Удар по мифам: что на самом деле музыка делает с вашей памятью

Исследование разрушает миф о музыкальном образовании — Advances in Methods

Многие привыкли считать, что музыкальное образование "прокачивает память вообще", но крупное международное исследование предлагает более аккуратную картину. Оказалось, что у опытных музыкантов действительно есть явное преимущество в кратковременной памяти на музыкальные паттерны, небольшая прибавка — в зрительно-пространственной памяти, а вот выигрыш в вербальной памяти значительно слабее, чем предполагали ранние работы.

Фото: unsplash.com by Puk Khantho, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки на клавишах

Об этом говорится в статье, опубликованной в Advances in Methods and Practices in Psychological Science.

Зачем понадобилось такое большое исследование

Массимо Грасси и международная команда хотели разобраться с противоречиями, накопившимися в научной литературе. Музыкантов часто используют как модель того, как длительная тренировка меняет мозг и поведение, но многие прежние исследования были небольшими и не всегда давали надёжную оценку эффекта. Поэтому исследователи сделали ставку на единый протокол и большое число участников, чтобы получить более точную "среднюю температуру" по теме.

Кто участвовал и как разделили группы

Всего набрали 1200 человек из 15 стран: 600 опытных музыкантов и 600 немузыкантов, сопоставленных по возрасту, полу и уровню образования. Музыканты должны были иметь минимум 10 лет формального обучения и продолжать активную профессиональную деятельность. Немузыканты — не более двух лет музыкального образования и перерыв в занятиях музыкой не менее пяти лет. Такой отбор сделал группы максимально "контрастными" и снизил риск размывания различий.

Какие задания проверяли память

Участники выполняли три задания на кратковременную память в лабораторных условиях во всех 33 подразделениях, чтобы результаты можно было корректно сравнивать.

Музыкальная память: прослушать мелодию и оценить, совпадает ли вторая мелодия с первой или отличается. Вербальная память: увидеть на экране последовательность цифр и воспроизвести её в правильном порядке. Зрительно-пространственная память: запомнить порядок появления точек в сетке и затем кликнуть по тем же позициям в той же последовательности.

Дополнительно оценивали подвижный интеллект (прогрессивные матрицы Равена), кристаллизованный интеллект (словарный тест), исполнительные функции (задание на сопоставление букв), а также собирали данные о личности и социально-экономическом статусе — чтобы понять, не объясняют ли они часть различий.

Главный результат: сильный эффект там, где "родная" информация

Музыканты заметно лучше справлялись с музыкальным заданием. Это логично укладывается в идею "доменно-специфического" преимущества: длительная практика делает человека эффективнее именно в обработке знакомых типов данных — мелодий, ритмических и интонационных шаблонов.

Что с вербальной памятью: эффект меньше, чем ожидали

Преимущество в вербальной памяти оказалось очень небольшим. Это важный сигнал: музыкальная подготовка не так легко переносится на запоминание цифр, слов и других вербальных стимулов. Авторы отдельно отмечают, что более "громкие" выводы прошлых работ могли быть завышены из-за выбора методик — например, когда вербальные задания были слуховыми, и музыканты получали преимущество не из-за "лучшей памяти на слова", а за счёт более развитого слухового анализа.

Небольшая прибавка в зрительно-пространственной памяти

Зато исследование нашло маленькое, но статистически значимое преимущество музыкантов в зрительно-пространственной памяти. Это намекает, что музыкальное обучение может быть связано с чуть более уверенной работой с расположением объектов и последовательностями в пространстве. Эффект, правда, не сравним по масштабу с музыкальной памятью, но он устойчивее, чем вербальный.

Доменный навык и "перенос" на другие области

Главное различие здесь — между тем, что тренируется напрямую, и тем, что может "прицепом" улучшаться.

Музыкальная практика напрямую тренирует распознавание и удержание паттернов, поэтому в музыкальных тестах музыканты выигрывают крупно. Перенос на вербальную память оказался слабым, а на визуально-пространственную — умеренно заметным, но небольшим. Это делает вывод более сдержанным: музыкальные занятия дают сильный когнитивный бонус прежде всего внутри области компетенции, а "универсальная прокачка памяти" не подтверждается в прежнем виде.

Популярные вопросы о памяти у музыкантов

Улучшают ли занятия музыкой память в целом?

Судя по этим данным, сильнее всего улучшается кратковременная память на музыкальные паттерны, а перенос на другие типы памяти ограничен.

Почему прошлые исследования могли завышать эффект на вербальную память?

Если вербальные задания были слуховыми, музыканты могли выигрывать за счёт развитого слухового восприятия, а не из-за универсального улучшения вербальной памяти.

Значит ли это, что музыка не полезна для мозга?

Нет. Она явно связана с сильным преимуществом в музыкальной обработке информации и небольшими отличиями в зрительно-пространственной памяти, просто эффект не стоит представлять как "волшебную таблетку" для любых когнитивных задач.