Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платье на Новый год, которое можно носить в офисе: миди, слип и трикотаж — Vogue
Тропические комнатные растения зимой поливают раз в 1–2 недели — Better H&G
NASA зафиксировало рекордные запасы водяного пара вокруг квазара — данные Earth
В США лобстеры на 400 000 долларов исчезли по пути в пункт назначения — New York Post
Авокадо снижает уровень плохого холестерина — диетологи
Chocolate Frost стал трендом окрашивания волос зимой 2026 — Bazaar
Плед из флиса станет недорогим и уютным подарком на Новый год — Ivd
Цитрусовые признали чувствительными к избытку фосфатов — Mein Schöner Garten
Микрофибра после падения на пол царапает лак — Jalopnik

Пруд рядом с городом скрывал тайну: найдено существо с 24 глазами и сверхбыстрым плаванием

В пруду Май По нашли кубомедузу с 24 глазами
Наука

В одном из водоёмов неподалёку от мегаполиса учёные столкнулись с находкой, которая больше напоминает фантазию из научной фантастики. В креветочном пруду заповедника Май По под Гонконгом был выявлен ранее неизвестный вид кубомедуз. Речь идёт о Tripedalia maipoensis — крошечном, но крайне необычном обитателе солоноватых вод.

Кубомедуза в пруду
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Кубомедуза в пруду

Новый житель мангровых прудов

Tripedalia maipoensis достигает всего около 1,5 сантиметра в длину и почти полностью прозрачен, что делает его малозаметным среди стеблей водных растений. Тело медузы напоминает закруглённый куб, а по его углам расположены по три мясистых выроста, каждый из которых несёт тонкое щупальце длиной до 10 сантиметров. Такая конструкция позволяет животному эффективно охотиться и маневрировать в ограниченном пространстве.

По краю колокола проходит особая перепонка, усиливающая реактивное движение. Благодаря ей медуза способна резко выталкивать воду и плавать быстрее многих других представителей своего класса, что особенно важно в мутной воде эстуариев и прибрежных болот.

Зрение, нехарактерное для медуз

Главная особенность нового вида — сложная зрительная система. У Tripedalia maipoensis насчитывается 24 глаза, сгруппированных в четыре сенсорных блока, расположенных на чувствительных придатках ниже края колокола. Подобные открытия дополняют представления о возможностях простых организмов, как это уже происходило при изучении поведения морских животных — например, когда выяснилось, что осьминоги любят смотреть телевизор.

В каждом блоке два глаза оснащены линзами и способны формировать изображение, а ещё четыре реагируют на изменение освещённости. Это позволяет медузе различать свет и тень, избегать корней мангровых деревьев и более эффективно охотиться на мелких рачков в условиях плохой видимости.

Родство и уникальность вида

Генетические исследования показали, что новый организм является ближайшим родственником карибской кубомедузы Tripedalia cystophora. При этом различия в строении тела и последовательностях ДНК оказались достаточными, чтобы выделить находку в отдельный вид. Tripedalia maipoensis стала первой официально описанной кубомедузой, обнаруженной в прибрежных водах Китая.

Такие находки укладываются в более широкий контекст современных биологических экспериментов и наблюдений, включая работы с животными в экстремальных условиях — от изучения морских беспозвоночных до проектов, где учёные оживили свиней после клинической смерти.

Способность к обучению

Эксперименты с близкими родственниками этого вида показали, что подобные медузы способны к примитивному обучению. После повторных столкновений с препятствиями они меняют манеру плавания, связывая прошлый опыт с последующим поведением. Учёные предполагают, что Tripedalia maipoensis может обладать аналогичными навыками, и планируют провести серию поведенческих экспериментов.

Обнаружение нового вида в искусственном водоёме рядом с крупным городом подчёркивает, что даже хорошо изученные заповедные зоны могут скрывать неизвестные науке формы жизни. Находка также служит напоминанием о важности сохранения прибрежных болот, лагун и мангровых экосистем. Об этом сообщает GISMETEO.

Плюсы и минусы жизни в солоноватых водах

Среда обитания подобных медуз имеет свои преимущества и ограничения. Солоноватые пруды богаты кормом и защищены от крупных хищников. При этом условия в них нестабильны: уровень воды, солёность и прозрачность часто меняются. Такие факторы требуют от организмов высокой приспособляемости и развитых сенсорных систем.

Популярные вопросы о кубомедузах

Насколько опасны кубомедузы для человека?

Некоторые виды действительно ядовиты, но Tripedalia maipoensis из-за своих размеров не считается опасной для людей.

Почему у медузы так много глаз?

Сложная зрительная система помогает ориентироваться в мутной воде и избегать препятствий в густых зарослях.

Можно ли встретить этот вид вне Гонконга?

На данный момент Tripedalia maipoensis зафиксирована только в районе заповедника Май По, и её ареал ещё предстоит изучить.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Красота и стиль
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
В США лобстеры на 400 000 долларов исчезли по пути в пункт назначения — New York Post
Авокадо снижает уровень плохого холестерина — диетологи
Chocolate Frost стал трендом окрашивания волос зимой 2026 — Bazaar
В пруду Май По нашли кубомедузу с 24 глазами
Имитированную икру производят с использованием рыбного бульона — химик Косникова
Плед из флиса станет недорогим и уютным подарком на Новый год — Ivd
Цитрусовые признали чувствительными к избытку фосфатов — Mein Schöner Garten
Микрофибра после падения на пол царапает лак — Jalopnik
Смесители с гибким шлангом упрощают мытьё крупной посуды — C.B. RADAR
Стретчинг ускоряет восстановление мышц после нагрузок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.