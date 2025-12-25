Перуанские ячейки памяти: как древние ямы помогали вести учёт товаров

Загадочные ямы на горе Монте-Сьерпе в Перу оказались системой учёта товаров

Цепочка из тысяч аккуратных ям на перуанской горе Монте-Сьерпе, которая долго казалась загадкой, может оказаться вполне практичным "инструментом экономики" XIV века.

Фото: livescience.com by Дж.Л. Бонгерс; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэрофотоснимок "полосы дыр" на юге Перу

Исследователи из Сиднейского университета предполагают, что эти углубления использовали для учёта и хранения товаров во времена расцвета королевства Чинча — возможно, рядом работал крупный доинкский рынок на пересечении важных дорог. Результаты опубликованы в журнале Antiquity.

Что нашли на "змеиной горе"

Комплекс начинается на вершине Монте-Сьерпе в долине реки Писко и тянется почти на полтора километра. Он состоит более чем из 5 тысяч ям: каждая шириной примерно 1-2 метра и глубиной до метра. Углубления сгруппированы в блоки, между ними оставлены проходы, а ряды формируют узоры — то сплошными линиями, то чередующимися сегментами.

Такая "организованность" подсказала учёным, что ямы делали не хаотично и не в бытовых целях, а как часть системы с правилами.

Как технологии помогли увидеть закономерности

Международная команда археологов задействовала беспилотники, чтобы создать детальную карту массива. Благодаря этому удалось рассмотреть повторяющиеся цифровые паттерны в расположении ям — именно они и стали ключом к новой гипотезе.

Исследователи заметили сходство этих закономерностей с принципами кипу — системы узелкового "учёта", которая была распространена в той же долине. Отсюда и вывод: вероятно, ямы могли работать как физический аналог учётной сетки — для распределения партий товаров и фиксации объёмов.

Что показал анализ грунта

Почвенные пробы из углублений дали важные подсказки: в них нашли пыльцу кукурузы, тростника, тыквы, амаранта, хлопка и перца чили. Эти культуры не выращивали на засушливых склонах горы, а значит, их приносили или привозили сюда извне. Логичное объяснение — товары складывали в ямы временно (как в хранилище) либо распределяли по ячейкам для учёта перед обменом.

Когда и зачем всё это работало

Радиоуглеродный анализ подтвердил, что комплекс активно использовали в XIV веке — в период подъёма королевства Чинча. Монте-Сьерпе находится на пересечении доиспанских дорог, то есть в точке, удобной для торговли и логистики.

Поэтому учёные допускают, что рядом мог быть доинкский рынок, а система ям помогала упорядочивать обмен: хранить, сортировать и фиксировать, что и в каком количестве поступило.

Сравнение: склад, рынок и "учётная система"

Если бы это было просто хранилище, мы ожидали бы меньше строгой геометрии и больше следов длительного хранения. Если бы это был ритуальный объект, состав находок и связь с товарными культурами выглядели бы менее убедительно.

А вот версия "рынок + учёт" хорошо объясняет сразу три вещи: упорядоченную структуру, наличие пыльцы сельхозкультур и расположение в транспортном узле. При этом ямы могли выполнять двойную роль: быть и "ячейками" для временного складирования, и визуальной системой инвентаризации.

Плюсы и минусы гипотезы о "товарных ямах"

Сильная сторона версии — сочетание данных: карта с паттернами, биологические следы культур и датировка, совпадающая с экономическим расцветом региона. Слабое место — то, что сами ямы не дают "подписи" вроде табличек или артефактов-меток: интерпретация остаётся косвенной и требует сопоставления с другими площадками и источниками.

Популярные вопросы о ямах Монте-Сьерпе

Это точно склад или рынок?

Пока это наиболее согласованная гипотеза, но она основана на косвенных признаках: структуре, следах культур и положении на путях обмена.

Почему сравнивают с кипу?

Потому что в расположении ям обнаружены повторяющиеся схемы, которые напоминают принцип системного учёта, а кипу было известно как инструмент фиксации данных в регионе.

Какие товары могли учитывать?

По анализу пыльцы — кукурузу, тыкву, амарант, хлопок, тростник, перец чили и, вероятно, другие привозные продукты.

Зачем делать тысячи ям, а не один большой склад?

Множество "ячей" удобно для сортировки партий, распределения по типам и объёмам и визуального контроля — особенно если учёт ведётся без письменности в привычном виде.