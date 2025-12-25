Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
507 лет тишины — и роковой срез: ошибка, которая стоила науке живого свидетеля истории

Моллюск возрастом 507 лет погиб при исследовании — данные Бангорского университета
Наука

Иногда наука сталкивается с открытиями, которые одновременно поражают и заставляют задуматься о цене знаний. В середине 2000-х годов исследователи непреднамеренно лишили жизни животное, возраст которого оказался сопоставим с эпохами и цивилизациями. Речь идет о моллюске, прожившем более пяти веков и ставшем уникальным свидетелем мировой истории.

Немецкие волосатые моллюски
Фото: popsci.com by ZSL/Джино Бриньоли/Citizen Zoo is licensed under Free More Info
Немецкие волосатые моллюски

Самое старое животное, о возрасте которого узнали слишком поздно

Моллюск по имени Мин (или Минг), относящийся к виду *Arctica islandica*, был выловлен у берегов Исландии во время научной экспедиции. Изначально ученые предполагали, что его возраст составляет около 400 лет — уже впечатляющая цифра даже по меркам морской биологии. Однако более точные методы датировки, применённые позднее, показали, что реальный возраст животного достигал 507 лет.

Мин появился на свет в 1499 году, в конце XV века, когда в Европе только начинался Ренессанс, а многие современные государства еще не существовали. Он пережил смену династий, технические революции и глобальные войны, оставаясь незаметным обитателем холодных вод Северной Атлантики.

Роковая ошибка во имя науки

Чтобы определить возраст моллюска, исследователи использовали метод подсчета годичных колец на раковине. По аналогии с деревьями, *Arctica islandica* наращивает слои раковины ежегодно, и каждый такой слой несёт информацию об условиях среды в конкретный период. Для анализа раковину вскрыли, сделав поперечный срез, что привело к мгновенной гибели животного.

Ирония ситуации заключалась в том, что в момент вскрытия ученые еще не осознавали, насколько уникален их образец. Лишь спустя время стало ясно, что был уничтожен самый древний из всех известных науке неколониальных организмов.

Капсула времени на дне океана

Долгожительство Arctica islandica объясняется сочетанием факторов: крайне медленным метаболизмом, устойчивостью к низким температурам и способностью жить в стабильных условиях морского дна. Благодаря этому раковины таких моллюсков становятся своеобразными архивами, фиксирующими изменения температуры воды, солёности и химического состава океана на протяжении столетий.

"Смерть Минга стала научной трагедией, но данные, полученные за его долгую жизнь, помогают нам понять, как изменился климат Земли за последние 500 лет", — отмечается в заявлении исследователей Бангорского университета.

Изучение подобных образцов сегодня активно используется в климатологии и океанографии, поскольку позволяет реконструировать прошлое планеты с высокой точностью.

Этические споры и новые протоколы

История Минга вызвала оживлённые дискуссии в научном сообществе. Многие специалисты поставили под сомнение допустимость разрушительных методов исследования, когда речь идёт о крайне редких и долгоживущих организмах. После инцидента были пересмотрены протоколы работы с *Arctica islandica* и другими потенциально "долгожителями" морских глубин.

Сегодня ученые всё чаще применяют неинвазивные методы анализа, а также работают с уже погибшими экземплярами, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

Свидетель мировой истории

Мин стал символом того, насколько хрупкой может быть грань между открытием и утратой. Пока человечество осваивало новые континенты, изобретало паровые машины и выходило в космос, этот моллюск продолжал жить в своём ритме, медленно наращивая слои раковины год за годом.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Мин по-прежнему считается самым старым неколониальным животным, возраст которого был точно подтверждён. Он значительно превзошёл по продолжительности жизни как гренландских китов, так и знаменитых гигантских черепах.

Популярные вопросы о моллюске Мин

Как удалось определить его точный возраст?

Возраст был установлен путем подсчета годичных колец на раковине с использованием уточнённых методов датировки.

Почему этот моллюск жил так долго?

Секрет кроется в медленном метаболизме, холодной среде обитания и биологических особенностях вида.

Можно ли найти ещё более старых животных?

Теоретически да, но для этого потребуются более щадящие методы исследования и удачное стечение обстоятельств.

