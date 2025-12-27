Непогода в США рушит расписание: рейсы срывают планы пассажиров

Снегопады и "атмосферная река" вызвали массовые задержки и отмены рейсов в США

Непогода, накрывшая США в канун Рождества и в праздничные дни, продолжает нарушать авиасообщение и теперь смещается на северо-восток страны.

Сильные снегопады и ливни уже привели к массовым задержкам и отменам рейсов на обоих побережьях, а тысячи путешественников столкнулись с трудностями при возвращении домой, пишет Business Insider.

Общая ситуация в авиации

По данным сервиса FlightAware, который в режиме реального времени отслеживает сбои в расписании:

по состоянию на 18:45 по восточному времени в пятницу в крупнейших аэропортах США было задержано более 1000 рейсов

и отменено свыше 350 рейсов.

Так называемая Misery Map ("карта страданий") показывает, что основные проблемы сейчас сосредоточены в узловых аэропортах, откуда выполняются транзитные рейсы по всей стране.

Средний Запад и Восточное побережье

Шторм, начавшийся на Среднем Западе, усиливается по мере продвижения к Атлантическому побережью.

Нью-Йорк готовится к самому сильному снегопаду за последние годы: не менее 10 см снега в последний раз выпадало здесь в январе 2022 года.

Аналогичные условия ожидаются в Нью-Джерси и северной части штата Нью-Йорк.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует от 3 до 7 дюймов (7-18 см) снега, местами больше.

Аэропорты Нью-Йорка

JFK (Джон Ф. Кеннеди) : всего отменено 369 рейсов , из них 210 — только в пятницу .

Newark Liberty (Ньюарк) : 244 отменённых рейса , число продолжает расти.



Наибольшее количество задержек и отмен фиксируется на направлениях:

Нью-Йорк → Чикаго

Нью-Йорк → Детройт

Нью-Йорк → Денвер

Западное побережье

Запад США постепенно приходит в себя после крайне дождливого Рождества.

В Калифорнии прошла так называемая "атмосферная река" - мощный поток влажного воздуха, вызвавший сильные дожди, порывистый ветер, наводнения и оползни.

По данным Национальной метеослужбы, это самое дождливое Рождество в Лос-Анджелесе за последние 54 года.

Калифорнийские аэропорты

LAX (Лос-Анджелес) : 283 задержки , 41 отмена рейсов . Особенно страдают рейсы в Сиэтл, Солт-Лейк-Сити, Денвер и на Восточное побережье.

SFO (Сан-Франциско) : утром в пятницу из-за сильного ветра задержано 153 рейса , позже общее число задержек выросло до 381 рейса , дополнительно ситуацию осложнило временное закрытие Терминала 1 из-за "подозрительной посылки" (позже терминал вновь открыли).



Что это значит для пассажиров

Если ваш рейс отменён, вероятность вылета в тот же день остаётся низкой, особенно на северо-восточных направлениях.

Авиакомпании работают с перегруженными графиками, поэтому перебронирование может занять сутки и более .

Пассажирам рекомендуют: проверять статус рейса перед выездом в аэропорт, рассматривать альтернативные маршруты или аэропорты, быть готовыми к задержкам из-за погодных условий, а не технических проблем.



С учётом того, что шторм продолжает движение на северо-восток, сбои в расписании могут сохраниться и в ближайшие дни.