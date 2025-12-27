Гиганты появлялись в этих местах набегами: отпечатки лап динозавров открывают новую страницу в истории Чили

В Чили найдены древнейшие следы динозавров — Swiss Journal of Palaeontology

Север Чили неожиданно пополнил карту позднеюрских находок: там нашли следы динозавров, которые оказались древнейшими для страны и всей западной окраины Гондваны. Отпечатки оставили тероподы и зауроподы около 160 млн лет назад, когда в регионе чередовались засухи и сезонные паводки.

Фото: PA by Emma Nicholls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Следы динозавров

Эти "окна" влаги создавали временные болотистые участки, куда приходили животные самых разных размеров — и оставляли следы в сырой грязи. Об этом сообщает Swiss Journal of Palaeontology.

Самые древние следы динозавров Чили

Новые находки относятся к позднеюрской формации Маджала. Палеонтологи работали в районе Кебрада-Уатакондо и выделили сразу пять горизонтов со следами жизнедеятельности животных. Для западной части Южной Америки это особенно важно: в отличие от восточной окраины континента, где мест со следами больше (Бразилия, Гайана, Уругвай и отдельные сообщения из северных районов), на "западной границе" Гондваны позднеюрские следы известны фактически только по Чили.

Исследователи подчёркивают, что картина распределения следов в целом по миру неравномерна.

Что показали отпечатки тероподов

В Маджале зафиксированы следы тероподов разного "калибра". Есть отпечатки гигантских форм (примерно 51-52,8 см), крупных (43,5-46,5 см) и средних (25-27 см). Отдельно выделяется поверхность, где найдено более 25 отпечатков самых маленьких и очень маленьких тероподов — длина следов всего 8-13 см.

Учёные отмечают, что это минимальные размеры тероподных отпечатков, зарегистрированные в Чили, и, вероятно, на всей западной окраине Гондваны. Такие серии следов ценны тем, что показывают не "случайного гостя", а регулярное присутствие животных в конкретных условиях среды.

Следы зауроподов и возможная тропа

Ещё один уровень выделяется тем, что на нём видны исключительно следы зауроподов — возможно, подследы. Сохранность здесь хуже, поэтому точные измерения затруднены, но анализ цифровой модели позволяет говорить как минимум о девяти отпечатках, ориентировка которых может соответствовать возможной тропе. Даже фрагментарные тропы важны для реконструкций: они помогают понять, как крупные животные перемещались по пойме и куда могли тянуться их маршруты.

Почему следы сохранились на 160 миллионов лет

Логика сохранности выглядит типичной для таких памятников: динозавры проходили по влажной, мягкой поверхности у временных водоёмов, затем следующий паводок аккуратно "запечатывал" отпечатки новым слоем осадка. В результате кратковременное событие — прогулка по грязи — превращалось в долговечный "снимок" поведения и среды.

Значение для науки о Гондване

В Европе и Северной Америке позднеюрских мест со следами гораздо больше и они часто лучше изучены: такие площадки известны, например, в ряде стран Европы, а также широко представлены в Северной Америке. Для Гондваны же данные в целом более редкие и разрозненные, с отдельными яркими исключениями вроде обнажений в Высоком Атласе Марокко. Поэтому чилийские уровни формации Маджала добавляют важный фрагмент к пазлу: они помогают реконструировать палеоэкологию полузасушливых пойм и временных болот, где динозавры появлялись "набегами" в сезоны воды.

Следы в Лавразии и на западной окраине Гондваны

В Лавразии (в том числе на европейских площадках) следов поздней юры много, поэтому там легче сравнивать типы троп, плотность отпечатков и разнообразие форм. На западной окраине Гондваны материал куда беднее: единичные объекты становятся ключевыми, потому что закрывают пробелы в распространении динозавров и показывают, как животные использовали редкие влажные участки в преимущественно сухом климате.

Плюсы и минусы метода "следы вместо костей"

Следы дают прямую информацию о поведении: направление движения, возможные тропы, плотность посещения площадки. Но по ним сложнее определить точный вид: отпечаток показывает форму стопы и размер, а не полный "портрет" животного.

Кроме того, качество выводов зависит от сохранности и контекста осадков, поэтому цифровые модели и аккуратная стратиграфия здесь особенно важны.

Популярные вопросы о следах динозавров в Чили

Почему эти отпечатки считают самыми древними в Чили?

Потому что они датируются поздней юрой (около 160 млн лет) и, по оценке авторов, опережают по возрасту другие известные следовые находки региона.

Можно ли по следам понять, какие именно это были динозавры?

Обычно можно уверенно говорить о группе (тероподы, зауроподы) и размере, но точный вид чаще требует костных находок или очень диагностичных отпечатков.

Что дают такие площадки кроме "сенсации"?

Они помогают восстановить палеосреду и поведение: как животные перемещались по пойме, когда приходили к временным водоёмам и насколько регулярно использовали такие места.