Приливы воруют скорость: как Луна тормозит Землю

Если вы слышали, что Земля "вот-вот" перейдёт на 25-часовые сутки, стоит усомниться именно в слове "вот-вот". Учёные действительно ожидают, что вращение планеты будет постепенно замедляться, но в бытовой жизни это незаметно.
И всё упирается в спокойное, почти невидимое перетягивание каната между Землёй и Луной. Об этом сообщает издание ECOticias.
Мы привыкли считать день равным 24 часам, потому что так устроены расписания и часы. Но если измерять вращение Земли не по Солнцу, а по далёким звёздам, получится чуть более короткая величина — звёздные (сидерические) сутки. Разница не ошибка: пока Земля вращается, она ещё и движется по орбите, поэтому для "возврата" Солнца в то же положение на небе ей нужно провернуться немного больше.
Есть и второй нюанс: даже солнечные сутки не идеально постоянны. Они слегка "гуляют" на доли секунды из-за сложной динамики планеты, а на очень больших отрезках времени их средняя длительность всё же растёт.
Главный "тормоз" — приливы. Луна притягивает океаны, формируя приливные выпуклости. Но они не выстраиваются строго по линии Луна-Земля: трение воды о дно и берега, а также вязкость океанов создают сопротивление, которое забирает часть энергии вращения Земли. В итоге планета крутится чуть медленнее, а Луна постепенно отдаляется — система перераспределяет энергию.
Процесс выглядит эффектно в теориях, но в реальности он идёт настолько плавно, что человек не может почувствовать "прибавку" даже за всю жизнь.
Исследователи сравнивают сверхточные атомные часы с астрономическими наблюдениями и историческими данными — в том числе с записями о затмениях. Дополнительно существуют службы, которые отслеживают небольшие расхождения между "часовым" временем и реальным вращением Земли и публикуют бюллетени о параметрах ориентации планеты. Именно поэтому в XX-XXI веках периодически вводили високосные секунды — как способ удерживать гражданское время ближе к астрономическому.
В популярной оценке речь идёт о масштабе порядка 200 миллионов лет — при условии, что эволюция системы Земля-Луна будет идти примерно в том же направлении. То есть "25-часовые сутки" действительно есть на линии времени, но настолько далеко, что это не влияет ни на людей, ни на календарь, ни на устройство современного общества.
Приливы — главная долгосрочная причина, но не единственная. На микроскопических величинах скорость вращения меняется, когда массы перераспределяются по планете: таяние льда, перемещение воды, крупные атмосферные процессы. Эти эффекты не "переведут" нас на новый режим суток, но показывают, что Земля — не идеальный жёсткий волчок.
Солнечные сутки — это привычные 24 часа, привязанные к положению Солнца на небе. Звёздные сутки измеряют оборот Земли относительно далёких звёзд и они немного короче, потому что за сутки планета успевает сдвинуться по орбите. В новостях о "удлинении дня" почти всегда обсуждают именно среднюю длину солнечных суток и её изменения на больших промежутках времени.
Оценки обычно говорят о порядке сотен миллионов лет, а не о конкретной дате в календаре, поэтому для человечества это не практический фактор.
Перераспределение масс действительно влияет на вращение, но это очень малые величины — речь не про часы, а про микросдвиги, которые фиксируют приборы высокой точности.
Они помогают согласовывать "атомное" время с нерегулярным вращением Земли, чтобы гражданское время не уползало слишком далеко от астрономического.
Махровые бутоны, устойчивость к дождю и минимум ухода: фриллитуния становится современной заменой капризной петунии для сада и балкона.