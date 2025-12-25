Перезагрузка близка? Гравитация намекает на критическую ошибку симуляции

Платон спорил о тенях на стене пещеры, а "Матрица" предложила уже поп-культурный образ той же тревоги: а вдруг всё, что мы считаем реальностью, — лишь хорошо сделанная постановка.
Современный вариант этого мысленного эксперимента называется гипотезой симуляции. Об этом сообщает Popular Mechanics.
Гипотеза симуляции предполагает, что наблюдаемая нами Вселенная может быть сверхсложной цифровой "моделью", созданной существами, существенно превосходящими нас технологически. В философию её встраивают давно, но в популярный оборот она вошла после статьи оксфордского философа Ника Бострома в 2003 году.
Слабое место гипотезы — не громкость идеи, а проверяемость: между эффектной философией и доказательной наукой часто зияет пустота, которую трудно заполнить измерениями и экспериментами.
Британский физик Мелвин Вопсон (University of Portsmouth) пытается подвести под гипотезу "эмпирические подпорки". В статье, опубликованной в AIP Advances, он рассматривает гравитацию как возможный механизм, который снижает информационную энтропию — то есть "упорядочивает" хаос данных.
Логика, описанная в материале, выглядит так: если в некотором объёме пространства есть объекты, у их свойств (положение, скорость и т. п.) есть "информационная стоимость". Когда гравитация заставляет материю собираться в структуры, информационная энтропия, по этой версии, уменьшается — система становится более упорядоченной и потенциально требует меньше ресурсов для описания и "хранения".
Если допустить, что эта связка верна, тогда роль гравитации можно трактовать шире, чем в привычной картине мира: как проявление более глубоких процессов, связанных с информацией.
Вопсон связывает свои идеи с теорией информации Клода Шеннона и рассуждениями о связи информации и физики, которые обсуждаются в научной традиции. Он также упоминает собственный "второй закон инфодинамики", согласно которому информационная энтропия со временем должна уменьшаться, а значит, системе требуется меньше вычислительных ресурсов и памяти.
В качестве одного из примеров, о котором говорится в тексте, Вопсон анализировал мутации SARS-CoV-2 и сделал вывод, что в ходе мутаций информационная энтропия якобы уменьшается. Отсюда он переходит к предположению: если Вселенная — симуляция, в ней должна существовать "оптимизация" и сжатие сложности.
Даже в пересказе очевидно: речь идёт не о строгом экспериментальном доказательстве симуляции, а о попытке предложить интерпретацию известных явлений через язык информации. Сам Вопсон, как отмечено в материале, оговаривает, что это именно гипотеза, и подчёркивает важность публичного обсуждения и критики.
Ключевой вопрос здесь — можно ли построить проверяемые предсказания, которые отличат "информационную" модель гравитации от стандартных объяснений так, чтобы эксперимент мог однозначно выбрать одну из версий.
В стандартной физике гравитация описывается как фундаментальное взаимодействие (в классике) или как геометрия пространства-времени (в рамках общей теории относительности). В информационном подходе гравитация становится "сервисной функцией", которая может упрощать описание мира, снижая информационную энтропию.
Главное различие — не в том, что "одно научно, другое нет", а в уровне проверяемости: у классических теорий есть обширная база наблюдений и точные расчёты, а у симуляционной трактовки пока меньше общепринятых критериев, по которым её можно окончательно подтвердить или опровергнуть.
На практике это крайне сложно: гипотеза упирается в проверяемость и критерии, которые позволили бы отличить симуляцию от "базовой" реальности.
Потому что энтропия — универсальный язык описания порядка/беспорядка в системах. Вопсон переносит этот язык на информацию, связывая его с вычислительной "стоимостью" описания мира.
В физике существуют идеи об "эмерджентной" гравитации, но они конкурируют с хорошо подтверждёнными теориями и остаются предметом активных дискуссий.
Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.