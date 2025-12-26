Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу

Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий

Астрономы сообщили, что в начале января жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление, связанное с максимальным видимым размером Солнца. Уже 3 января наша планета окажется в точке своей орбиты, где расстояние до светила будет минимальным за весь год. Это означает, что солнечный диск на небе станет чуть больше, чем в другие месяцы.

Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain закат солнца, облака

Что такое перигелий и почему он важен

Перигелий — это момент, когда Земля во время годового движения вокруг Солнца подходит к нему на самое близкое расстояние. Орбита нашей планеты не является идеальным кругом, она имеет форму слегка вытянутого эллипса. Именно из-за этого расстояние до Солнца в течение года меняется, хотя для повседневной жизни эти колебания почти незаметны.

По данным астрономов, 3 января дистанция между Землей и Солнцем составит 147 099 586 километров, что эквивалентно примерно 0,983 астрономической единицы. В этот момент видимый диаметр Солнца достигнет максимального значения в 2026 году — около 32 угловых минут и 35 секунд. Для невооруженного глаза разница будет практически неощутимой, однако для профессиональных наблюдений и астрофотографии она имеет значение.

Крупное Солнце не означает больше тепла

Многих удивляет тот факт, что перигелий приходится на зиму в Северном полушарии. Логично предположить, что более близкое расположение к Солнцу должно делать погоду теплее, однако на практике этого не происходит. Причина в том, что смена времен года связана не с расстоянием до светила, а с наклоном земной оси.

Зимой Солнце поднимается над горизонтом ниже, световой день короче, а солнечные лучи падают под более острым углом. Даже несмотря на небольшое сокращение расстояния до звезды, количество получаемой энергии в северных широтах остается меньшим, чем летом. В Южном полушарии ситуация обратная: там в начале января стоит астрономическое лето.

Афелий — противоположная точка орбиты

Примерно через полгода Земля окажется в другой ключевой точке своей орбиты — афелии. Это момент максимального удаления от Солнца, который обычно приходится на начало июля. В это время видимый диаметр солнечного диска минимален.

Астрономы отмечают, что разница между размерами Солнца в перигелии и афелии составляет несколько процентов. Для обычного наблюдателя она практически незаметна, однако при сравнении снимков, сделанных профессиональной аппаратурой в январе и июле, различие хорошо прослеживается. Такие изображения часто используют в образовательных и научно-популярных проектах, чтобы наглядно показать особенности движения Земли.

Что еще происходит на небе в начале года

Период вокруг перигелия традиционно интересен не только из-за изменений видимого размера Солнца. В это время астрономы и любители наблюдений обращают внимание на положение планет, метеорные потоки и другие небесные явления, характерные для зимнего сезона.

Специалисты напоминают, что наблюдать Солнце без специальных фильтров и защитных средств категорически нельзя. Даже кратковременный взгляд на солнечный диск может привести к серьезному повреждению зрения. Все наблюдения и фотосъемка должны проводиться только с использованием сертифицированных солнечных фильтров или через проекционные методы.

Астрономическая весна и равноденствие

Помимо перигелия, ученые напомнили и о другом важном событии календарного года. Астрономическая весна в России и других странах Северного полушария наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в северную часть небесной сферы.

День весеннего равноденствия примечателен тем, что продолжительность дня и ночи на всей планете практически одинакова. В Южном полушарии в это время, напротив, начинается астрономическая осень. После равноденствия световой день в северных широтах будет постепенно увеличиваться, что станет заметно уже в конце марта.

Почему такие явления важны для науки и образования

Подобные астрономические даты играют важную роль не только для профессиональных ученых, но и для популяризации науки. Они помогают наглядно объяснять устройство Солнечной системы, движение планет и связь небесной механики с привычными для людей явлениями, такими как смена времен года.

Кроме того, наблюдения в периоды перигелия и афелия используются для уточнения орбитальных параметров Земли и других планет, а также для калибровки приборов. Даже небольшие различия в расстоянии и видимых размерах объектов могут иметь значение при точных расчетах и моделировании.

Популярные вопросы о перигелии Земли

Можно ли заметить увеличение Солнца без приборов?

Нет, для человеческого глаза разница между максимальным и минимальным видимым диаметром Солнца слишком мала.

Влияет ли перигелий на здоровье людей или климат?

Прямого влияния на самочувствие людей он не оказывает, а климатические изменения определяются другими факторами, прежде всего наклоном земной оси и циркуляцией атмосферы.

Каждый ли год перигелий приходится на одну и ту же дату?

Дата может немного смещаться, обычно это 2-5 января, что связано с особенностями календаря и орбитального движения Земли.

Опасно ли наблюдать Солнце в этот день?

Опасность такая же, как и в любой другой день года: без специальной защиты смотреть на Солнце нельзя.