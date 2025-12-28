Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Январский посев цветов на рассаду позволяет получить цветение через 5–6 месяцев
После китобойного промысла у горбатых китов снижено генетическое разнообразие — Earth
Алкоголь, таблетки и баня при похмелье усиливают интоксикацию — врач Тюрин
Пуфики, табуреты и латунный декор для гостиной выгоднее искать на вторичном рынке
Россия входит в топ-50 самых экономически устойчивых стран — рейтинг Global Finance
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Космическая дипольная аномалия не совпала с материей — данные космологов
Замок Ментенон воссоздал викторианское Рождество по Диккенсу

Энергия будущего с побочным эффектом: термоядерные установки запускают охоту на тёмную материю

Термоядерные реакторы могут стать источником частиц тёмной материи вне плазмы — JHEP
Наука

Термоядерный реактор может неожиданно стать источником частиц тёмной материи — к такому выводу пришли физики, проанализировав процессы, происходящие вокруг плазмы. Исследование показывает, что потенциальные кандидаты на роль тёмной материи могут возникать не в самой зоне реакции, а в конструктивных элементах установки. Речь идёт о частицах "тёмного сектора", в том числе об аксионах, которые давно интересуют учёных.

Термоядерный реактор
Фото: Wikimedia by LLNL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Термоядерный реактор

Что именно происходит внутри термоядерной установки

В центре внимания исследователей оказались реакторы на основе реакции дейтерий-тритий — именно этот тип сегодня считается наиболее перспективным для промышленной термоядерной энергетики. При слиянии ядер образуется мощный поток высокоэнергетических нейтронов, которые покидают плазму и устремляются к стенкам реактора.

Эти нейтроны не просто теряют энергию. Они активно взаимодействуют с окружающими материалами, прежде всего с так называемым "размножающим одеялом" — массивным слоем, окружающим камеру реактора. В большинстве проектов оно содержит литий и выполняет сразу несколько функций, включая тепловую и топливную.

Роль литиевого одеяла и побочные эффекты

Основная задача литиевого слоя — улавливать нейтроны и превращать их энергию в тепло, которое затем используется для выработки электроэнергии. Дополнительно литий участвует в воспроизводстве трития: при захвате нейтронов образуются ядра гелия и тритий, который возвращается в топливный цикл.

Однако, как показали расчёты группы под руководством физика Юре Зупана из Университета Цинциннати, именно в этих ядерных столкновениях может скрываться неожиданный эффект. При взаимодействии нейтронов с ядрами лития и материалами стенок теоретически возможно рождение экзотических частиц, слабо взаимодействующих с обычным веществом.

Почему речь идёт именно об аксионах

Аксионы — одни из главных кандидатов на роль тёмной материи. Эти гипотетические частицы крайне трудно зафиксировать, поскольку они почти не вступают во взаимодействие с привычными частицами. Большинство экспериментов по их поиску связано с астрофизикой или подземными детекторами.

В новом подходе внимание смещается к земным установкам. По расчётам исследователей, поток аксионоподобных частиц, возникающих при столкновениях нейтронов с материалами реактора, может быть значительно выше, чем если бы они рождались непосредственно в плазме. Более того, часть таких частиц теоретически способна покидать пределы реактора, что делает их потенциально доступными для регистрации.

Чем этот подход отличается от прежних идей

Ранее термоядерные установки рассматривались исключительно как источник энергии или как испытательный полигон для материалов. Новая работа предлагает взглянуть на них ещё и как на лабораторию фундаментальной физики.

В отличие от ускорителей частиц, термоядерный реактор создаёт устойчивый и длительный поток нейтронов. Это открывает возможность для непрерывного образования редких частиц без необходимости экстремальных энергий, характерных для коллайдеров.

Возможные последствия для науки

Если расчёты подтвердятся экспериментально, термоядерные реакторы могут стать новым инструментом в поиске тёмной материи. Это особенно важно на фоне того, что многие крупные эксперименты по её обнаружению пока не дали однозначных результатов.

При этом речь не идёт о перестройке самих установок. Детекторы для улавливания аксионоподобных частиц можно разместить вне реактора, не вмешиваясь в его работу. Такой подход снижает стоимость и риски экспериментов.

Сравнение подходов к поиску тёмной материи

Традиционные методы поиска тёмной материи основаны на астрофизических наблюдениях, подземных детекторах и экспериментах на ускорителях. Каждый из них имеет свои ограничения, связанные с уровнем фона, редкостью событий и сложностью интерпретации данных.

Использование термоядерных реакторов предлагает иной путь. Здесь источник частиц хорошо контролируем, а параметры среды известны заранее. Это не заменяет существующие методы, но может стать важным дополнением, расширяющим экспериментальный инструментарий физиков.

Популярные вопросы о тёмной материи и термоядерных реакторах

Можно ли обнаружить тёмную материю напрямую в реакторе?

На данный момент речь идёт о косвенном обнаружении через специальные детекторы, размещённые вне реактора.

Опасны ли такие частицы для человека и оборудования?

Аксионы и подобные им частицы крайне слабо взаимодействуют с веществом и не представляют угрозы.

Когда можно ожидать практических экспериментов?

Это зависит от развития термоядерных проектов и интереса научного сообщества, но первые тесты возможны в среднесрочной перспективе.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Балаклава закрепилась как универсальный аксессуар холодного сезона
Дикие животные целенаправленно употребляют этанол из фруктов
Пуфики, табуреты и латунный декор для гостиной выгоднее искать на вторичном рынке
Россия входит в топ-50 самых экономически устойчивых стран — рейтинг Global Finance
Kia Telluride вошёл в список самых безопасных кроссоверов
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Пикировка рассады в марте укрепляет иммунитет растений
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Упражнение "велосипед" сидя на стуле развивает косые мышцы живота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.