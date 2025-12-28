Пруд рядом с городом скрывал тайну: найдено существо с 24 глазами и сверхбыстрым плаванием

В пруду Май По нашли кубомедузу с 24 глазами

В одном из водоёмов неподалёку от мегаполиса учёные столкнулись с находкой, которая больше напоминает фантазию из научной фантастики. В креветочном пруду заповедника Май По под Гонконгом был выявлен ранее неизвестный вид кубомедуз. Речь идёт о Tripedalia maipoensis — крошечном, но крайне необычном обитателе солоноватых вод.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Кубомедуза в пруду

Новый житель мангровых прудов

Tripedalia maipoensis достигает всего около 1,5 сантиметра в длину и почти полностью прозрачен, что делает его малозаметным среди стеблей водных растений. Тело медузы напоминает закруглённый куб, а по его углам расположены по три мясистых выроста, каждый из которых несёт тонкое щупальце длиной до 10 сантиметров. Такая конструкция позволяет животному эффективно охотиться и маневрировать в ограниченном пространстве.

По краю колокола проходит особая перепонка, усиливающая реактивное движение. Благодаря ей медуза способна резко выталкивать воду и плавать быстрее многих других представителей своего класса, что особенно важно в мутной воде эстуариев и прибрежных болот.

Зрение, нехарактерное для медуз

Главная особенность нового вида — сложная зрительная система. У Tripedalia maipoensis насчитывается 24 глаза, сгруппированных в четыре сенсорных блока, расположенных на чувствительных придатках ниже края колокола. Подобные открытия дополняют представления о возможностях простых организмов, как это уже происходило при изучении поведения морских животных — например, когда выяснилось, что осьминоги любят смотреть телевизор.

В каждом блоке два глаза оснащены линзами и способны формировать изображение, а ещё четыре реагируют на изменение освещённости. Это позволяет медузе различать свет и тень, избегать корней мангровых деревьев и более эффективно охотиться на мелких рачков в условиях плохой видимости.

Родство и уникальность вида

Генетические исследования показали, что новый организм является ближайшим родственником карибской кубомедузы Tripedalia cystophora. При этом различия в строении тела и последовательностях ДНК оказались достаточными, чтобы выделить находку в отдельный вид. Tripedalia maipoensis стала первой официально описанной кубомедузой, обнаруженной в прибрежных водах Китая.

Такие находки укладываются в более широкий контекст современных биологических экспериментов и наблюдений, включая работы с животными в экстремальных условиях — от изучения морских беспозвоночных до проектов, где учёные оживили свиней после клинической смерти.

Способность к обучению

Эксперименты с близкими родственниками этого вида показали, что подобные медузы способны к примитивному обучению. После повторных столкновений с препятствиями они меняют манеру плавания, связывая прошлый опыт с последующим поведением. Учёные предполагают, что Tripedalia maipoensis может обладать аналогичными навыками, и планируют провести серию поведенческих экспериментов.

Обнаружение нового вида в искусственном водоёме рядом с крупным городом подчёркивает, что даже хорошо изученные заповедные зоны могут скрывать неизвестные науке формы жизни. Находка также служит напоминанием о важности сохранения прибрежных болот, лагун и мангровых экосистем. Об этом сообщает GISMETEO.

Плюсы и минусы жизни в солоноватых водах

Среда обитания подобных медуз имеет свои преимущества и ограничения. Солоноватые пруды богаты кормом и защищены от крупных хищников. При этом условия в них нестабильны: уровень воды, солёность и прозрачность часто меняются. Такие факторы требуют от организмов высокой приспособляемости и развитых сенсорных систем.

Популярные вопросы о кубомедузах

Насколько опасны кубомедузы для человека?

Некоторые виды действительно ядовиты, но Tripedalia maipoensis из-за своих размеров не считается опасной для людей.

Почему у медузы так много глаз?

Сложная зрительная система помогает ориентироваться в мутной воде и избегать препятствий в густых зарослях.

Можно ли встретить этот вид вне Гонконга?

На данный момент Tripedalia maipoensis зафиксирована только в районе заповедника Май По, и её ареал ещё предстоит изучить.