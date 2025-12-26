Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низкая физическая активность опаснее курения — данные врачей
Эффективные привычки, которые являются ключом к долгой и здоровой жизни
Для теплиц в 2026 году рекомендуют устойчивые гибриды томатов — Antonovsad
Kia стала самой угоняемой маркой автомобилей в России в 2025 году
За пару часов до смерти Алентова казалась бодрой и уверенной
Кошки используют пристальный взгляд для привлечения внимания — Белновости
Кошки могут терять автономию после переезда и изменений в распорядке — Lemagduchat
Грибной порошок в кофе укрепляет иммунную систему — Белновости
Исследователи называют холмы Фрейи природной лабораторией

Забытый гений: история монаха, который увидел Вселенную в цвете

Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе
Наука

Средневековые монахи обычно ассоциируются с рукописями и богословием, но один из них сумел спорить с наукой своего времени языком света. Доминиканец Ричард Фишакр из Оксфорда около восьми веков назад попытался доказать: небесные тела не сделаны из "особого вещества", а подчиняются тем же законам природы, что и всё на Земле.

Звездное пространство
Фото: Freepik by rawpixel.com
Звездное пространство

Его аргумент звучал неожиданно современно — он опирался на цвет планет и поведение света. Об этом пишет The Guardian. 

Как "пятый элемент" стал удобным объяснением

В эпоху Фишакра считалось, что земной мир состоит из четырёх элементов — огня, воды, земли и воздуха. А звёзды и планеты, по распространённым взглядам, якобы образованы из отдельного, прозрачного и неизменного "пятого элемента" — идеального материала для "небесной сферы".

Такая картина красиво разделяла Вселенную на две части: изменчивую Землю и "совершенное" небо. Проблема была в том, что наблюдения не всегда ей подчинялись.

Логика Фишакра: цвет как улика

Фишакр использовал простую, но цепкую мысль: если бы планеты и звёзды действительно состояли из абсолютно прозрачного вещества, они выглядели бы прозрачными. Однако люди видят вполне конкретные оттенки — красноватый Марс, желтоватую Венеру, сине-белую Луну — и эти цвета, по его мнению, указывали на смешение элементов, знакомых земной природе. 

Для своего времени это был рискованный вызов "правильной" космологии, и критики у него хватало. Но сама идея — считывать состав по свету — пережила века и стала основой современной астрономии.

Почему этот подход неожиданно актуален сегодня

Сегодня телескопы не просто "смотрят", а измеряют изменения яркости и спектра — то есть того, как свет разных длин волн проходит через атмосферу планеты или отражается от объекта. Именно так учёные получают подсказки о химии далёких миров. 

В качестве примера в материале приводится экзопланета TOI-421b примерно в 244 световых годах от Земли: наблюдения космического телескопа "Джеймс Уэбб" указали на наличие воды и возможное присутствие диоксида серы в её атмосфере. 

Сравнение: наблюдение "на глаз" и спектральный анализ

Средневековый спор строился на видимом цвете и рассуждении "прозрачное — значит бесцветное". Современная наука действует точнее: она разбирает свет на спектр и ищет характерные "подписи" молекул, оценивая состав атмосферы и её свойства. При этом принцип удивительно похож: и тогда, и сейчас ключ к природе далёких объектов ищут в том, как они взаимодействуют со светом. 

Плюсы и минусы метода "читать Вселенную по свету"

Сильная сторона подхода в том, что он работает на огромных расстояниях: не нужно "долететь" до планеты, чтобы получить первую информацию о её среде. Он также позволяет сравнивать разные миры в одной системе координат — по единым физическим признакам. 

Ограничения тоже очевидны: часть выводов остаётся вероятностной, а некоторые сигналы требуют перепроверки и накопления данных, потому что интерпретация спектра зависит от качества измерений и модели атмосферы. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Еда и рецепты
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Шоу-бизнес
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Еда и рецепты
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Гвоздика усиливает рождественский аромат ёлки — Ouest-france
Kia стала самой угоняемой маркой автомобилей в России в 2025 году
Два стакана апельсинового сока в день помогают работе сердца — Molecular Nutrition
За пару часов до смерти Алентова казалась бодрой и уверенной
Кошки используют пристальный взгляд для привлечения внимания — Белновости
Штамбовые томаты держат урожай без опор и пасынкования
Кошки могут терять автономию после переезда и изменений в распорядке — Lemagduchat
Грибной порошок в кофе укрепляет иммунную систему — Белновости
Исследователи называют холмы Фрейи природной лабораторией
Экипаж рейса TACA 110 совершил невероятную посадку после отказа обоих двигателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.