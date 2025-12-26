Под песком и водой — старая угроза: то, что всплывает, меняет правила для всего побережья

Под поверхностью одной из самых известных лагун Испании ученые обнаружили скрытую угрозу, о которой раньше лишь догадывались. Речь идет о подземном потоке подземных вод, который незаметно переносит ртуть прямо в прибрежную экосистему. Этот процесс идет постоянно и способен менять химический баланс воды и пищевых цепей. Об этом сообщает издание Earth.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Tavoromann by Tavo Romann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ртуть

Подземная река с токсичным грузом

В испанскую лагуну Мар-Менор просачивается подземная река грунтовых вод, ежегодно приносящая около 2,2 фунта ртути. Исследование возглавила доктор Селин Лавернь из Института морских наук в Барселоне, которая изучает миграцию следовых металлов в прибрежных водах и их влияние на экосистемы. Основной источник загрязнения — так называемая "наследственная ртуть", оставшаяся в почвах и донных отложениях после горнодобывающей деятельности и интенсивного сельского хозяйства прошлых десятилетий.

Мар-Менор представляет собой мелководную гиперсоленую лагуну на юго-востоке Испании, отделенную от Средиземного моря узкой песчаной косой. Ее площадь превышает 50 квадратных миль, что делает лагуну крупнейшей в западной части Средиземноморья. Именно особенности ее географии и гидрологии создают условия для накопления загрязняющих веществ.

Как формируется метилртуть

Когда подземные воды смешиваются с соленой водой лагуны у берега, возникают зоны с низким содержанием кислорода и высоким уровнем органики. В таких условиях микроорганизмы активно превращают неорганическую ртуть в метилртуть — наиболее опасную форму этого металла.

"Мы обнаружили повышенные концентрации метилртути в прибрежных водах, что указывает на прибрежные зоны как потенциальные очаги ее образования", — говорится в научном исследовании.

Метилртуть легко накапливается в живых организмах и усиливается по мере продвижения вверх по пищевой цепи. Крупные хищные рыбы, а затем и человек получают наибольшую дозу через морепродукты.

Риски для экосистемы и человека

По данным Всемирной организации здравоохранения, метилртуть особенно опасна для нервной системы и мозга, прежде всего у плодов и маленьких детей. Для большинства людей основным путем воздействия ртути остается употребление зараженной рыбы и моллюсков.

Сейчас уровень ртути в воде и рыбе Мар-Менора не считается критическим. Однако ученые предупреждают, что дополнительный приток метилртути может изменить ситуацию. Лагуна уже пережила серию экологических кризисов, связанных с цветением водорослей, мутной водой и заморами рыбы из-за сельскохозяйственных стоков и сточных вод.

Невидимые потоки и методы отслеживания

Команда исследователей отбирала пробы воды в лагуне, поровой воды в пляжных отложениях, грунтовых вод из скважин и воды реки Альбухон. Помимо ртути и метилртути, они анализировали изотопы радия, которые служат индикаторами скорости поступления подземных вод в лагуну.

Совмещение химических данных с гидрогеологической моделью показало, что основная ртутная нагрузка связана с рециркуляцией лагунной воды через донные отложения, тогда как пресные грунтовые воды вносят меньший вклад. Тем не менее именно этот скрытый механизм долгое время оставался недооцененным.

Глобальный контекст проблемы

Подобные процессы фиксируются и в других регионах мира. У побережья Калифорнии подводный сток грунтовых вод приносит ртуть в океан в объемах, сопоставимых с речным стоком. В Азии и Северной Европе вклад подземных вод иногда превышает известные источники загрязнения прибрежных морей.

До настоящего времени роль грунтовых вод в ртутном цикле прибрежных лагун, подобных Мар-Менору, практически не оценивалась. Новые данные показывают, что многие лагуны могут десятилетиями получать загрязнение "снизу", оставаясь вне поля зрения экологического контроля.

Климат и долгосрочные последствия

Потепление климата и учащение тепловых волн усиливают дефицит кислорода в мелководных водоемах. В сочетании с органическим веществом и запасами неорганической ртути это создает идеальные условия для образования метилртути. Более жаркие лета и экстремальные осадки могут ускорить поступление старых загрязнений в пищевые цепи.

Для местных сообществ вокруг Мар-Менора это означает необходимость не только сокращать текущие выбросы, но и внимательно отслеживать реакцию экосистемы на изменения климата.

Сравнение: подземные воды и поверхностные источники загрязнения

Поверхностные источники, такие как реки и сельскохозяйственные стоки, обычно считаются основными путями поступления загрязняющих веществ. Однако подземные воды действуют скрытно и постоянно. В отличие от рек, их сложнее контролировать и перекрывать, а загрязнение может сохраняться десятилетиями даже после закрытия шахт и предприятий.

Плюсы и минусы выявления скрытых источников

Обнаружение подземного источника ртути имеет свои последствия. С одной стороны, это дает более полное понимание экологических рисков и позволяет точнее планировать восстановление лагуны. С другой стороны, устранение таких источников требует долгосрочных и затратных мер.

К преимуществам относятся:

возможность целенаправленного мониторинга скважин и прибрежных зон;

снижение рисков для рыболовства и морепродуктов;

более точная оценка влияния климата.

К ограничениям относятся:

сложность очистки загрязненных отложений;

длительные сроки восстановления;

необходимость постоянных инвестиций.

Популярные вопросы о загрязнении ртутью в лагунах

Опасна ли рыба из Мар-Менора?

На данный момент уровни ртути считаются безопасными, но ситуация требует постоянного контроля.

Что важнее — реки или подземные воды?

Оба источника значимы, однако подземные воды часто недооцениваются из-за своей скрытой природы.

Можно ли полностью устранить старое загрязнение?

Полная очистка сложна, но снижение притока и восстановление экосистемы способны уменьшить риски.