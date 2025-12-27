Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авиаперелёты без багажа и ручной клади чаще выбирают пассажиры — New York Post
Снегопады и "атмосферная река" вызвали массовые задержки и отмены рейсов в США
Разведения рук в наклоне укрепляют задние дельты — тренеры
Li Auto L9 на российском рынке предлагает гибридный SUV с запасом хода более 1000 км
В средней полосе России лук обычно убирают в первой половине августа
Никита Пресняков заложил доставшуюся от Пугачёвой квартиру
Более 2,5 г сахара в кофе убирают его пользу — нутрициологи
Срок службы автомобильного аккумулятора составляет в среднем 3–5 лет — Carandmotor
Учёные зафиксировали циркуляцию морбилливируса у китов в Арктике — Earth

Микрогравитация заставила воду выбрать энергетически выгодную форму — soft cell на орбите

На Земле не собрать soft cell — доказали прямо на МКС
Наука

В невесомости даже обычная вода ведёт себя так, будто знает геометрию лучше любого учебника. На МКС венгерский астронавт Тибор Капу помог превратить чисто теоретическую фигуру в реальный объект — без острых углов и с "седловидными" поверхностями.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Эксперимент неожиданно оказался не просто красивой демонстрацией, а редким подтверждением того, как жидкости выбирают энергетически выгодную форму. Об этом сообщает Oxford Mathematics.

Как появилась "мягкая ячейка" и почему её не сделать на Земле

"Soft cell" — новый класс геометрических форм, который описали математики Оксфорда и Будапештского университета технологии и экономики. В отличие от привычных многогранников вроде куба или призмы, здесь грани не обязаны быть плоскими: поверхность может быть вогнутой и напоминать "конское седло". На Земле такую конфигурацию почти всегда ломает гравитация, а вот в микрогравитации вода способна удерживать сложные кривизны за счёт поверхностного натяжения.

Что именно сделали на МКС

На станцию доставили "каркас" — реберный скелет фигуры. Дальше его заполнили водой, и уже в процессе настраивали детали прямо на борту: протоколов под такую задачу изначально не существовало. В итоге вода сформировала ту самую "мягкую ячейку", показав наглядную "красоту гидродинамики", о которой говорили авторы идеи.

Почему это важно не только для красивого видео

Главный смысл — в проверке того, как реальные жидкости "подчиняются" математическим ограничениям в условиях, которые на Земле недостижимы. Такие демонстрации помогают связать абстрактную геометрию с физикой поверхностей и минимальных форм — там, где форма определяется балансом сил, а не инженерной жёсткостью материала. Отдельно подчёркивается и образовательная ценность: эксперимент задумывался как понятный пример того, как теория становится наблюдаемой.

Сравнение: многогранники и soft cell

У куба, призмы или додекаэдра грани плоские, а углы задают "жёсткую" архитектуру формы. У soft cell острых углов нет, а грани могут быть криволинейными и вогнутыми, потому что поверхность формирует сама жидкость, стремясь к энергетически устойчивому состоянию. Проще говоря, многогранник "строят", а soft cell "самосбирается" в подходящей среде.

Плюсы и минусы экспериментов с жидкостями в микрогравитации

Такие опыты дают уникальные наблюдения, которые невозможно честно повторить в лаборатории на Земле, и позволяют проверять красивые математические идеи без грубых "подпорок" гравитации. Но есть и ограничения: каждый запуск требует места в программе миссии, а методику часто приходится уточнять прямо на орбите, потому что стандартных сценариев под необычные фигуры может не быть.

Популярные вопросы о soft cell в космосе

Что такое soft cell простыми словами?

Это геометрическая форма без острых углов, у которой поверхности могут быть кривыми и вогнутыми, а не плоскими, как у обычных многогранников.

Почему её удалось сделать именно на МКС?

В микрогравитации гравитация почти не мешает воде удерживать сложные поверхности, и форма определяется в основном поверхностным натяжением и геометрией каркаса.

Это "математический прорыв" или эффектная демонстрация?

По описанию Oxford Mathematics, идея родилась в теории и была проверена как наглядный эксперимент: ценность в том, что теоретическая конструкция получила физическую реализацию и стала наблюдаемой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Шаман поссорился с Екатериной Мизулиной во время финала КВН
Шоу-бизнес
Шаман поссорился с Екатериной Мизулиной во время финала КВН
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Новости спорта
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Популярное
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты

Махровые бутоны, устойчивость к дождю и минимум ухода: фриллитуния становится современной заменой капризной петунии для сада и балкона.

Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Снегопады и "атмосферная река" вызвали массовые задержки и отмены рейсов в США
Настоящее рагу болоньезе готовят без консервированных помидоров
Молодые специалисты, умеющие применять ИИ, выигрывают — Business Insider
Разведения рук в наклоне укрепляют задние дельты — тренеры
Игнорирование боли переводит острый синдром в хронический — врач Кушнарев
Li Auto L9 на российском рынке предлагает гибридный SUV с запасом хода более 1000 км
На Земле не собрать soft cell — доказали прямо на МКС
В средней полосе России лук обычно убирают в первой половине августа
Мыши чаще проникают в дома осенью и зимой — C.B.RADAR
Чешский члебичек оформляют слоями ветчины и сыра — Apetitonline
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.