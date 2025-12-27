Непогода в США рушит расписание: рейсы срывают планы пассажиров

Непогода, накрывшая США в канун Рождества и в праздничные дни, продолжает нарушать авиасообщение и теперь смещается на северо-восток страны.
Сильные снегопады и ливни уже привели к массовым задержкам и отменам рейсов на обоих побережьях, а тысячи путешественников столкнулись с трудностями при возвращении домой, пишет Business Insider.
По данным сервиса FlightAware, который в режиме реального времени отслеживает сбои в расписании:
по состоянию на 18:45 по восточному времени в пятницу в крупнейших аэропортах США было задержано более 1000 рейсов
и отменено свыше 350 рейсов.
Так называемая Misery Map ("карта страданий") показывает, что основные проблемы сейчас сосредоточены в узловых аэропортах, откуда выполняются транзитные рейсы по всей стране.
Шторм, начавшийся на Среднем Западе, усиливается по мере продвижения к Атлантическому побережью.
Нью-Йорк готовится к самому сильному снегопаду за последние годы: не менее 10 см снега в последний раз выпадало здесь в январе 2022 года.
Аналогичные условия ожидаются в Нью-Джерси и северной части штата Нью-Йорк.
Национальная метеорологическая служба прогнозирует от 3 до 7 дюймов (7-18 см) снега, местами больше.
JFK (Джон Ф. Кеннеди):
всего отменено 369 рейсов,
из них 210 — только в пятницу.
Newark Liberty (Ньюарк):
244 отменённых рейса,
число продолжает расти.
Наибольшее количество задержек и отмен фиксируется на направлениях:
Нью-Йорк → Чикаго
Нью-Йорк → Детройт
Нью-Йорк → Денвер
Запад США постепенно приходит в себя после крайне дождливого Рождества.
В Калифорнии прошла так называемая "атмосферная река" - мощный поток влажного воздуха, вызвавший сильные дожди, порывистый ветер, наводнения и оползни.
По данным Национальной метеослужбы, это самое дождливое Рождество в Лос-Анджелесе за последние 54 года.
LAX (Лос-Анджелес):
283 задержки,
41 отмена рейсов.
Особенно страдают рейсы в Сиэтл, Солт-Лейк-Сити, Денвер и на Восточное побережье.
SFO (Сан-Франциско):
утром в пятницу из-за сильного ветра задержано 153 рейса,
позже общее число задержек выросло до 381 рейса,
дополнительно ситуацию осложнило временное закрытие Терминала 1 из-за "подозрительной посылки" (позже терминал вновь открыли).
Если ваш рейс отменён, вероятность вылета в тот же день остаётся низкой, особенно на северо-восточных направлениях.
Авиакомпании работают с перегруженными графиками, поэтому перебронирование может занять сутки и более.
Пассажирам рекомендуют:
проверять статус рейса перед выездом в аэропорт,
рассматривать альтернативные маршруты или аэропорты,
быть готовыми к задержкам из-за погодных условий, а не технических проблем.
С учётом того, что шторм продолжает движение на северо-восток, сбои в расписании могут сохраниться и в ближайшие дни.
