9,5 метров страха: скелет доисторического монстра Deinosuchus, охотившегося на динозавров, вызывает трепет

Крокодил-убийца динозавров стал кошмаром мелового периода
Наука

В Джорджии показали доисторического хищника, который в меловом периоде мог быть настоящей грозой прибрежных болот. Речь о гигантском крокодиле Deinosuchus schwimmeri, которого нередко называют "убийцей динозавров".

Силуэт крокодила в тумане
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Силуэт крокодила в тумане

Посетителям впервые дают возможность рассмотреть его скелет в натуральную величину — почти 9,5 метра от носа до хвоста. Об этом сообщает Nature Communications.

Какой экспонат представили в Tellus Science Museum

Музей Tellus Science Museum объявил о завершении научно выверенной полноразмерной реконструкции скелета Deinosuchus schwimmeri. Вид назван в честь палеонтолога доктора Дэвида Швиммера. По оценкам, этот крокодил достигал 9,45 метра и доминировал в прибрежных экосистемах востока Северной Америки в позднем меловом периоде — примерно 83-76 миллионов лет назад.

Отдельно подчёркивается, что это не "фантазийная" модель: реконструкция опирается на данные окаменелостей и призвана показать анатомию животного такой, какой её понимают учёные сегодня.

Откуда взялись данные для реконструкции

Модель собрали на основе высокодетальных 3D-сканирований реальных находок. Большая часть окаменелостей, использованных в работе, обнаружена в радиусе 65 километров от города Колумбус (штат Джорджия). Такой подход позволяет сопоставить детали разных образцов и точнее "свести" их в единый скелет, подходящий для музейной экспозиции.

Tellus Science Museum отмечает, что сейчас это единственное место в мире, где можно увидеть копию скелета Deinosuchus schwimmeri.

Чем Deinosuchus schwimmeri отличался от других хищников

У этого древнего крокодила была необычная для привычного представления "рептилийного хищника" конструкция головы: массивные челюсти и тупые зубы размером с банан. Такая форма, как считают специалисты, помогала дробить панцири крупных морских черепах и справляться с костями гадрозавров.

Ещё одна заметная деталь — вздутый нос с двумя странными отверстиями на кончике. Именно такие особенности делают реконструкцию полезной не только для посетителей, но и для обсуждения среди палеонтологов.

Зачем такие проекты нужны науке и музеям

Полноразмерные скелеты работают как наглядная "схема" эпохи: проще оценить габариты животного, представить его роль в пищевой цепи и обсудить возможные стратегии охоты и выживания. Вдобавок это редкий шанс увидеть в одном кадре детали, которые на раскопках обычно разбросаны по фрагментам и коллекциям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
