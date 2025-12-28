Удар по мифам: что на самом деле музыка делает с вашей памятью

Многие привыкли считать, что музыкальное образование "прокачивает память вообще", но крупное международное исследование предлагает более аккуратную картину. Оказалось, что у опытных музыкантов действительно есть явное преимущество в кратковременной памяти на музыкальные паттерны, небольшая прибавка — в зрительно-пространственной памяти, а вот выигрыш в вербальной памяти значительно слабее, чем предполагали ранние работы.
Об этом говорится в статье, опубликованной в Advances in Methods and Practices in Psychological Science.
Массимо Грасси и международная команда хотели разобраться с противоречиями, накопившимися в научной литературе. Музыкантов часто используют как модель того, как длительная тренировка меняет мозг и поведение, но многие прежние исследования были небольшими и не всегда давали надёжную оценку эффекта. Поэтому исследователи сделали ставку на единый протокол и большое число участников, чтобы получить более точную "среднюю температуру" по теме.
Всего набрали 1200 человек из 15 стран: 600 опытных музыкантов и 600 немузыкантов, сопоставленных по возрасту, полу и уровню образования. Музыканты должны были иметь минимум 10 лет формального обучения и продолжать активную профессиональную деятельность. Немузыканты — не более двух лет музыкального образования и перерыв в занятиях музыкой не менее пяти лет. Такой отбор сделал группы максимально "контрастными" и снизил риск размывания различий.
Участники выполняли три задания на кратковременную память в лабораторных условиях во всех 33 подразделениях, чтобы результаты можно было корректно сравнивать.
Музыкальная память: прослушать мелодию и оценить, совпадает ли вторая мелодия с первой или отличается.
Вербальная память: увидеть на экране последовательность цифр и воспроизвести её в правильном порядке.
Зрительно-пространственная память: запомнить порядок появления точек в сетке и затем кликнуть по тем же позициям в той же последовательности.
Дополнительно оценивали подвижный интеллект (прогрессивные матрицы Равена), кристаллизованный интеллект (словарный тест), исполнительные функции (задание на сопоставление букв), а также собирали данные о личности и социально-экономическом статусе — чтобы понять, не объясняют ли они часть различий.
Музыканты заметно лучше справлялись с музыкальным заданием. Это логично укладывается в идею "доменно-специфического" преимущества: длительная практика делает человека эффективнее именно в обработке знакомых типов данных — мелодий, ритмических и интонационных шаблонов.
Преимущество в вербальной памяти оказалось очень небольшим. Это важный сигнал: музыкальная подготовка не так легко переносится на запоминание цифр, слов и других вербальных стимулов. Авторы отдельно отмечают, что более "громкие" выводы прошлых работ могли быть завышены из-за выбора методик — например, когда вербальные задания были слуховыми, и музыканты получали преимущество не из-за "лучшей памяти на слова", а за счёт более развитого слухового анализа.
Зато исследование нашло маленькое, но статистически значимое преимущество музыкантов в зрительно-пространственной памяти. Это намекает, что музыкальное обучение может быть связано с чуть более уверенной работой с расположением объектов и последовательностями в пространстве. Эффект, правда, не сравним по масштабу с музыкальной памятью, но он устойчивее, чем вербальный.
Главное различие здесь — между тем, что тренируется напрямую, и тем, что может "прицепом" улучшаться.
Музыкальная практика напрямую тренирует распознавание и удержание паттернов, поэтому в музыкальных тестах музыканты выигрывают крупно. Перенос на вербальную память оказался слабым, а на визуально-пространственную — умеренно заметным, но небольшим. Это делает вывод более сдержанным: музыкальные занятия дают сильный когнитивный бонус прежде всего внутри области компетенции, а "универсальная прокачка памяти" не подтверждается в прежнем виде.
Судя по этим данным, сильнее всего улучшается кратковременная память на музыкальные паттерны, а перенос на другие типы памяти ограничен.
Если вербальные задания были слуховыми, музыканты могли выигрывать за счёт развитого слухового восприятия, а не из-за универсального улучшения вербальной памяти.
Нет. Она явно связана с сильным преимуществом в музыкальной обработке информации и небольшими отличиями в зрительно-пространственной памяти, просто эффект не стоит представлять как "волшебную таблетку" для любых когнитивных задач.
