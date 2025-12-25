Даже зима не спасла: то, что происходило столетиями, внезапно оборвалось на наших глазах

В горах Пикос-де-Европа в Испании исчез один из самых долгоживущих символов местного климата. Ледник Трасламбрион, просуществовавший около 700 лет, полностью утратил многолетний лёд и больше не восстанавливается даже после холодных сезонов. Учёные считают, что эта утрата окончательна и отражает глубокие климатические сдвиги в регионе. Об этом сообщает Earth.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Galuzzi (, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ ледник Перито-Морено

Последний лёд, который не пережил лето

Ледник Трасламбрион был небольшим даже по меркам горных ледников. Во времена Малого ледникового периода его площадь достигала примерно 25 акров, что несравнимо с альпийскими или андскими массивами. Тем не менее он стабильно существовал столетиями благодаря затенённому положению и продолжительным снежным зимам.

К октябрю этого года от ледника остался лишь фрагмент так называемого "очагового льда" — пятно шириной около 15 метров, укрытое в тени скального уступа. Даже этот остаток не пережил тёплый сезон, что стало переломной точкой для исследователей.

Как климат сломал хрупкий баланс

Кантабрийские горы обладают богатой климатической историей. Следы прошлых похолоданий хорошо читаются в моренах — каменистых грядах, оставленных отступающим льдом. Они показывают, как Трасламбрион стабилизировался в более холодные периоды, а затем снова сокращался.

Долгое время ледник выживал за счёт затяжных зим и обильного снегопада, который компенсировал летнее таяние. Однако за последние десятилетия этот баланс был нарушен. Зимы стали короче, а лето — заметно теплее, что лишило лёд последней защиты от полного исчезновения.

Маленький ледник с большой климатической памятью

В национальных геологических реестрах Испании комплекс Trasllambrión-Dobresengos отмечен как объект особого интереса. Он документирует как позднеголоценовые морены, так и современные потери льда.

По своим характеристикам Трасламбрион относился скорее к многолетнему ледяному пятну, чем к классическому леднику. Такие тела почти не движутся и часто скрыты под обломочным материалом. Именно поэтому они особенно чувствительны к потеплению и быстро реагируют на тёплые годы, подобно процессам, которые фиксируют спутники зафиксировали процесс разрушения льда в других регионах планеты.

Что говорят наблюдения и спутники

Мониторинг участка велся с помощью повторных фотографий, полевых замеров и спутниковых данных. Спутниковое исследование 2024 года показало, что с 2000 года снежный покров в Кантабрийских горах сокращается, а сезоны снега становятся всё более нестабильными.

В период с 2009 по 2020 год отдельные суровые зимы временно замедляли деградацию льда, но последние пять лет принесли особенно жаркое лето и фрагментарный снежный покров. Это привело к окончательному истончению и распаду ледяного тела.

Сравнение: ледник и многолетнее ледяное пятно

Классический ледник — это масса льда, которая деформируется и медленно течёт вниз по склону. Многолетнее ледяное пятно, напротив, почти неподвижно. Пока сохраняется движение, лёд может "переносить" зимнее накопление в летние сезоны. Когда движение прекращается, тело теряет способность к самоподдержанию и постепенно исчезает. Именно этот переход и произошёл с Трасламбрионом.

Плюсы и минусы утраты небольших ледников

Исчезновение таких ледяных тел не проходит бесследно.

Положительным моментом можно считать лишь расширение открытых участков для исследований.

К негативным последствиям относятся:

рост камнепадной опасности из-за деградации мерзлоты;

изменение горных ручьёв, которые раньше подпитывались холодной талой водой;

утрата природного и культурного ориентира, важного для идентичности региона.

Популярные вопросы о леднике Трасламбрион

Почему ледник не может восстановиться зимой?

Современные зимы слишком короткие и малоснежные, чтобы компенсировать летнее таяние.

Сколько подобных ледников осталось в Испании?

Очень немного, и большинство из них находится в критическом состоянии.

Что лучше показывает изменение климата — крупные ледники или такие малые?

Небольшие ледяные тела реагируют быстрее, поэтому они особенно наглядны как климатические индикаторы.