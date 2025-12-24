Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова отказалась от живой ели ради заботы об экологии
Кошки воспринимают почесывание за ушами как материнскую заботу
JWST за 37 часов наблюдений застыл перед тайной TOI-561 b
Автоновинки января 2026 в России: Lada Vesta, Changan CS75 Plus и электрокары
Раннеспелые сорта баклажанов высаживают в возрасте 62–64 дней — Antonovsad
Переизбыток молочных жиров создаёт дисбаланс насыщенных жиров — диетологи
Соль и влажность — главные причины ржавчины автомобилей — данные Carandmotor
Учёные нашли более 50 окаменелостей позднетриасовых латимерий — Earth
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта

Незаметные цивилизации молчат, шумные кричат — как это меняет шансы на первый контакт

Цивилизация на краю исчезновения подаст сигнал — Киппинг
Наука

Когда-нибудь сигнал "мы здесь" может прийти не от сияющей галактической сверхдержавы, а от цивилизации на грани исчезновения. Астроном Дэвид Киппинг считает, что именно такие "необычно шумные" общества легче всего заметить на огромных расстояниях.

3I/ATLAS
Фото: ru.wikipedia.org by International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist is licensed under free for commercial use
3I/ATLAS

Он сравнивает это с тем, как во Вселенной чаще всего видны самые яркие и редкие вспышки. Об этом рассказано в исследовании, готовящемся к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Почему Голливуд может нас обманывать

Киппинг говорит, что массовая культура приучила ждать от первого контакта либо вторжение, либо "мудрых наставников".

Вместо этого он допускает сценарий, где мы уловим сигнал от империи, переживающей тяжёлый кризис и пытающейся удержаться.

"Эсхатологическая гипотеза" и логика "первых обнаружений"

Киппинг называет свою идею "эсхатологической гипотезой". Суть в том, что первые подтверждённые "техносигнатуры" могут оказаться не типичными, а экстремальными — редкими, короткими, но очень заметными.

Он проводит параллель с астрофизикой: сверхновые случаются редко, но их видят часто именно из-за колоссальной яркости. По его оценке, в галактиках масштаба Млечного Пути такие взрывы происходят примерно два раза за век, однако астрономы ежегодно регистрируют тысячи сверхновых, потому что их "подпись" видна далеко.

С этой же точки зрения он напоминает, что в ночном небе много "стареющих" звёзд-гигантов, хотя в масштабе всех звёзд это малый процент.

Какая "вспышка" может выдать инопланетян

Киппинг рассуждает: если искать по самым громким проявлениям, то "сигналом" может стать событие катастрофического масштаба, сравнимое по эффекту с глобальной ядерной войной — резкое, разрушительное и потому заметное. При этом он уточняет, что "громкая" цивилизация не обязана быть обречённой, но многие обсуждаемые техносигнатуры (изменение климата, загрязнение и прочие следы) в принципе связаны с отклонением от устойчивого состояния.

Почему тема снова всплыла из-за 3I/ATLAS

Разговор о "необычных" техносигнатурах подогрели и обсуждения вокруг межзвёздного объекта 3I/ATLAS. НАСА, как говорится в материале, считает его кометой, но гарвардский учёный Ави Лоэб выдвинул версию об искусственной природе, ссылаясь на "аномалии" траектории и необычные выбросы, которые он интерпретирует как возможные технологические.

Сравнение активной цивилизации и "шумной" на закате

Активная и стабильная цивилизация теоретически может быть технологически развитее, но оставлять мало заметных внешних следов: эффективные системы связи, чистые технологии, экономное энергопотребление. "Шумная" цивилизация, наоборот, может быть менее зрелой или переживать кризис, зато создавать яркие, резкие и кратковременные сигналы — от крупных индустриальных следов до событий, связанных с конфликтами и авариями. Именно такие редкие "вспышки" проще отловить на фоне космического шума, и на этом построена логика гипотезы Киппинга.

Плюсы и минусы "эсхатологической гипотезы"

Перед тем как принимать идею как прогноз, полезно видеть обе стороны. Она объясняет, почему "первое обнаружение" может быть не репрезентативным и почему мы склонны замечать экстремумы, а не норму.

Но одновременно такая логика рискует сместить фокус на драматичные сценарии и переоценить вероятность именно катастрофических техносигнатур, особенно если данных пока мало.

Популярные вопросы о первом контакте и техносигнатурах

Правда ли, что первым контактом станет "последний звонок" цивилизации?
Киппинг предполагает, что заметнее всего могут быть редкие и экстремальные случаи, но это не означает, что любая обнаруженная цивилизация обязательно погибает.

Почему мы можем не заметить развитую цивилизацию?
Если она оставляет мало внешних следов и не "шумит" в радиодиапазоне или в энергетических выбросах, на межзвёздных расстояниях её труднее отличить от фона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Последние материалы
Волочкова отказалась от живой ели ради заботы об экологии
Слизни сигнализируют о высокой влажности в помещении — C. B. RADAR
Кошки воспринимают почесывание за ушами как материнскую заботу
JWST за 37 часов наблюдений застыл перед тайной TOI-561 b
Автоновинки января 2026 в России: Lada Vesta, Changan CS75 Plus и электрокары
Раннеспелые сорта баклажанов высаживают в возрасте 62–64 дней — Antonovsad
Продажу шафрана в виде порошка считают рискованной — Francebleu
Переизбыток молочных жиров создаёт дисбаланс насыщенных жиров — диетологи
Соль и влажность — главные причины ржавчины автомобилей — данные Carandmotor
В 2026 году Меркурий будет ретрограден три раза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.