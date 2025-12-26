Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Приливы воруют скорость: как Луна тормозит Землю

Земля замедляется из-за приливов — ECOticias
Наука

Если вы слышали, что Земля "вот-вот" перейдёт на 25-часовые сутки, стоит усомниться именно в слове "вот-вот". Учёные действительно ожидают, что вращение планеты будет постепенно замедляться, но в бытовой жизни это незаметно.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

И всё упирается в спокойное, почти невидимое перетягивание каната между Землёй и Луной. Об этом сообщает издание ECOticias.

Почему "сутки" не такие уж фиксированные

Мы привыкли считать день равным 24 часам, потому что так устроены расписания и часы. Но если измерять вращение Земли не по Солнцу, а по далёким звёздам, получится чуть более короткая величина — звёздные (сидерические) сутки. Разница не ошибка: пока Земля вращается, она ещё и движется по орбите, поэтому для "возврата" Солнца в то же положение на небе ей нужно провернуться немного больше.

Есть и второй нюанс: даже солнечные сутки не идеально постоянны. Они слегка "гуляют" на доли секунды из-за сложной динамики планеты, а на очень больших отрезках времени их средняя длительность всё же растёт.

Луна тормозит Землю

Главный "тормоз" — приливы. Луна притягивает океаны, формируя приливные выпуклости. Но они не выстраиваются строго по линии Луна-Земля: трение воды о дно и берега, а также вязкость океанов создают сопротивление, которое забирает часть энергии вращения Земли. В итоге планета крутится чуть медленнее, а Луна постепенно отдаляется — система перераспределяет энергию.

Процесс выглядит эффектно в теориях, но в реальности он идёт настолько плавно, что человек не может почувствовать "прибавку" даже за всю жизнь.

Как учёные понимают, что вращение меняется

Исследователи сравнивают сверхточные атомные часы с астрономическими наблюдениями и историческими данными — в том числе с записями о затмениях. Дополнительно существуют службы, которые отслеживают небольшие расхождения между "часовым" временем и реальным вращением Земли и публикуют бюллетени о параметрах ориентации планеты. Именно поэтому в XX-XXI веках периодически вводили високосные секунды — как способ удерживать гражданское время ближе к астрономическому.

Когда сутки станут 25-часовыми

 В популярной оценке речь идёт о масштабе порядка 200 миллионов лет — при условии, что эволюция системы Земля-Луна будет идти примерно в том же направлении. То есть "25-часовые сутки" действительно есть на линии времени, но настолько далеко, что это не влияет ни на людей, ни на календарь, ни на устройство современного общества.

Почему на вращение влияют не только приливы

Приливы — главная долгосрочная причина, но не единственная. На микроскопических величинах скорость вращения меняется, когда массы перераспределяются по планете: таяние льда, перемещение воды, крупные атмосферные процессы. Эти эффекты не "переведут" нас на новый режим суток, но показывают, что Земля — не идеальный жёсткий волчок.

Сравнение: солнечные и звёздные сутки

Солнечные сутки — это привычные 24 часа, привязанные к положению Солнца на небе. Звёздные сутки измеряют оборот Земли относительно далёких звёзд и они немного короче, потому что за сутки планета успевает сдвинуться по орбите. В новостях о "удлинении дня" почти всегда обсуждают именно среднюю длину солнечных суток и её изменения на больших промежутках времени.

Популярные вопросы о переходе Земли к более длинным суткам

Когда на Земле будут 25-часовые сутки?

Оценки обычно говорят о порядке сотен миллионов лет, а не о конкретной дате в календаре, поэтому для человечества это не практический фактор.

Может ли изменение климата заметно удлинить день?

Перераспределение масс действительно влияет на вращение, но это очень малые величины — речь не про часы, а про микросдвиги, которые фиксируют приборы высокой точности.

Зачем вообще нужны високосные секунды?

Они помогают согласовывать "атомное" время с нерегулярным вращением Земли, чтобы гражданское время не уползало слишком далеко от астрономического.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
