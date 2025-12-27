Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот вулкан-долгожитель активен почти всегда: почему он не перестаёт удивлять мир

Стромболи называют самым нестабильным вулканом в мире
Наука

Стромболи — вулкан, который почти не делает пауз: на фоне "спящих" соседей он веками остаётся активным. Большинство его эпизодов выглядят как короткие, но яркие взрывы лавы, из-за которых остров прозвали "маяком Средиземноморья".

Stromboli 10
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Stromboli 10

Однако в истории Стромболи были и периоды, когда зрелище превращалось в угрозу для людей и поселений. Об этом пишет planet-today.

Почему Стромболи считают почти непрерывно извергающимся

По распространённой версии, первое зафиксированное извержение относится к 350 году до нашей эры, а дальнейшие свидетельства указывают, что вулкан с тех пор практически постоянно проявляет активность. Обычно это умеренно взрывные эпизоды: не длинный столб пепла на много часов, а быстрые выбросы раскалённой лавы. Ночью такие вспышки дают оранжевое свечение, похожее на фейерверк, и именно оно сделало Стромболи знаменитым среди путешественников и вулканологов.

Что такое стромболианский тип извержений

Частые "порционные" взрывы Стромболи стали настолько характерными, что по имени вулкана назвали целый стиль активности — стромболианский. Им описывают прерывистые, дискретные и короткие взрывы, которые выбрасывают базальтовую лаву на высоту от десятков до сотен метров. Для наблюдателей это выглядит эффектно, но для района кратера всё равно остаётся зоной повышенного риска.

Когда Стромболи становился по-настоящему опасным

Сильные эпизоды случаются реже, но именно они запоминаются трагедиями. Интенсивный период активности начался в мае 1910 года и завершился лишь в июле 1931-го; сообщается, что в этот отрезок извержения унесли несколько жизней. 22 мая 1919 года серия взрывов привела к падению на деревню обломка массой около 1000 килограммов, возникли лесные пожары и цунами; было разрушено 10-20 домов, несколько человек пострадали, погибли четверо.

Самое мощное извержение XX века на Стромболи произошло 11 сентября 1930 года: два сильных взрыва подняли облако извержения примерно на 2,5 километра, в море сорвались перегретые "горячие облака" газа и пепла, а рядом упали крупные глыбы, одна из которых, как отмечается, весила 30 тонн; погибли шесть человек.

Как вулкан вернулся к привычному ритму активности

В июле следующего года активность снова пошла на спад, но менее чем через год случился ещё один мощный, хотя и кратковременный эпизод. Затем Стромболи возобновил извержения 2 февраля 1934 года и, согласно приведённому описанию, продолжает проявлять активность до сих пор.

Поэтому поездки на остров всегда требуют внимательности к маршрутам, ограничениям и предупреждениям служб, даже если кажется, что "всё как обычно".

Популярные вопросы о вулкане Стромболи

Чем Стромболи отличается от вулканов, которые "спят" веками?

Он известен почти непрерывной активностью: вместо редких единичных катастроф здесь чаще бывают регулярные короткие взрывы и выбросы лавы.

Опасны ли стромболианские извержения для туристов?

Они могут быть зрелищными, но зона вокруг кратера остаётся рискованной из-за выбросов и возможного падения обломков, поэтому важны правила доступа и сопровождение.

Что обязательно взять с собой на вечерний подъём?

Удобные ботинки, фонарик, воду, тёплый слой одежды и полностью заряженный телефон; лучше также иметь пауэрбанк и базовую аптечку.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
