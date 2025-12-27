Этот вулкан-долгожитель активен почти всегда: почему он не перестаёт удивлять мир

Стромболи — вулкан, который почти не делает пауз: на фоне "спящих" соседей он веками остаётся активным. Большинство его эпизодов выглядят как короткие, но яркие взрывы лавы, из-за которых остров прозвали "маяком Средиземноморья".
Однако в истории Стромболи были и периоды, когда зрелище превращалось в угрозу для людей и поселений. Об этом пишет planet-today.
По распространённой версии, первое зафиксированное извержение относится к 350 году до нашей эры, а дальнейшие свидетельства указывают, что вулкан с тех пор практически постоянно проявляет активность. Обычно это умеренно взрывные эпизоды: не длинный столб пепла на много часов, а быстрые выбросы раскалённой лавы. Ночью такие вспышки дают оранжевое свечение, похожее на фейерверк, и именно оно сделало Стромболи знаменитым среди путешественников и вулканологов.
Частые "порционные" взрывы Стромболи стали настолько характерными, что по имени вулкана назвали целый стиль активности — стромболианский. Им описывают прерывистые, дискретные и короткие взрывы, которые выбрасывают базальтовую лаву на высоту от десятков до сотен метров. Для наблюдателей это выглядит эффектно, но для района кратера всё равно остаётся зоной повышенного риска.
Сильные эпизоды случаются реже, но именно они запоминаются трагедиями. Интенсивный период активности начался в мае 1910 года и завершился лишь в июле 1931-го; сообщается, что в этот отрезок извержения унесли несколько жизней. 22 мая 1919 года серия взрывов привела к падению на деревню обломка массой около 1000 килограммов, возникли лесные пожары и цунами; было разрушено 10-20 домов, несколько человек пострадали, погибли четверо.
Самое мощное извержение XX века на Стромболи произошло 11 сентября 1930 года: два сильных взрыва подняли облако извержения примерно на 2,5 километра, в море сорвались перегретые "горячие облака" газа и пепла, а рядом упали крупные глыбы, одна из которых, как отмечается, весила 30 тонн; погибли шесть человек.
В июле следующего года активность снова пошла на спад, но менее чем через год случился ещё один мощный, хотя и кратковременный эпизод. Затем Стромболи возобновил извержения 2 февраля 1934 года и, согласно приведённому описанию, продолжает проявлять активность до сих пор.
Поэтому поездки на остров всегда требуют внимательности к маршрутам, ограничениям и предупреждениям служб, даже если кажется, что "всё как обычно".
Удобные ботинки, фонарик, воду, тёплый слой одежды и полностью заряженный телефон; лучше также иметь пауэрбанк и базовую аптечку.
