Незаметные цивилизации молчат, шумные кричат — как это меняет шансы на первый контакт

Цивилизация на краю исчезновения подаст сигнал — Киппинг

Когда-нибудь сигнал "мы здесь" может прийти не от сияющей галактической сверхдержавы, а от цивилизации на грани исчезновения. Астроном Дэвид Киппинг считает, что именно такие "необычно шумные" общества легче всего заметить на огромных расстояниях.

Фото: ru.wikipedia.org by International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist is licensed under free for commercial use 3I/ATLAS

Он сравнивает это с тем, как во Вселенной чаще всего видны самые яркие и редкие вспышки. Об этом рассказано в исследовании, готовящемся к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Почему Голливуд может нас обманывать

Киппинг говорит, что массовая культура приучила ждать от первого контакта либо вторжение, либо "мудрых наставников".

Вместо этого он допускает сценарий, где мы уловим сигнал от империи, переживающей тяжёлый кризис и пытающейся удержаться.

"Эсхатологическая гипотеза" и логика "первых обнаружений"

Киппинг называет свою идею "эсхатологической гипотезой". Суть в том, что первые подтверждённые "техносигнатуры" могут оказаться не типичными, а экстремальными — редкими, короткими, но очень заметными.

Он проводит параллель с астрофизикой: сверхновые случаются редко, но их видят часто именно из-за колоссальной яркости. По его оценке, в галактиках масштаба Млечного Пути такие взрывы происходят примерно два раза за век, однако астрономы ежегодно регистрируют тысячи сверхновых, потому что их "подпись" видна далеко.

С этой же точки зрения он напоминает, что в ночном небе много "стареющих" звёзд-гигантов, хотя в масштабе всех звёзд это малый процент.

Какая "вспышка" может выдать инопланетян

Киппинг рассуждает: если искать по самым громким проявлениям, то "сигналом" может стать событие катастрофического масштаба, сравнимое по эффекту с глобальной ядерной войной — резкое, разрушительное и потому заметное. При этом он уточняет, что "громкая" цивилизация не обязана быть обречённой, но многие обсуждаемые техносигнатуры (изменение климата, загрязнение и прочие следы) в принципе связаны с отклонением от устойчивого состояния.

Почему тема снова всплыла из-за 3I/ATLAS

Разговор о "необычных" техносигнатурах подогрели и обсуждения вокруг межзвёздного объекта 3I/ATLAS. НАСА, как говорится в материале, считает его кометой, но гарвардский учёный Ави Лоэб выдвинул версию об искусственной природе, ссылаясь на "аномалии" траектории и необычные выбросы, которые он интерпретирует как возможные технологические.

Сравнение активной цивилизации и "шумной" на закате

Активная и стабильная цивилизация теоретически может быть технологически развитее, но оставлять мало заметных внешних следов: эффективные системы связи, чистые технологии, экономное энергопотребление. "Шумная" цивилизация, наоборот, может быть менее зрелой или переживать кризис, зато создавать яркие, резкие и кратковременные сигналы — от крупных индустриальных следов до событий, связанных с конфликтами и авариями. Именно такие редкие "вспышки" проще отловить на фоне космического шума, и на этом построена логика гипотезы Киппинга.

Плюсы и минусы "эсхатологической гипотезы"

Перед тем как принимать идею как прогноз, полезно видеть обе стороны. Она объясняет, почему "первое обнаружение" может быть не репрезентативным и почему мы склонны замечать экстремумы, а не норму.

Но одновременно такая логика рискует сместить фокус на драматичные сценарии и переоценить вероятность именно катастрофических техносигнатур, особенно если данных пока мало.

Популярные вопросы о первом контакте и техносигнатурах

Правда ли, что первым контактом станет "последний звонок" цивилизации?

Киппинг предполагает, что заметнее всего могут быть редкие и экстремальные случаи, но это не означает, что любая обнаруженная цивилизация обязательно погибает.

Почему мы можем не заметить развитую цивилизацию?

Если она оставляет мало внешних следов и не "шумит" в радиодиапазоне или в энергетических выбросах, на межзвёздных расстояниях её труднее отличить от фона.