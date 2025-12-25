Перезагрузка близка? Гравитация намекает на критическую ошибку симуляции

Учёные нашли связь между физикой и симуляцией

Платон спорил о тенях на стене пещеры, а "Матрица" предложила уже поп-культурный образ той же тревоги: а вдруг всё, что мы считаем реальностью, — лишь хорошо сделанная постановка.

Современный вариант этого мысленного эксперимента называется гипотезой симуляции. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Что такое гипотеза симуляции и почему о ней спорят

Гипотеза симуляции предполагает, что наблюдаемая нами Вселенная может быть сверхсложной цифровой "моделью", созданной существами, существенно превосходящими нас технологически. В философию её встраивают давно, но в популярный оборот она вошла после статьи оксфордского философа Ника Бострома в 2003 году.

Слабое место гипотезы — не громкость идеи, а проверяемость: между эффектной философией и доказательной наукой часто зияет пустота, которую трудно заполнить измерениями и экспериментами.

На чём строится версия Мелвина Вопсона

Британский физик Мелвин Вопсон (University of Portsmouth) пытается подвести под гипотезу "эмпирические подпорки". В статье, опубликованной в AIP Advances, он рассматривает гравитацию как возможный механизм, который снижает информационную энтропию — то есть "упорядочивает" хаос данных.

Логика, описанная в материале, выглядит так: если в некотором объёме пространства есть объекты, у их свойств (положение, скорость и т. п.) есть "информационная стоимость". Когда гравитация заставляет материю собираться в структуры, информационная энтропия, по этой версии, уменьшается — система становится более упорядоченной и потенциально требует меньше ресурсов для описания и "хранения".

Если допустить, что эта связка верна, тогда роль гравитации можно трактовать шире, чем в привычной картине мира: как проявление более глубоких процессов, связанных с информацией.

"Второй закон инфодинамики" и попытки найти подтверждения

Вопсон связывает свои идеи с теорией информации Клода Шеннона и рассуждениями о связи информации и физики, которые обсуждаются в научной традиции. Он также упоминает собственный "второй закон инфодинамики", согласно которому информационная энтропия со временем должна уменьшаться, а значит, системе требуется меньше вычислительных ресурсов и памяти.

В качестве одного из примеров, о котором говорится в тексте, Вопсон анализировал мутации SARS-CoV-2 и сделал вывод, что в ходе мутаций информационная энтропия якобы уменьшается. Отсюда он переходит к предположению: если Вселенная — симуляция, в ней должна существовать "оптимизация" и сжатие сложности.

Почему это остаётся гипотезой, а не "доказательством Матрицы"

Даже в пересказе очевидно: речь идёт не о строгом экспериментальном доказательстве симуляции, а о попытке предложить интерпретацию известных явлений через язык информации. Сам Вопсон, как отмечено в материале, оговаривает, что это именно гипотеза, и подчёркивает важность публичного обсуждения и критики.

Ключевой вопрос здесь — можно ли построить проверяемые предсказания, которые отличат "информационную" модель гравитации от стандартных объяснений так, чтобы эксперимент мог однозначно выбрать одну из версий.

Сравнение гипотезы симуляции и стандартной физической картины

В стандартной физике гравитация описывается как фундаментальное взаимодействие (в классике) или как геометрия пространства-времени (в рамках общей теории относительности). В информационном подходе гравитация становится "сервисной функцией", которая может упрощать описание мира, снижая информационную энтропию.

Главное различие — не в том, что "одно научно, другое нет", а в уровне проверяемости: у классических теорий есть обширная база наблюдений и точные расчёты, а у симуляционной трактовки пока меньше общепринятых критериев, по которым её можно окончательно подтвердить или опровергнуть.

Популярные вопросы о гипотезе симуляции

Можно ли сегодня доказать, что мы живём в симуляции?

На практике это крайне сложно: гипотеза упирается в проверяемость и критерии, которые позволили бы отличить симуляцию от "базовой" реальности.

Почему в обсуждении всплывает энтропия?

Потому что энтропия — универсальный язык описания порядка/беспорядка в системах. Вопсон переносит этот язык на информацию, связывая его с вычислительной "стоимостью" описания мира.

Гравитация правда может быть не фундаментальной силой?

В физике существуют идеи об "эмерджентной" гравитации, но они конкурируют с хорошо подтверждёнными теориями и остаются предметом активных дискуссий.