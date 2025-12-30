Болото в Швейцарии оказалось золотым алтарём: находка кельтов переворачивает историю Европы

В болотистой местности на северо-западе Швейцарии археологи обнаружили две редчайшие золотые монеты кельтской эпохи. Находка относится к числу самых ранних кельтских денежных артефактов, известных на территории страны. Учёные предполагают, что ценности могли быть намеренно помещены в воду в рамках древних ритуалов. Об этом сообщает издание Live Science.
Монеты были обнаружены в болоте Беренфельс рядом с муниципалитетом Арисдорф во время полевых исследований. Их нашли археологи-волонтёры, продолжившие изучение участка после серии более ранних находок. Ранее в этом же месте удалось поднять 34 серебряные кельтские монеты, что уже тогда указало на особое значение локации. Подобные открытия всё чаще заставляют по-новому взглянуть на роль природных ландшафтов в древних культурах, как это уже происходило при изучении археологических находок в Египте.
Возраст золотых артефактов составляет около 2300 лет — они были отчеканены в середине III века до нашей эры. Это делает находку частью крайне ограниченной группы: на сегодняшний день в Швейцарии известно чуть более двух десятков подобных ранних кельтских монет.
Одна из монет представляет собой золотой статер весом около 7,8 грамма, вторая — его четверть весом примерно 1,86 грамма. Диаметр статера составляет около двух сантиметров. Термин "статер" был заимствован кельтами у древних греков, чьи денежные системы оказали заметное влияние на европейские племена позднего железного века…
Дизайн обеих монет явно отсылает к золотым статерам времён Филиппа II Македонского. На аверсе изображён профиль бога Аполлона, а на реверсе — колесница, запряжённая парой лошадей. Однако кельты внесли собственные художественные элементы.
На оборотной стороне меньшей монеты под лошадьми отчётливо виден тройной спиралевидный знак — трискелион. Этот символ широко распространён в кельтском искусстве и связан с представлениями о движении, цикличности и сакральной силе. Подобные знаки нередко встречаются и в других древних культурах, включая объекты, связанные с ранними формами письменности, например рунические памятники Скандинавии.
Болото Беренфельс образовано системой заполненных водой карстовых воронок. Подобные природные образования кельты нередко считали священными. Археологи отмечают, что кельтские монеты часто находят именно в болотах и водоёмах, что указывает на устойчивую ритуальную практику.
По мнению специалистов, такие предметы могли служить подношениями богам, дипломатическими дарами, элементами приданого или инструментом политического влияния.
Кельтские золотые монеты внешне напоминают греческие образцы, но отличаются стилистикой. Греческие статеры стремились к реалистичности и строгим канонам изображения. Кельтские мастера, напротив, упрощали формы и насыщали композиции символами. В результате монеты становились не только средством ценности, но и носителем культурного кода.
Золото подчёркивало высокий статус владельца и долговечность ценности. Оно было устойчиво к коррозии и сохраняло внешний вид столетиями. При этом высокая стоимость делала такие монеты непрактичными для повседневной торговли. Именно поэтому их использование чаще ограничивалось ритуалами, дарами и элитным обменом.
Обе найденные монеты планируется выставить вместе с серебряными артефактами из Беренфельса в Базеле начиная с марта 2026 года.
