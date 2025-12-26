Не треугольник и не мистика: тайна Бермудских островов уходит на глубину 50 километров океана

Под Бермудскими островами обнаружен аномальный слой мантии — исследование Reuters

Бермудские острова десятилетиями оставались символом географической и научной загадки, вокруг которой возникло множество мифов и предположений. Теперь ученые предложили объяснение, которое опирается не на легенды, а на данные глубинной геофизики. Исследование показало, что причина устойчивости архипелага скрыта глубоко под океаническим дном.

Что обнаружили под Бермудскими островами

Ключевым источником новых данных стали измерения, полученные с сейсмической станции, расположенной непосредственно на Бермудских островах. Анализ распространения сейсмических волн выявил необычную картину: на глубине до 50 километров они ведут себя не так, как это принято для стандартной океанической литосферы.

Подобное поведение волн указывает на наличие под архипелагом обширного слоя породы с пониженной плотностью. В обычных условиях под океанической корой практически сразу располагается плотная мантия. В случае Бермудских островов между корой и мантией обнаружился дополнительный "промежуточный" слой, встроенный прямо в тектоническую плиту.

По оценкам ученых, его толщина может достигать 20 километров, что делает эту структуру сопоставимой по масштабам с крупными геологическими образованиями континентального типа.

Как этот слой удерживает архипелаг на поверхности

Главная особенность обнаруженного слоя заключается в его пониженной плотности по сравнению с окружающей мантией. Именно это свойство позволяет ему выполнять роль своеобразной опоры для островов.

Менее плотный материал создает дополнительную плавучесть, благодаря которой участок земной коры под Бермудскими островами не погружается в океан, несмотря на возраст архипелага и отсутствие современной вулканической активности.

Авторы исследования подчеркивают, что эта структура действует как естественный "поплавок", поддерживающий острова на протяжении миллионов лет. Без такого слоя архипелаг, скорее всего, давно оказался бы ниже уровня моря и превратился в подводное плато.

Происхождение аномальной структуры

По мнению исследователей, формирование необычного слоя связано с периодом интенсивной вулканической активности, который происходил в этом регионе около 30-35 миллионов лет назад. В то время магматические процессы могли изменить состав и плотность пород внутри тектонической плиты, создав устойчивую зону облегченного материала.

Важно отметить, что сегодня под Бермудскими островами не наблюдается активного мантийного плюма — горячего потока вещества из глубин Земли, который обычно подпитывает вулканические архипелаги и поддерживает их высоту.

После завершения вулканической фазы регион вступил в длительный период геологического покоя, который продолжается уже около 30 миллионов лет. Тем не менее острова сохранились на поверхности именно благодаря сформировавшейся в прошлом структуре.

Почему Бермуды не похожи на Гавайи

Для сравнения ученые часто приводят Гавайские острова, которые являются классическим примером архипелага, образованного над активным мантийным плюмом. Там вулканизм продолжается до сих пор, постоянно обновляя и "подпитывая" острова новым материалом.

Бермудские острова, напротив, лишены такого источника энергии. С точки зрения классических геологических моделей они должны были постепенно остыть, уплотниться и погрузиться под воду. Однако наличие дополнительного слоя внутри плиты объясняет, почему этого не произошло.

Таким образом, Бермуды представляют собой редкий пример островного архипелага, устойчивость которого обеспечивается не текущими процессами в недрах, а "наследием" древних геологических событий.

Значение открытия для науки

Новое объяснение имеет важные последствия для понимания эволюции океанических островов. Оно показывает, что их долговечность может зависеть не только от активных вулканических процессов, но и от сложной внутренней структуры литосферы.

Это открытие также может помочь ученым пересмотреть модели формирования других островных систем, которые не укладываются в классические схемы. В перспективе подобные исследования позволят точнее оценивать геологическую устойчивость океанических регионов и историю их развития.

Сравнение разных типов островных архипелагов

Островные системы могут формироваться и сохраняться по разным геологическим сценариям. Бермудские острова демонстрируют альтернативный путь эволюции, отличающийся от более известных примеров.

Вулканические архипелаги с активным плюмом, такие как Гавайи, поддерживаются постоянным притоком магмы. Архипелаги без активного вулканизма, как Бермуды, могут сохраняться за счет аномальной структуры литосферы. Подводные плато и гайоты представляют собой примеры островов, которые не имели подобной поддержки и со временем ушли под воду.

Такое сравнение подчеркивает, что геологическое прошлое региона играет решающую роль в его современном облике.

Популярные вопросы о геологии Бермудских островов

Почему Бермудские острова не погружаются под воду?

Их устойчивость обеспечивается слоем породы с пониженной плотностью внутри тектонической плиты, который действует как естественная опора.

Есть ли под Бермудскими островами действующий вулкан?

Нет, активного вулканизма в этом регионе не наблюдается уже около 30 миллионов лет.

Можно ли найти подобные структуры в других частях океана?

Ученые предполагают, что аналогичные слои могут существовать и под другими древними архипелагами, но для их обнаружения нужны детальные сейсмические исследования.