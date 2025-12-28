Вселенная устроила двойной взрыв: обнаружено событие, которое не вписывается ни в одну теорию

T2025ulz может включать нейтронные звезды сверхмалой массы — астрофизик Касливал

В космосе иногда происходят вспышки, которые будто нарушают привычные законы астрофизики. Одно из таких явлений — AT2025ulz, зафиксированное в августе 2025 года, уже называют потенциально новым типом космического взрыва. Наблюдения указывают на процесс, сочетающий признаки сразу нескольких известных катастрофических сценариев.

Взрыв в космосе

Событие, выбивающееся из привычных категорий

AT2025ulz сначала выглядел как типичная килонова — редкий и кратковременный всплеск, возникающий при слиянии нейтронных звёзд. Подобные явления всё чаще оказываются в центре внимания астрономов на фоне растущего интереса к экстремальным процессам во Вселенной, включая космические угрозы и столкновения. Килоновы считаются основными "фабриками" тяжёлых элементов вроде золота и урана. До недавнего времени учёные имели лишь один надёжно подтверждённый пример — GW170817, обнаруженный в 2017 году одновременно по гравитационным волнам и электромагнитному излучению.

18 августа 2025 года детекторы LIGO в США и Virgo в Италии зафиксировали слабый, но нетипичный сигнал гравитационных волн. Он соответствовал слиянию компактных объектов неожиданно малой массы. Спустя несколько часов обзорный телескоп Zwicky Transient Facility обнаружил яркий источник на расстоянии около 1,3 млрд световых лет. Его красный цвет и быстрое затухание сначала идеально вписывались в модель килоновой.

Почему AT2025ulz озадачил учёных

Через несколько дней поведение объекта резко изменилось. Вместо дальнейшего угасания источник стал ярче и приобрёл более синий оттенок, а в спектре появились линии водорода — характерная особенность сверхновых. Для части исследователей этого оказалось достаточно, чтобы списать событие на обычный звёздный взрыв, случайно совпавший по времени с гравитационным сигналом.

Однако такая трактовка объясняла не всё. Современная астрономия всё чаще сталкивается с переходными и сложными объектами, что видно и по другим наблюдениям глубокого космоса — например, когда телескопы фиксируют мерцающие звёзды в далёких галактиках, ранее недоступные для прямого наблюдения. Несоответствие масс, странная эволюция света и редкое сочетание признаков заставили часть астрономов искать альтернативу.

"Это событие не похоже ни на классическую сверхновую, ни на стандартную килонову", — отмечает астрофизик Калифорнийского технологического института Манси Касливал.

Гипотеза суперкилоновой

Одна из наиболее обсуждаемых версий — так называемая суперкилонова. В этом сценарии массивная звезда коллапсирует, вызывает взрыв сверхновой и одновременно порождает две крошечные нейтронные звезды. Они сливаются почти мгновенно, формируя килонову, скрытую внутри плотных оболочек вещества от сверхновой. В результате наблюдатель видит сложную, "двойную" вспышку, сочетающую черты обоих процессов.

Особый интерес вызывает предположение о существовании нейтронных звёзд с массой меньше солнечной. Подобные объекты до сих пор не наблюдались напрямую и считаются теоретически "запретными". Если AT2025ulz действительно связан с их слиянием, это потребует пересмотра моделей образования компактных тел. Об этом сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Сверхновая, килонова и суперкилонова

Сверхновая — это финал жизни массивной звезды, сопровождающийся мощным выбросом энергии и синтезом элементов до железа. Килонова возникает при слиянии нейтронных звёзд, длится недолго и отвечает за формирование самых тяжёлых элементов. Суперкилонова, если гипотеза подтвердится, объединяет оба механизма: сначала взрыв звезды, затем почти мгновенное слияние компактных остатков. Именно такое сочетание может объяснить противоречивые данные AT2025ulz.

Плюсы и минусы новой интерпретации

Идея суперкилоновой выглядит привлекательно, потому что она объясняет необычную кривую блеска и смену цвета, согласуется с гравитационно-волновым сигналом и допускает существование ранее не наблюдавшихся объектов. При этом остаются и слабые места: отсутствие прямых доказательств "лёгких" нейтронных звёзд, ограниченное число наблюдений и сложность отделить такое событие от редких разновидностей сверхновых.

Популярные вопросы о суперкилоновых

Как отличить суперкилонову от обычной сверхновой?

По сочетанию гравитационных волн, быстрой эволюции света и признаков тяжёлых элементов, которые не характерны для стандартных взрывов.

Почему такие события важны для науки?

Они помогают понять происхождение тяжёлых элементов и экстремальные стадии эволюции звёзд.

Можно ли ожидать новых открытий в ближайшие годы?

Да, с вводом более чувствительных детекторов гравитационных волн и телескопов следующего поколения вероятность обнаружения подобных явлений возрастёт.