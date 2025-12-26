Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Москва уходит в мороз: ночи до минус 17–23° грозят столице между Новым годом и Рождеством

Москву ждёт не краткая "зимняя пауза", а полноценная морозная серия — синоптик Ильин
Наука

Специалисты предупреждают москвичей: температура будет постепенно уходить в минус, а снегопады продолжатся, добавляя проблем на дорогах и тротуарах.

Зима
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зима

К Рождеству ночами возможны по-настоящему жёсткие значения, поэтому стоит заранее продумать быт, поездки и экипировку, как сообщает сайт Москва 24 со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

Какая погода ожидается между Новым годом и Рождеством

Александр Ильин прогнозирует, что к 7 января ночные температуры в столице могут опускаться до минус 17-23 градусов, а днём держаться в диапазоне минус 10-17. Он отмечает, что "в период между Новым годом и Рождеством стоит готовиться к устойчивой морозной и снежной зиме без существенных потеплений".

Что уже происходит со снегом и где его больше

По словам метеоролога, за последние сутки в регионе ночью было до минус 3 градусов и шёл снег. Наиболее интенсивные осадки фиксировали на северо-западе Подмосковья: в Клину высота снежного покрова достигала около 15 сантиметров, в других районах — от 5 до 15. В Москве на ВДНХ, как уточняется, выпало 6-8 сантиметров.

Ближайшие дни: снег, оттепель и рост гололедицы

Осадки, по прогнозу, продолжатся: местами ожидается небольшой снег, а более заметное усиление — в ночь с субботы на воскресенье (28 декабря) и с воскресенья на понедельник (29 декабря).

После оттепели (0 — плюс 2) температурный режим начнёт меняться: уже в субботу, 27 декабря, похолодает до 0 — минус 2, что усилит гололедицу. Это тот самый период, когда особенно важны нескользящая обувь, реагенты во дворах и внимательность на переходах.

Понижение температуры к 1 января и погодные риски

Дальше, как подчёркивает Ильин, температура будет снижаться по дням: в воскресенье, 28 декабря, ожидается минус 3-5, в понедельник, 29 декабря, — минус 3-8, во вторник и среду, 30 и 31 декабря, — минус 6-11, а в четверг, 1 января, — минус 7-12. Ночные показатели с 30 декабря по 1 января могут уходить до минус 10-15.

Отдельное предупреждение касается ветра: порывы до 10-15 м/с способны спровоцировать метель. В такие дни полезно заранее зарядить пауэрбанк, держать под рукой тёплые вещи для прогулок и поездок, а автомобилистам — проверить зимние шины, щётки, незамерзайку и наличие скребка.

Сравнение: оттепель и устойчивый мороз

Короткая оттепель (около нуля) часто воспринимается как облегчение, но она повышает риск гололедицы: снег подтаивает, а затем быстро схватывается коркой при возвращении минуса. Устойчивый мороз, наоборот, "суше" по ощущениям на дорогах, но требует другой подготовки — термобелья, утеплённых перчаток, рабочей печки в машине и аккуратного планирования длительных выходов на улицу.

Плюсы и минусы морозной и снежной погоды

Морозная зима удобна тем, что снег не превращается в постоянную кашу, а воздух часто ощущается более "сухим". Но у неё есть и практические минусы. Холод быстрее разряжает аккумуляторы, повышает нагрузку на отопление и может усиливать дискомфорт у людей с чувствительной дыхательной системой. На улицах добавляются риски падений из-за льда, а ветер с метелью ухудшает видимость и замедляет движение транспорта.

Как подготовиться к морозам и гололедице

  1. Проверьте одежду: утеплённая обувь с хорошим протектором, запасные варежки, шарф или бафф, термобельё для долгих прогулок.

  2. Дома настройте "зимний режим": проверьте батареи и обогреватель, подготовьте увлажнитель или просто чаще проветривайте короткими "залпами".

  3. Для автомобиля: убедитесь, что стоят зимние шины, залита зимняя стеклоомывающая жидкость, есть щётка, скребок, трос и перчатки.

  4. Планируйте время: в дни гололедицы и снегопадов закладывайте запас на дорогу и выбирайте более безопасные маршруты.

  5. Следите за ветром: при порывах и метели лучше уменьшить дальние поездки и избегать мест с плохой видимостью.

Популярные вопросы о морозах в Москве после Нового года

Как одеваться, если днём держится минус 10-17?

Лучше слои: термобельё, тёплый средний слой и непродуваемая куртка. Отдельно спасают тёплые носки и обувь с нескользящей подошвой.

Что делать, если гололедица усилилась после оттепели?

Снизить темп, выбирать маршруты с уборкой и освещением, а также держать руки свободными (не прятать их в карманы) для устойчивости.

Как подготовить машину к ночным минус 10-15?

Проверьте аккумулятор, "незамерзайку", щётки стеклоочистителя и давление в шинах. Полезно иметь в багажнике тёплый плед и фонарик на случай задержки в дороге.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
