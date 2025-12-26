Телескопы поймали закручивание времени: что скрывает аккреционный диск AT2020afhd

Наблюдение TDE AT2020afhd выявило синхронные 20‑дневные колебания

Наблюдения за одним редким космическим "обедом" впервые дали астрономам шанс увидеть, как вращение чёрной дыры буквально "подхватывает" рядом пространство-время.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Чёрная дыра

Речь о эффекте, который более века назад описали в рамках общей теории относительности и который долго оставался трудноуловимым в прямых данных. Теперь учёные смогли связать колебания диска и струи вещества в один понятный рисунок. Об этом сообщает ScienceDaily.

Как чёрная дыра "тащит" пространство-время

Эффект Лензe-Тирринга возникает, когда массивный объект быстро вращается и "закручивает" вокруг себя пространство-время. Вблизи чёрной дыры это проявляется как прецессия: орбиты и структуры аккреционного диска начинают заметно "качать" свою ориентацию, словно волчок, который чуть наклонён и потому описывает круги.

Важно, что здесь речь не о метафоре, а о наблюдаемом следствии: если диск и струя (джет) меняют направление синхронно и с устойчивым периодом, это может указывать на то, что их "ведёт" именно закрученное пространство-время.

Что произошло в событии AT2020afhd

Ключом стало событие класса TDE — приливное разрушение звезды чёрной дырой. В случае AT2020afhd звезда подошла слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре, была разорвана, а её остатки сформировали аккреционный диск. Часть вещества при этом ушла в струи, которые выбрасывались на огромных скоростях.

Исследователи заметили ритмические изменения сразу в двух диапазонах — рентгеновском и радиодиапазоне — и выяснили, что диск и джет "качаются" согласованно, повторяя цикл примерно раз в 20 дней. Такой "общий ритм" и стал наиболее убедительным признаком прецессии Лензe-Тирринга в реальных данных.

Чем помогли телескопы и почему это важно для астрофизики

Для работы использовали наблюдения рентгеновской обсерватории NASA Neil Gehrels Swift и радиоинтерферометра Very Large Array. Команда анализировала, как меняется излучение и как ведут себя структуры вокруг чёрной дыры, чтобы исключить более простые объяснения вроде случайной нестабильности потока.

Результат ценен сразу по двум причинам. Во-первых, он подтверждает ключевое предсказание общей теории относительности в экстремальных условиях.

Во-вторых, даёт практический инструмент: по характеру прецессии можно лучше оценивать вращение чёрной дыры и понимать, как именно рождаются и удерживаются струи рядом с ней.