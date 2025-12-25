Скелет из Стеркфонтейна не вписывается: учёные допускают новый вид гоминида

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Почти полный скелет древнего гоминида по прозвищу "Маленькая ножка" снова оказался в центре научного сюжета — и на этот раз из-за вопроса, который важнее, чем кажется. Исследователи считают, что знаменитая находка плохо вписывается в привычные "видовые ячейки", к которым её десятилетиями относили.

Наскальные рисунки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наскальные рисунки

Если вывод подтвердится, в истории ранней эволюции человека придётся переосмыслить несколько опорных сравнений и реконструкций. Об этом сообщает Earth.

Что такое Little Foot и почему он так важен

"Маленькая ножка" (официальное обозначение StW 573) — один из самых полных древних скелетов гоминида, обнаруженных на сегодня. Останки нашли в 1998 году в пещерной системе Стеркфонтейн в Южной Африке — месте, которое известно множеством находок австралопитеков и давно играет ключевую роль в обсуждении ранних прямоходящих предков человека. По оценкам исследователей, возраст скелета составляет порядка двух-трёх миллионов лет, поэтому он даёт редкую возможность "увидеть целый организм", а не набор разрозненных костей.

Полнота находки влияет не только на название в каталоге. По таким скелетам учёные уточняют, как развивалась двуногость, как соотносились размеры тела и мозга, какими могли быть особенности питания и роста, а также какие адаптации появлялись раньше, а какие — позже.

Почему привычная классификация дала сбой

Долгое время Little Foot "путешествовал" между двумя версиями: Australopithecus prometheus и Australopithecus africanus. После многолетних раскопок и подготовки палеоантрополог Рональд Кларк представлял скелет как A. prometheus; часть специалистов предпочитала A. africanus — вид, который ещё в первой половине XX века стал одним из символов южноафриканских находок.

Международная команда под руководством исследователей из австралийского университета Ла Троб и Кембриджского университета заново рассмотрела анатомию Little Foot, оценивая череп, лицо, зубы, пропорции конечностей и строение таза как единую "мозаику признаков". Итог их переоценки: этот набор характеристик не совпадает внятно ни с A. prometheus, ни с A. africanus.

Что меняется, если это действительно "другой родственник"

Видовые названия в палеоантропологии — не украшение, а каркас для гипотез. Ошибка в идентификации способна сместить представления о родстве линий, о времени появления ключевых признаков и о том, как разные группы расселялись и приспосабливались.

Если Little Foot не относится к A. africanus и A. prometheus, то наборы сравнительных данных, где его использовали как "эталон" для одного из этих видов, придётся пересмотреть. В практическом смысле это может повлиять на выводы о вариативности австралопитеков, о сосуществовании разных линий и о том, насколько "прямой" была дорога к роду Homo.

Отдельная интрига связана со Стеркфонтейном. Рональд Кларк давно настаивал, что отложения этого комплекса отражают не одну линию гоминидов. Команда Мартина рассматривает Little Foot как аргумент в пользу того, что на одной территории могли присутствовать как минимум два близкородственных вида, потенциально занимая разные экологические ниши.

Как будут уточнять статус находки

Следующий шаг — строгая, доказательная "диагностика вида": какие признаки можно считать определяющими, как они варьируются у других особей из Стеркфонтейна и как это соотносится со временем и контекстом залегания. В ход пойдут и классическая сравнительная анатомия, и современные инструменты: 3D-морфометрия, высокодетальная визуализация (в том числе компьютерная томография), а также стратиграфическая переоценка слоёв. Там, где это возможно, дополнительно помогают геохимические подходы, уточняющие историю отложений.

Плюсы и минусы переоценки Little Foot

Новая трактовка важна не только для теории, но и для того, как устроена "кухня" науки. Она даёт полезные эффекты и несёт неизбежные сложности.

  • Плюсы: более точные сравнительные базы; шанс увидеть реальное разнообразие гоминидов; уточнение реконструкций ходьбы, пропорций тела и ключевых адаптаций.

  • Минусы: необходимость пересчёта старых сравнений; риск поспешных ярлыков до завершения полной диагностики; длительная работа с контекстом находки и сопутствующими коллекциями.

Популярные вопросы о находке Little Foot

  1. Как учёные понимают, что это может быть другой вид?
    Они сравнивают целый набор анатомических признаков — от формы черепа и лица до строения таза и пропорций конечностей — и проверяют, насколько эта "мозаика" совпадает с диагностическими признаками известных видов.

  2. Можно ли подтвердить это с помощью ДНК?
    Для столь древних костей и условий сохранности древняя ДНК обычно недоступна, поэтому ключевыми остаются анатомия, контекст залегания и современные методы визуализации и морфометрии.

  3. Что лучше для науки: оставить старое название или выделить новый вид?
    Лучше то решение, которое опирается на проверяемые диагностические признаки и не искажает сравнительные наборы данных; иногда это означает сохранение старой классификации, а иногда — выделение отдельной линии после консервативной проверки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
