Конвертоплан вышел из лаборатории: кто выиграет от вертикального взлёта и высокой скорости

Демонстратор конвертоплана совершил первый взлёт — prealpina

Технологии вертикального взлёта всё ближе к тому, чтобы стать привычной частью гражданской авиации. В Италии впервые поднялся в воздух европейский демонстратор конвертоплана нового поколения — машина, которая пытается совместить "вертолётную" посадку и самолётную скорость.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с телефоном

Проект важен не только как красивый инженерный эксперимент: он рассчитан на реальные задачи, где решают минуты и километры. Об этом сообщает prealpina.

Первый полёт и что он означает

19 декабря 2025 года на площадке Leonardo в Кашина-Коста (Самарате, провинция Варезе) успешно прошёл первый полёт технологического демонстратора NGCTR-TD (Next Generation Civil Tiltrotor — Technology Demonstrator). Этот этап считается стартом лётных испытаний и переходом от расчётов и стендовых проверок к реальной проверке в воздухе.

Проект вырос из европейской инициативы Clean Sky 2: разработка ведётся с 2015 года, а общий масштаб кооперации впечатляет — к работе привлекались десятки компаний, исследовательских центров и университетов из разных стран Европы. Объём финансирования со стороны ЕС в публичных материалах оценивают примерно в 116 млн евро, а число участников — более чем в 85 организаций из 15 стран.

Зачем нужен гражданский конвертоплан

Идея проста по формуле и сложна по реализации: сохранить возможность взлетать и садиться почти "с места", как вертолёт, но летать быстрее и дальше, как самолёт. Для NGCTR-TD заявляются ориентиры порядка 520 км/ч крейсерской скорости и до 1850 км дальности — это диапазон, который может быть особенно интересен для поисково-спасательных операций, санитарной авиации, быстрых межрегиональных линий и доставки критически важных грузов, когда инфраструктура на земле ограничена.

Баланс традиции и нового в европейском подходе

В компании подчёркивают, что проект не про "замену вертолётов", а про новую нишу. В таких программах на первый план выходят аэродинамика, вибрации, шум, энергопотребление, ресурс агрегатов и стоимость эксплуатации — иначе высокая скорость не окупится.

Сравнение: конвертоплан, вертолёт и турбовинтовой самолёт

Конвертоплан выигрывает там, где нужна вертикальная посадка без длинной полосы и при этом важно быстро покрывать большие расстояния.

Вертолёт остаётся сильнее в точечной работе на малых скоростях и в сложных условиях рядом с препятствиями, а также часто проще по инфраструктуре обслуживания.

Турбовинтовой самолёт обычно эффективнее по цене километра на маршруте, но зависит от аэродромов.

Поэтому гражданский tiltrotor рассматривают как "мост" между винтокрылой техникой и самолётами, а не как универсальную замену обоим классам.

Плюсы и минусы технологии tiltrotor

У концепции есть очевидные преимущества: высокая скорость на маршруте, вертикальный взлёт и посадка, расширение возможностей для служб спасения и медицины, потенциально меньшая зависимость от аэродромной сети.

Но есть и ограничения: сложность конструкции, требования к сертификации и обслуживанию, высокая цена разработки и необходимость доказать экономику эксплуатации на массовых сценариях. Именно поэтому первый полёт — лишь начало длинной дорожной карты.

Популярные вопросы о гражданских конвертопланах

Чем tiltrotor отличается от вертолёта?

У tiltrotor винты могут менять положение для вертикального взлёта и перехода в самолётный режим полёта, что даёт большую скорость на маршруте.

Заменит ли он вертолёты в гражданской авиации?

Скорее дополнит: вертолёты сильнее в точечной работе и манёврах на малых скоростях, а tiltrotor интересен как быстрый VTOL для дальних плеч.

Где такие машины могут быть востребованы в первую очередь?

В поисково-спасательных операциях, санитарной авиации, доставке срочных грузов и на маршрутах, где нет удобной аэродромной сети.