Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Наука

Глобальная наука всё чаще оказывается разобщённой не из-за различий в подходах, а вследствие политических и экономических барьеров. Ограничения на сотрудничество, санкции и сокращение финансирования формируют новую реальность, в которой научное развитие сталкивается с системными рисками.

ДНК и разбитые песочные часы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ДНК и разбитые песочные часы

Об этом рассказал профессор РАН Артём Оганов в беседе с корреспондентом. По его словам, происходящее сегодня некорректно называть изоляцией отдельной страны: речь идёт о фрагментации всей мировой науки. В условиях, когда государства всё чаще замыкаются на себе, научное сообщество теряет ключевое — обмен знаниями и совместные усилия.

Раздробленность вместо изоляции

Оганов подчёркивает, что санкции и политические ограничения наносят ущерб не только российской, но и глобальной науке. Международные контакты разрываются, совместные проекты сворачиваются, а научные школы оказываются по разные стороны барьеров. По его оценке, корректнее говорить о ситуации, при которой страны "игнорируют друг друга", а не об односторонней изоляции.

"Потому что изоляция — это когда все игнорируют одного, а здесь, скорее, все игнорируют всех", — пояснил профессор РАН Артём Оганов.

Он обращает внимание и на давление, которое западные страны оказывают на китайскую науку. Такие действия, по его мнению, не приносят выгоды ни Западу, ни Востоку, ни мировой научной системе в целом. Каждое государство в итоге вынуждено самостоятельно искать выход из этой ситуации.

Финансирование науки под давлением экономики

Отдельной проблемой учёный называет сокращение научных бюджетов в ряде ведущих стран. Даже в США и Китае, где финансирование науки традиционно было высоким, ассигнования снижаются из-за предельной нагрузки на экономику. Ограничения в торговле, разрыв логистических цепочек, тарифы и санкции подрывают глобальную экономическую устойчивость.

В России, по словам Оганова, научный бюджет находится в состоянии стагнации. В отдельных направлениях финансирование сокращается, в других — растёт, но в целом остаётся стабильным и, что принципиально, недостаточным. Он напоминает, что расходы на науку в стране составляют около одного процента ВВП, тогда как в США и Китае этот показатель кратно выше.

Единственная стратегическая альтернатива

Несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку, профессор считает наращивание финансирования науки безальтернативным. Ограничения на международное сотрудничество и общее ослабление мировой экономики делают поддержку исследований более сложной задачей, но отказаться от неё невозможно, сообщает "Царьград".

"Науку в этих условиях финансировать становится сложно. Но другого пути, к сожалению, нет, потому что наука закладывает основы будущего", — подчеркнул профессор РАН Артём Оганов.

Он убеждён, что конкурентоспособность страны в средне- и долгосрочной перспективе напрямую зависит от масштабной и системной поддержки науки. По его мнению, у России нет иной стратегии, кроме увеличения научного финансирования и выстраивания эффективной модели организации исследований, способной обеспечить развитие в условиях глобальной нестабильности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
