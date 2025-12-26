Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космос засорён до предела: обломки множатся быстрее, чем успевают придумывать защиту

Наука

Более миллиона фрагментов космического мусора уже вращаются вокруг Земли, и ситуация продолжает ухудшаться. Эти объекты угрожают спутниковой связи, навигации, метеорологии и будущим космическим миссиям. Проблема давно вышла за рамки теории и требует измеримых решений. Об этом сообщает Earth.

космический мусор
Фото: https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
космический мусор

Сколько мусора сейчас на орбите

По оценкам ученых, на околоземной орбите находится более 1,1 миллиона обломков размером свыше одного сантиметра. Они движутся со скоростью около 18 тысяч миль в час, превращаясь в потенциально разрушительные снаряды. При этом специалисты способны отслеживать лишь около 30 тысяч самых крупных объектов.

Даже небольшой фрагмент на такой скорости способен вывести из строя спутник связи, систему GPS или метеорологический аппарат. Чем больше мусора на орбите, тем выше риск цепных столкновений, которые могут породить еще больше обломков.

Почему космический мусор — это долгосрочная угроза

В отличие от загрязнений на Земле, орбита не очищается сама по себе. Обломки могут оставаться в космосе десятилетиями и даже веками, постоянно увеличивая вероятность аварий.

Если не изменить подход, под угрозой окажутся не только новые запуски, но и уже работающие сервисы: интернет-спутники, навигация, климатические наблюдения и пилотируемые полеты. Стоимость эксплуатации космоса будет расти, а некоторые орбиты могут стать практически непригодными.

Индекс здоровья космической среды

Чтобы навести порядок в оценках рисков, Европейское космическое агентство разработало индекс здоровья космической среды. Это единый показатель, который отражает, насколько устойчивой или перегруженной будет орбита Земли в перспективе до 200 лет.

Такой горизонт выбран не случайно: космический мусор остается опасным крайне долго, и последствия сегодняшних решений будут ощущаться будущими поколениями.

"Индекс здоровья космической среды — это элегантный способ связать глобальные последствия борьбы с мусором с количественной оценкой состояния орбиты", — отметил аналитик ЕКА по космическому мусору Стейн Лемменс.

Как формируется этот показатель

Индекс учитывает не только количество спутников. В расчет берутся:

  • размер и форма объекта;
  • высота и продолжительность его орбиты;
  • способность маневрировать и избегать опасных сближений;
  • меры по предотвращению взрывов после завершения миссии;
  • риск разрушения на более мелкие фрагменты.

В итоге каждая миссия получает балл: чем он ниже, тем меньше вреда она наносит орбитальной среде. Высокий балл, наоборот, указывает на рост будущих рисков.

Орбита уже перегружена

При расчете базового уровня ученые опирались на международные рекомендации, действующие с 2014 года. Даже тогда прогноз показывал, что орбитальная среда станет в три раза опаснее устойчивого минимума.

Сегодня ситуация еще хуже. Индекс здоровья достиг уровня 4 — это примерно в четыре раза выше безопасного порога. Несмотря на усилия операторов спутников, орбита остается перенаселенной и движется к нестабильности.

Зачем этот индекс нужен на практике

Новый показатель — это не просто статистика. Он может влиять на реальные решения еще до запуска аппаратов.

Индекс позволяет оценивать проекты на стадии проектирования, выбирая более короткие орбиты, надежные системы утилизации и конструкции с меньшим риском разрушения. В перспективе он может использоваться регуляторами при лицензировании запусков и страховыми компаниями при оценке рисков.

"Мы уже применяли индекс здоровья на практике, чтобы перевести концепцию Zero Debris в конкретные числовые параметры", — пояснила инженер ЕКА Франческа Летиция.

Сравнение: чистая и перегруженная орбита

Орбита с низким индексом здоровья характеризуется управляемыми спутниками, ограниченным сроком их нахождения в космосе и минимальным риском распада. Перегруженная орбита, напротив, насыщена неуправляемыми объектами, где каждое столкновение увеличивает вероятность новых аварий.

Плюсы и минусы введения индекса

Индекс здоровья космоса дает важные преимущества. Он делает риски наглядными, помогает сравнивать миссии и поощряет ответственное проектирование. Однако он не решает проблему сам по себе и требует политической воли и согласованных действий всех космических игроков.

Популярные вопросы о космическом мусоре

Сколько мусора сейчас на орбите?

Более 1,1 миллиона объектов размером от одного сантиметра.

Почему его сложно убрать?

Обломки движутся с огромной скоростью, а технологии очистки пока дороги и сложны.

Может ли орбита стать непригодной?

Да, без контроля некоторые орбиты могут превратиться в зоны повышенного риска для миссий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
