более ранних находок. Ранее в этом же месте удалось поднять 34 серебряные кельтские монеты, что уже тогда указало на особое значение локации. Подобные открытия всё чаще заставляют по-новому взглянуть на роль природных ландшафтов в древних культурах, как это уже происходило при изучении археологических находок в Египте.

Возраст золотых артефактов составляет около 2300 лет — они были отчеканены в середине III века до нашей эры. Это делает находку частью крайне ограниченной группы: на сегодняшний день в Швейцарии известно чуть более двух десятков подобных ранних кельтских монет.

Что известно о самих монетах

Одна из монет представляет собой золотой статер весом около 7,8 грамма, вторая — его четверть весом примерно 1,86 грамма. Диаметр статера составляет около двух сантиметров. Термин "статер" был заимствован кельтами у древних греков, чьи денежные системы оказали заметное влияние на европейские племена позднего железного века…

Влияние античного мира и кельтская символика

Дизайн обеих монет явно отсылает к золотым статерам времён Филиппа II Македонского. На аверсе изображён профиль бога Аполлона, а на реверсе — колесница, запряжённая парой лошадей. Однако кельты внесли собственные художественные элементы.

На оборотной стороне меньшей монеты под лошадьми отчётливо виден тройной спиралевидный знак — трискелион. Этот символ широко распространён в кельтском искусстве и связан с представлениями о движении, цикличности и сакральной силе. Подобные знаки нередко встречаются и в других древних культурах, включая объекты, связанные с ранними формами письменности, например рунические памятники Скандинавии.

Жертвоприношения и сакральные места

Болото Беренфельс образовано системой заполненных водой карстовых воронок. Подобные природные образования кельты нередко считали священными. Археологи отмечают, что кельтские монеты часто находят именно в болотах и водоёмах, что указывает на устойчивую ритуальную практику.

По мнению специалистов, такие предметы могли служить подношениями богам, дипломатическими дарами, элементами приданого или инструментом политического влияния.

Кельтские и греческие статеры

Кельтские золотые монеты внешне напоминают греческие образцы, но отличаются стилистикой. Греческие статеры стремились к реалистичности и строгим канонам изображения. Кельтские мастера, напротив, упрощали формы и насыщали композиции символами. В результате монеты становились не только средством ценности, но и носителем культурного кода.

Плюсы и минусы использования золота в кельтских монетах

Золото подчёркивало высокий статус владельца и долговечность ценности. Оно было устойчиво к коррозии и сохраняло внешний вид столетиями. При этом высокая стоимость делала такие монеты непрактичными для повседневной торговли. Именно поэтому их использование чаще ограничивалось ритуалами, дарами и элитным обменом.

Как археологи определяют назначение находок

Анализируют место обнаружения и природный контекст. Сравнивают находку с аналогами из других регионов. Изучают следы износа и состав металла. Учитывают исторические и этнографические данные.

Популярные вопросы о кельтских золотых монетах

Использовались ли они как обычные деньги?

Нет, из-за высокой ценности их применяли ограниченно и не для повседневных расчётов.

Что лучше сохранилось — золотые или серебряные монеты?

Золотые артефакты, как правило, сохраняются лучше благодаря химической устойчивости металла.

Сколько может стоить такая находка сегодня?

Рыночная стоимость зависит от редкости, состояния и исторической значимости, но подобные монеты относятся к музейным ценностям.

Обе найденные монеты планируется выставить вместе с серебряными артефактами из Беренфельса в Базеле начиная с марта 2026 года.