Грипп догнал астероид: рейтинг смертельных рисков показал, что опасность ближе, чем кажется

Риск гибели от астероида сопоставили с гриппом и ДТП — анализ исследования arXiv

Вероятность погибнуть от падения астероида кажется сюжетом фантастического фильма, но ученые решили взглянуть на этот страх с точки зрения статистики. Новое исследование сопоставило риск космической катастрофы с куда более привычными угрозами — от ДТП до сезонных инфекций. Итоги оказались неожиданными и заставляют иначе взглянуть на понятие "реальной опасности".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астероидный удар по Луне

Почему ученые вообще сравнивают такие риски

Человеку свойственно бояться редких, но ярких событий, и именно поэтому астероиды регулярно становятся героями заголовков. Однако с точки зрения науки важнее не эмоциональная реакция, а сопоставление вероятностей. Исследователи исходили из простой идеи: если риск можно предотвратить, его имеет смысл сравнивать с другими предотвратимыми причинами смерти.

Столкновение Земли с крупным астероидом формально относится именно к таким сценариям. Уже сегодня существуют технологии раннего обнаружения околоземных объектов и даже методы изменения их траектории. Это ставит "космическую угрозу" в один ряд с дорожной безопасностью, профилактикой инфекций и другими мерами, напрямую влияющими на продолжительность жизни.

Как считали вероятность удара астероида

В рамках работы ученые проанализировали каталоги околоземных объектов и данные астрономических наблюдений за последние десятилетия. На их основе была рассчитана частота столкновений крупных астероидов с Землей. Затем этот показатель перевели в понятный для человека формат — вероятность события в течение средней продолжительности жизни, принятой равной 71 году.

Далее исследователи сопоставили этот риск с официальной статистикой смертности по целому ряду причин. В анализ вошли как бытовые и техногенные угрозы, так и редкие несчастные случаи, которые обычно воспринимаются как экзотика.

С какими причинами сравнивали астероид

Для сопоставления были выбраны самые разные сценарии, от вполне привычных до крайне необычных. В их числе оказались дорожно-транспортные происшествия, отравления угарным газом, удары молнии и парашютные инциденты. Отдельное внимание уделили нападениям животных, обрушениям песчаных ям и инфекционным заболеваниям, включая бешенство и грипп.

Такой широкий список позволил увидеть полную картину: где на самом деле находится риск удара астероида по сравнению с тем, с чем человек сталкивается в повседневной жизни.

Неожиданные результаты сравнения

Оказалось, что вероятность погибнуть от астероида в современном мире выше, чем риск смерти от бешенства. При этом она все же заметно ниже, чем вероятность погибнуть в ДТП, которые остаются одной из ведущих причин смертности во многих странах.

Интересным оказался и вывод о гриппе. По расчетам ученых, суммарная вероятность смерти от осложнений гриппа за жизнь сопоставима с риском астероидного удара. Разница в том, что гриппом человек может болеть многократно, тогда как астероид — это разовое, хотя и глобальное событие.

Редкие, но смертельно опасные сценарии

Отдельного внимания заслуживают обрушения песчаных ям. Такие случаи почти всегда заканчиваются летально, однако вероятность столкнуться с подобной ситуацией за всю жизнь составляет примерно один на миллион. Это наглядный пример того, как высокая опасность события может сочетаться с крайне низкой частотой.

С точки зрения статистики именно такие редкие угрозы часто воспринимаются неправильно: они кажутся либо чрезмерно страшными, либо вовсе игнорируются, хотя реальная оценка лежит где-то посередине.

Почему отсутствие жертв не означает отсутствия риска

На сегодняшний день не существует достоверно зафиксированных случаев гибели людей непосредственно от удара астероида. Однако ученые подчеркивают, что это не повод полностью игнорировать угрозу. История Земли знает примеры, когда единичное событие кардинально меняло биосферу планеты.

Гибель динозавров после падения крупного астероида — классический пример того, как редкое, но масштабное столкновение способно повлиять не только на статистику, но и на ход эволюции.

Предотвратим ли астероидный удар

Важным аргументом в пользу изучения таких рисков стал эксперимент NASA 2022 года. Тогда космический аппарат был намеренно направлен на астероид, чтобы изменить его орбиту. Миссия показала, что человечество уже располагает базовыми технологиями планетарной защиты.

Однако подобные проекты требуют огромных финансовых затрат, длительной подготовки и международного сотрудничества. Именно поэтому ученые предлагают рассматривать их в контексте других мер по спасению жизней — например, программ вакцинации, улучшения дорожной инфраструктуры или повышения стандартов безопасности автомобилей.

Сравнение: астероид, грипп и ДТП

Если рассматривать риски в масштабе одной человеческой жизни, ДТП остаются наиболее значимой угрозой из этой тройки. Они происходят ежедневно и уносят жизни тысяч людей по всему миру. Грипп занимает промежуточное положение: риск смерти от него невелик, но из-за высокой распространенности инфекции суммарные потери значительны.

Астероидный удар, напротив, крайне редок, но потенциально способен привести к катастрофическим последствиям. Именно сочетание низкой вероятности и высокой разрушительности делает его сложным объектом для оценки.

Популярные вопросы о рисках гибели от разных причин

Насколько реален риск погибнуть от астероида?

С точки зрения статистики он крайне мал, но не равен нулю. Именно поэтому ученые продолжают мониторинг околоземных объектов.

Что опаснее для человека — грипп или астероид?

В повседневной жизни грипп несет больший практический риск, поскольку заражение происходит часто, а осложнения могут быть тяжелыми.

Стоит ли человечеству инвестировать в защиту от астероидов?

Большинство ученых считают такие инвестиции оправданными, но подчеркивают, что они должны дополнять, а не заменять меры по снижению более распространенных рисков.