Непогода в США рушит расписание: рейсы срывают планы пассажиров

Наука

Непогода, накрывшая США в канун Рождества и в праздничные дни, продолжает нарушать авиасообщение и теперь смещается на северо-восток страны.

Женщина в аэропорту
Фото: https://unsplash.com by Michal Mokrzycki is licensed under Free
Женщина в аэропорту

Сильные снегопады и ливни уже привели к массовым задержкам и отменам рейсов на обоих побережьях, а тысячи путешественников столкнулись с трудностями при возвращении домой, пишет Business Insider.

Общая ситуация в авиации

По данным сервиса FlightAware, который в режиме реального времени отслеживает сбои в расписании:

  • по состоянию на 18:45 по восточному времени в пятницу в крупнейших аэропортах США было задержано более 1000 рейсов

  • и отменено свыше 350 рейсов.

Так называемая Misery Map ("карта страданий") показывает, что основные проблемы сейчас сосредоточены в узловых аэропортах, откуда выполняются транзитные рейсы по всей стране.

Средний Запад и Восточное побережье

Шторм, начавшийся на Среднем Западе, усиливается по мере продвижения к Атлантическому побережью.

  • Нью-Йорк готовится к самому сильному снегопаду за последние годы: не менее 10 см снега в последний раз выпадало здесь в январе 2022 года.

  • Аналогичные условия ожидаются в Нью-Джерси и северной части штата Нью-Йорк.

  • Национальная метеорологическая служба прогнозирует от 3 до 7 дюймов (7-18 см) снега, местами больше.

Аэропорты Нью-Йорка

  • JFK (Джон Ф. Кеннеди):

    • всего отменено 369 рейсов,

    • из них 210 — только в пятницу.

  • Newark Liberty (Ньюарк):

    • 244 отменённых рейса,

    • число продолжает расти.

Наибольшее количество задержек и отмен фиксируется на направлениях:

  • Нью-Йорк → Чикаго

  • Нью-Йорк → Детройт

  • Нью-Йорк → Денвер

Западное побережье

Запад США постепенно приходит в себя после крайне дождливого Рождества.

  • В Калифорнии прошла так называемая "атмосферная река" - мощный поток влажного воздуха, вызвавший сильные дожди, порывистый ветер, наводнения и оползни.

  • По данным Национальной метеослужбы, это самое дождливое Рождество в Лос-Анджелесе за последние 54 года.

Калифорнийские аэропорты

  • LAX (Лос-Анджелес):

    • 283 задержки,

    • 41 отмена рейсов.

    • Особенно страдают рейсы в Сиэтл, Солт-Лейк-Сити, Денвер и на Восточное побережье.

  • SFO (Сан-Франциско):

    • утром в пятницу из-за сильного ветра задержано 153 рейса,

    • позже общее число задержек выросло до 381 рейса,

    • дополнительно ситуацию осложнило временное закрытие Терминала 1 из-за "подозрительной посылки" (позже терминал вновь открыли).

Что это значит для пассажиров

  • Если ваш рейс отменён, вероятность вылета в тот же день остаётся низкой, особенно на северо-восточных направлениях.

  • Авиакомпании работают с перегруженными графиками, поэтому перебронирование может занять сутки и более.

  • Пассажирам рекомендуют:

    • проверять статус рейса перед выездом в аэропорт,

    • рассматривать альтернативные маршруты или аэропорты,

    • быть готовыми к задержкам из-за погодных условий, а не технических проблем.

С учётом того, что шторм продолжает движение на северо-восток, сбои в расписании могут сохраниться и в ближайшие дни.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
