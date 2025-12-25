Контакт без рукопожатий: внеземной разум может заявить о себе через катастрофу Вселенной

Контакт с инопланетянами произойдёт в момент гибели их цивилизации — Дэвид Киппинг

Первый контакт с внеземным разумом, вопреки популярным фантастическим сюжетам, вряд ли будет выглядеть как торжественная встреча с высокоразвитой и гармоничной цивилизацией. Скорее всего, человечество заметит инопланетян в момент, когда с ними уже происходит нечто катастрофическое. Такой сценарий описал астроном Дэвид Киппинг, предложив неожиданную и во многом тревожную гипотезу. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) пришельцы

Голливуд может ошибаться

Массовая культура десятилетиями формировала довольно узкий набор ожиданий. В фильмах и книгах инопланетяне чаще всего появляются либо в образе агрессивных захватчиков, либо как мудрые и доброжелательные существа, готовые поделиться технологиями и знаниями. Однако, по мнению Дэвида Киппинга, реальность может оказаться куда прозаичнее и мрачнее.

Астроном отмечает, что такие сценарии слишком упрощают представление о развитии цивилизаций. Любая технологическая культура проходит сложный путь, включающий периоды подъема, стагнации и упадка. И если человечество действительно зафиксирует признаки чужого разума, это вовсе не означает, что он будет находиться в "золотом веке" своего существования.

Эсхатологическая гипотеза: контакт на грани исчезновения

Киппинг, возглавляющий лабораторию Cool Worlds Lab при Колумбийском университете, выдвинул так называемую эсхатологическую гипотезу. Согласно ей, первый подтвержденный контакт с инопланетной цивилизацией, вероятнее всего, произойдет в момент ее кризиса или даже гибели.

"Голливуд сформировал у нас ожидания о двух типах контакта с инопланетянами: либо это будут враждебные захватчики, либо дружелюбные расы, готовые поделиться знаниями с человечеством", — отмечает астроном Дэвид Киппинг.

По его мнению, куда более вероятен сценарий, при котором человечество столкнется с цивилизацией, переживающей упадок и отчаянно пытающейся выжить. В качестве исторической аналогии ученый приводит позднюю Римскую империю — мощную, но уже нестабильную систему, находившуюся на грани краха.

Почему мы замечаем именно громкие события

В своей научной работе, которая готовится к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Киппинг объясняет, почему именно такие цивилизации имеют больше шансов быть обнаруженными. Он проводит параллель с астрономическими наблюдениями, хорошо известными самим ученым.

Речь идет о сверхновых — ярчайших взрывах звезд, которые фактически знаменуют их гибель. Несмотря на то что в галактиках, подобных Млечному Пути, сверхновые вспыхивают всего пару раз за столетие, астрономы ежегодно фиксируют тысячи таких событий во Вселенной. Причина проста: они чрезвычайно заметны.

По словам Киппинга, астрономия в целом "смещена" в сторону наблюдения редких, экстремальных и кратковременных явлений, поскольку именно они оставляют самый мощный след в данных телескопов и датчиков.

Иллюзия распространенности редких стадий

Астроном приводит еще один наглядный пример. Если посмотреть на ночное небо невооруженным глазом, можно заметить, что значительная часть видимых звезд — это красные гиганты или другие эволюционировавшие объекты. При этом в таком состоянии находится менее одного процента всех звезд во Вселенной.

"Если взглянуть на ночное небо, можно заметить, что примерно треть видимых невооруженным глазом звезд — это эволюционировавшие гиганты, хотя в таком состоянии находится менее одного процента звезд", — отмечает Киппинг.

Это создает иллюзию, будто подобные стадии являются типичными, хотя на самом деле они кратковременны и редки. По аналогии ученый предполагает, что и первые признаки внеземного разума будут представлять собой "громкие" и нетипичные проявления, а не устойчивое и сбалансированное развитие цивилизации.

Технопризнаки инопланетян

Если перенести эту логику на поиск инопланетного разума, становится понятно, почему ученые чаще всего говорят о так называемых технопризнаках. К ним относят любые аномальные сигналы или изменения, которые сложно объяснить естественными процессами.

Киппинг подчеркивает, что наиболее заметными будут именно деструктивные проявления. В качестве гипотетического примера он называет событие, сопоставимое по масштабам с глобальной ядерной войной. Такое явление было бы:

Крайне кратковременным по космическим меркам. Очень ярким с точки зрения наблюдаемых сигналов. Связанным с резким нарушением "нормального" состояния планеты.

Подобный всплеск активности мог бы стать тем самым моментом, когда человечество впервые зафиксирует существование другой разумной цивилизации.

Шум неизбежный упадок

При этом Киппинг делает важную оговорку. Он не утверждает, что любая цивилизация, оставляющая заметные следы, обязательно обречена на гибель. Однако статистически большинство наблюдаемых технопризнаков действительно связаны с отклонениями от устойчивого состояния.

Изменение климата, масштабное загрязнение окружающей среды, резкие выбросы энергии — все это примеры процессов, которые проще обнаружить, но которые редко сопровождают стабильное и долгосрочное существование цивилизаций.

В итоге эсхатологическая гипотеза предлагает довольно трезвый и даже пессимистичный взгляд на космические поиски. Первый контакт может оказаться не началом диалога, а всего лишь фиксацией последнего, отчаянного "крика" цивилизации, уже подошедшей к своему финалу.