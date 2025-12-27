Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты советуют дарить любителям кофе дегустационные наборы зёрен — бариста
Запрет на экспорт бензина продлили до 28 февраля 2026 года
Коричневые пятна на листьях фикуса зимой появляются из-за холода и сухого воздуха
Гаага сочетает политический центр страны и формат курортного города — гиды
Универсального сценария для новогодних выходных нет — психотерапевт Никитина
Перетренированность повышает риск травм и ослабляет иммунитет — Каролина Веркмайстер
Евросанкции ограничили экспорт сантехники Италии в Россию
Универсальной схемы для быстрого повышения иммунитета нет — иммунолог Калинина
Лавровый лист под ковром помогает снизить запах сырости и животных — Obchod

Пол скрипел не зря: под обычным домом нашли то, что должно было исчезнуть 1 800 лет назад

Под домом в Сеноне нашли более 40 000 римских монет — исследование Earth
Наука

Во французской деревне Сенон археологи нашли под полом древнего дома три керамические емкости, заполненные римскими монетами. Сокровище пролежало в земле около 1 800 лет и по масштабу выходит далеко за рамки обычных кладов. Подобные находки, включая крупные римские клады монет, позволяют по-новому взглянуть на повседневные финансы жителей поздней Римской империи. Об этом сообщает Earth.

Кувшин с монетами, обнаруженный во Франции во время раскопок
Фото: popsci.com by Саймон Ритц/INRAP is licensed under Free More Info
Кувшин с монетами, обнаруженный во Франции во время раскопок

Неожиданная находка под жилым домом

Раскопки на северо-востоке Франции выявили три зарытые банки с римскими монетами прямо под полом дома в центре древнего поселения. Исследование проводил Национальный институт превентивных археологических исследований Франции (INRAP), который занимается спасательной археологией перед строительными работами.

Сосуды датируются концом III — началом IV века и находились в оживленном жилом квартале. По оценкам специалистов, общее количество монет превышает 40 000 экземпляров — редкий объем для частного домохозяйства того времени.

Сколько монет хранилось в банках

Анализ кладов ведет нумизмат Винсент Женевьев. По его словам, одна из банок весила около 83 фунтов и содержала примерно от 23 000 до 24 000 монет.

"Вторая емкость оказалась еще тяжелее — около 110 фунтов, что соответствует примерно 18 000–19 000 монетам", — отмечается в отчете исследователей.

Третья банка была опустошена еще в древности: в яме остались лишь три разрозненные монеты, что указывает на изъятие накоплений задолго до современных раскопок.

Копилки, а не тайник в панике

Банки были заглублены так, что их горлышки находились на уровне пола. Такой способ установки позволял регулярно добавлять и извлекать деньги без раскопок. Прилипшие к краям монеты подтверждают, что накопления пополнялись постепенно.

Археологи считают, что сосуды использовались как домашние копилки, а не как тайник, спрятанный в момент опасности. Современные исследования показывают, что многие античные клады отражают планомерное сбережение, а не попытку спасти имущество во время катастрофы.

Жизнь римского квартала

В этом районе располагались каменные дома с известковыми полами и гипокаустами — системой подогрева, при которой теплый воздух циркулировал под полом. Мастерские и подвалы выходили к улицам, а жилые помещения часто совмещались с торговыми точками.

Неподалеку находился римский форт, а также общественные здания — бани, храмы и, возможно, театр. Подобная городская инфраструктура хорошо известна и по другим находкам поздней античности, включая сложные инженерные системы вроде древних водоснабжающих тоннелей. Все это указывает на квартал ремесленников и лавочников, где деньги активно обращались внутри дома и за его пределами.

Почему сбережения так и не забрали

В начале IV века район пострадал от крупного пожара, после которого последовало восстановление. Однако спустя несколько десятилетий новый пожар окончательно положил конец жизни квартала. Дома были заброшены, а накопленные монеты так и остались под полами.

В монетах встречаются изображения правителей Галльской империи — Викторина, Тетрия и его сына, что соответствует датировке кладов периодом конца III века, когда региональные монетные дворы работали особенно активно.

Что говорят слои грунта

Археологи тщательно изучили стратиграфию — последовательность слоев почвы и строительных элементов. Это позволило точно установить, когда банки были установлены и когда перестали использоваться.

Положение сосудов относительно стен и порогов помогает понять, как деньги хранились и использовались в быту. В этом смысле контекст находки оказался не менее ценным, чем сами монеты.

Сравнение: римские клады и современные сбережения

В отличие от кладов, спрятанных в земле или за стенами, эти банки напоминали домашние накопления наличных. Современный аналог — хранение денег в сейфе или кассе малого бизнеса. Такие находки показывают, что денежное планирование существовало задолго до банковских счетов.

Плюсы и минусы археологических кладов как источника данных

Подобные находки дают редкую возможность изучать экономику прошлого. Они показывают реальные масштабы доходов и расходов домохозяйств.

К преимуществам относятся:

  • точная датировка монетных потоков;
  • понимание бытовых финансов;
  • связь денег с архитектурой и образом жизни.

Среди ограничений:

  • невозможность узнать мотивы владельцев напрямую;
  • утраченные клады без контекста дают меньше информации.

Популярные вопросы о римских кладах

Зачем римляне хранили монеты в земле?
Чаще всего это было удобное и безопасное место для регулярных сбережений.

Насколько редки такие находки?
Клады встречаются, но объем свыше 40 000 монет считается исключительным.

Можно ли продавать найденные монеты?
Во Франции подобные находки подлежат обязательному декларированию и изучению государством.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Металлы
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Последние материалы
Сатурн остаётся в знаке Рыб до 13 февраля 2026 года
Гаага сочетает политический центр страны и формат курортного города — гиды
Универсального сценария для новогодних выходных нет — психотерапевт Никитина
Перетренированность повышает риск травм и ослабляет иммунитет — Каролина Веркмайстер
Евросанкции ограничили экспорт сантехники Италии в Россию
Бактерия Vibrio pectenicida уничтожила 5 млрд морских звезд
Универсальной схемы для быстрого повышения иммунитета нет — иммунолог Калинина
Клетчатые брюки заменяют однотонные джинсы зимой
Депрессия в среднем возрасте повышает риск деменции на 27 процентов — Lancet
Капельный полив помогает плодам накапливать больше сахара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.