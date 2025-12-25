Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Солнечная активность не сдается: прогноз на 2026 год лишил метеозависимых последней надежды

В 2026 году сохранится высокая геомагнитная активность – ученый Абунина
Наука

Высокое число магнитных бурь в 2025 году связано с тем, что Солнце находится в фазе максимальной активности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель Центр прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Магнитная буря
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Магнитная буря

Ранее РБК сообщило, что количество магнитных бурь в 2025 году достигло 69 — это максимум с 2017 года. С учетом прогнозируемой бури 30 декабря уходящий год станет самым геомагнитно-возмущенным за последнее десятилетие.

Абунина отметила, что рост геомагнитной активности обусловлен совокупным влиянием двух факторов — корональных выбросов и высокоскоростных потоков солнечного ветра из корональных дыр. По ее словам, в предстоящем году активность сохранится на высоком уровне, хотя количество бурь может немного снизиться.

"Можно ожидать примерно такого же количества, чуть меньше, чем в этом году. Повышенная активность связана с тем, что год солнечного максимума еще не завершился. Геомагнитные бури формируются не только из-за корональных выбросов, но и из-за высокоскоростных потоков из корональных дыр, которые вносят значительный вклад в общее число возмущений", — пояснила она.

Специалист добавила, что в 2026 году ожидается постепенное снижение солнечной активности после прохождения ее пика. При этом полностью спокойных периодов не будет — магнитные возмущения продолжат регулярно фиксироваться на Земле.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
