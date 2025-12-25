Не случайная искра: находка у костра оказалась слишком неудобной для привычной истории

Новые археологические данные радикально меняют представления о том, когда древние люди научились управлять огнём. Исследование показывает, что неандертальцы могли сознательно разводить и использовать огонь значительно раньше, чем предполагала наука. Это открытие сдвигает ключевой этап человеческой эволюции на сотни тысяч лет назад. Об этом сообщает Popsci.
Ранние гоминины взаимодействовали с огнём более миллиона лет назад, но долгое время это было скорее использование природных пожаров, вызванных молниями или другими естественными причинами. Отсутствие навыков добычи искр делало такой огонь непредсказуемым и редким ресурсом.
Археологам сложно отличить следы случайного возгорания от осознанного использования пламени. Нагретые камни и обожжённые отложения нередко интерпретировались неоднозначно, особенно в сочетании с каменными орудиями — именно поэтому раннего использования огня долго не удавалось надёжно зафиксировать.
"Археологические данные раннего использования огня ограничены и часто неоднозначны, обычно это лишь сочетание нагретых материалов и каменных инструментов", — пишут авторы исследования.
Тем не менее понимание момента перехода от случайного к намеренному контролю огня принципиально важно для реконструкции эволюции человека.
Доказательства были получены на археологическом участке Барнхэм в графстве Саффолк, на юге Англии. Геохимический анализ показал, что остатки обожжённой глины возникли не в результате лесных пожаров. Материал подвергался воздействию температур выше 700 градусов Цельсия многократно и в одном и том же месте.
Это указывает на существование очага или костра, который использовался повторно — вероятно, для изготовления каменных орудий, таких как ручные рубила из кремня. Подобные следы древнего костра считаются одним из самых надёжных признаков осознанного контроля огня.
Особое внимание исследователей привлёк железный пирит. Этот минерал при ударе о кремень даёт искры и подходит для разжигания огня. Важно то, что пирит не характерен для южной Англии.
Учёные предполагают, что древние люди целенаправленно добывали его в других районах и приносили с собой. Это говорит не только о технических знаниях, но и о планировании, перемещении ресурсов и понимании свойств материалов.
"Поразительно, что одни из самых ранних неандертальских групп уже так хорошо понимали свойства кремня, пирита и процесса высекания искр", — сказал куратор доисторических коллекций Британского музея Ник Эштон.
Хотя на участке Барнхэм не обнаружены останки самих гомининов, исследователи связывают находки с ранними неандертальцами. Такой вывод сделан на основе сопоставления возраста слоёв с ископаемыми из Суонскомба в Кенте и испанской Атапуэрки.
Контроль над огнём означал не только тепло и свет. Он способствовал приготовлению пищи, повышал её питательную ценность и облегчал переваривание. Это высвобождало энергию, необходимую для развития мозга, а также требовало социальной координации и разделения ролей внутри группы.
"Последствия этого открытия огромны. Способность создавать и контролировать огонь — один из важнейших поворотных моментов в истории человечества", — заявил куратор проекта Британского музея Роб Дэвис.
Случайное использование природных пожаров ограничивало возможности древних людей и зависело от климата. Осознанное разведение огня, напротив, обеспечивало стабильный источник тепла, позволяло обрабатывать кремень, укреплять инструменты и осваивать новые территории. Именно этот переход стал конкурентным преимуществом неандертальцев перед другими гомининами.
Контроль над огнём давал очевидные преимущества.
При этом существовали и ограничения. Поддержание огня требовало ресурсов, знаний и коллективных усилий, что делало такие группы более зависимыми от внутренней организации.
Как выбирают места для древних очагов?
Ищут сочетание обожжённых слоёв, каменных инструментов и признаков повторного нагрева.
Насколько рано неандертальцы начали использовать огонь?
Новые данные указывают на период около 400 тысяч лет назад, что значительно раньше прежних оценок.
Что лучше доказывает контроль огня — очаги или минералы?
Наиболее убедительна совокупность факторов: очаги, высокие температуры и перенос редких минералов, таких как пирит.
Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.