Пол скрипел не зря: под обычным домом нашли то, что должно было исчезнуть 1 800 лет назад

Во французской деревне Сенон археологи нашли под полом древнего дома три керамические емкости, заполненные римскими монетами. Сокровище пролежало в земле около 1 800 лет и по масштабу выходит далеко за рамки обычных кладов. Подобные находки, включая крупные римские клады монет, позволяют по-новому взглянуть на повседневные финансы жителей поздней Римской империи. Об этом сообщает Earth.

Фото: popsci.com by Саймон Ритц/INRAP is licensed under Free More Info Кувшин с монетами, обнаруженный во Франции во время раскопок

Неожиданная находка под жилым домом

Раскопки на северо-востоке Франции выявили три зарытые банки с римскими монетами прямо под полом дома в центре древнего поселения. Исследование проводил Национальный институт превентивных археологических исследований Франции (INRAP), который занимается спасательной археологией перед строительными работами.

Сосуды датируются концом III — началом IV века и находились в оживленном жилом квартале. По оценкам специалистов, общее количество монет превышает 40 000 экземпляров — редкий объем для частного домохозяйства того времени.

Сколько монет хранилось в банках

Анализ кладов ведет нумизмат Винсент Женевьев. По его словам, одна из банок весила около 83 фунтов и содержала примерно от 23 000 до 24 000 монет.

"Вторая емкость оказалась еще тяжелее — около 110 фунтов, что соответствует примерно 18 000–19 000 монетам", — отмечается в отчете исследователей.

Третья банка была опустошена еще в древности: в яме остались лишь три разрозненные монеты, что указывает на изъятие накоплений задолго до современных раскопок.

Копилки, а не тайник в панике

Банки были заглублены так, что их горлышки находились на уровне пола. Такой способ установки позволял регулярно добавлять и извлекать деньги без раскопок. Прилипшие к краям монеты подтверждают, что накопления пополнялись постепенно.

Археологи считают, что сосуды использовались как домашние копилки, а не как тайник, спрятанный в момент опасности. Современные исследования показывают, что многие античные клады отражают планомерное сбережение, а не попытку спасти имущество во время катастрофы.

Жизнь римского квартала

В этом районе располагались каменные дома с известковыми полами и гипокаустами — системой подогрева, при которой теплый воздух циркулировал под полом. Мастерские и подвалы выходили к улицам, а жилые помещения часто совмещались с торговыми точками.

Неподалеку находился римский форт, а также общественные здания — бани, храмы и, возможно, театр. Подобная городская инфраструктура хорошо известна и по другим находкам поздней античности, включая сложные инженерные системы вроде древних водоснабжающих тоннелей. Все это указывает на квартал ремесленников и лавочников, где деньги активно обращались внутри дома и за его пределами.

Почему сбережения так и не забрали

В начале IV века район пострадал от крупного пожара, после которого последовало восстановление. Однако спустя несколько десятилетий новый пожар окончательно положил конец жизни квартала. Дома были заброшены, а накопленные монеты так и остались под полами.

В монетах встречаются изображения правителей Галльской империи — Викторина, Тетрия и его сына, что соответствует датировке кладов периодом конца III века, когда региональные монетные дворы работали особенно активно.

Что говорят слои грунта

Археологи тщательно изучили стратиграфию — последовательность слоев почвы и строительных элементов. Это позволило точно установить, когда банки были установлены и когда перестали использоваться.

Положение сосудов относительно стен и порогов помогает понять, как деньги хранились и использовались в быту. В этом смысле контекст находки оказался не менее ценным, чем сами монеты.

Сравнение: римские клады и современные сбережения

В отличие от кладов, спрятанных в земле или за стенами, эти банки напоминали домашние накопления наличных. Современный аналог — хранение денег в сейфе или кассе малого бизнеса. Такие находки показывают, что денежное планирование существовало задолго до банковских счетов.

Плюсы и минусы археологических кладов как источника данных

Подобные находки дают редкую возможность изучать экономику прошлого. Они показывают реальные масштабы доходов и расходов домохозяйств.

К преимуществам относятся:

точная датировка монетных потоков;

понимание бытовых финансов;

связь денег с архитектурой и образом жизни.

Среди ограничений:

невозможность узнать мотивы владельцев напрямую;

утраченные клады без контекста дают меньше информации.

Популярные вопросы о римских кладах

Зачем римляне хранили монеты в земле?

Чаще всего это было удобное и безопасное место для регулярных сбережений.

Насколько редки такие находки?

Клады встречаются, но объем свыше 40 000 монет считается исключительным.

Можно ли продавать найденные монеты?

Во Франции подобные находки подлежат обязательному декларированию и изучению государством.