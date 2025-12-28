Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена приоритетов банков — от потребителей к бизнесу не случайна — Мехтиев
Гены устойчивости к антибиотикам существовали задолго до медицины — Biocontaminant
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
Металлурги России удивили результатами, несмотря на санкции
Исследование разрушает миф о музыкальном образовании — Advances in Methods
Зимой комнатные растения поливают утром, чтобы снизить риск корневой гнили
Магнезия улучшает хват и снижает риск выскальзывания грифа — тренеры

Литий-ионные батареи горят редко, но опасно: учёные предложили быструю доработку

Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Наука

Литий-ионные аккумуляторы стоят почти во всей современной электронике — от смартфонов до электромобилей. В нормальных условиях они безопасны, но тысячи инцидентов с возгораниями уже задокументированы, иногда с тяжёлыми последствиями.

Замена батареи у электрокара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замена батареи у электрокара

Проблема связана с тем, что внутри таких батарей находится легковоспламеняющийся жидкий электролит (раствор солей лития в органических растворителях). При проколе, перезаряде, перегреве, дефектах производства или механическом повреждении аккумулятор может войти в режим теплового разгона: реакции самоподдерживаются, выделяя всё больше тепла, и это приводит к пожару, сообщает CNN.

Почему это особенно критично для авиации и городов

В авиации риск усиливается тем, что гаджетов и пауэрбанков много, а пожар в салоне или грузовом отсеке может быстро стать неконтролируемым. В США FAA давно запрещает перевозить запасные литий-ионные батареи в зарегистрированном багаже и требует, чтобы устройства в салоне оставались доступными, чтобы экипаж мог быстро вмешаться при перегреве.

Похожая уязвимость есть и на земле: электровелосипеды и электросамокаты регулярно становятся источником бытовых пожаров. Также инциденты фиксируют предприятия — искрение, воспламенение и даже взрывы аккумуляторов.

"Разорвать компромисс" между мощностью и безопасностью

Многие решения по повышению безопасности предлагают заменить жидкий электролит на твёрдый или гелевый — но это требует серьёзной перестройки производства, и потому внедряется медленно.

Команда исследователей из Китайского университета Гонконга предложила путь проще: не менять конструкцию элемента и линии сборки, а заменить химический состав электролита так, чтобы он "переключался" в зависимости от температуры.

Идея, которую описывает одна из авторов (Юэ Сан), в том, что обычно инженеры вынуждены выбирать:

  • максимальная производительность - оптимизация процессов при комнатной температуре;

  • максимальная безопасность - контроль реакций при высоких температурах.

Новый электролит, по их задумке, должен сохранять эффективность в обычном режиме, но срабатывать как тормоз при перегреве.

Как это работает

В растворе используются два растворителя:

  • первый стабилизирует химию батареи при комнатной температуре и поддерживает нормальную работу;

  • второй активнее проявляет себя при нагреве и подавляет цепную реакцию, которая ведёт к тепловому разгону (по сути — "гасит" опасные процессы, замедляя их).

Результаты испытаний: прокол гвоздём без пожара

В лабораторном тесте на проникновение (прокол гвоздём) аккумулятор с новым электролитом нагрелся всего примерно на 3,5 °C, тогда как стандартный элемент разогрелся до 555 °C.

Авторы также заявляют, что это не ухудшило ресурс: после 1000 циклов заряд-разряд батарея сохраняла более 80% ёмкости.

Профессор И-Чун Лу (соавтор работы) подчёркивает главный прикладной плюс:
электролит — жидкость, значит его можно "влить” в существующий элемент, без закупки нового оборудования и перестройки процесса, в отличие от изменений в электродах и других твёрдых компонентах.

Что дальше: коммерциализация и масштабирование

Новый состав немного увеличит себестоимость, но при массовом выпуске она, по оценкам разработчиков, будет близка к нынешней. Команда говорит о переговорах с производителями и оценивает вывод на рынок в горизонте нескольких лет.

Пока испытания выполнены на формате батареи, сопоставимом по мощности с источником питания для планшета. Чтобы выйти на уровень электромобилей, потребуется отдельная проверка совместимости и масштабирование дизайна.

Внешние специалисты, не участвовавшие в исследовании, в целом оценили подход позитивно: отмечают, что "стратегически подобранный электролит" может быть относительно легко внедрён и при этом не должен резко ухудшить срок службы — при условии, что не всплывут проблемы совместимости материалов при обработке и в реальных режимах эксплуатации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Новости спорта
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Красота и стиль
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Последние материалы
Проект "Геном человека" подтвердил близость ДНК мышей и людей — Sciencing
Салат "Снежинка" готовят из белков, креветок, риса и красной икры
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Гороскоп: 28 декабря подходит для подведения итогов
Плохая вентиляция канализации разрушает защиту сифона
Журавельник прорастает после зимней стратификации — House Digest
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Направление печки в ноги ускоряет прогрев салона автомобиля
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.