Не случайная искра: находка у костра оказалась слишком неудобной для привычной истории

В Англии нашли доказательства раннего контроля огня неандертальцами — Popsci

Новые археологические данные радикально меняют представления о том, когда древние люди научились управлять огнём. Исследование показывает, что неандертальцы могли сознательно разводить и использовать огонь значительно раньше, чем предполагала наука. Это открытие сдвигает ключевой этап человеческой эволюции на сотни тысяч лет назад. Об этом сообщает Popsci.

Огонь как технология, а не случайность

Ранние гоминины взаимодействовали с огнём более миллиона лет назад, но долгое время это было скорее использование природных пожаров, вызванных молниями или другими естественными причинами. Отсутствие навыков добычи искр делало такой огонь непредсказуемым и редким ресурсом.

Археологам сложно отличить следы случайного возгорания от осознанного использования пламени. Нагретые камни и обожжённые отложения нередко интерпретировались неоднозначно, особенно в сочетании с каменными орудиями — именно поэтому раннего использования огня долго не удавалось надёжно зафиксировать.

"Археологические данные раннего использования огня ограничены и часто неоднозначны, обычно это лишь сочетание нагретых материалов и каменных инструментов", — пишут авторы исследования.

Тем не менее понимание момента перехода от случайного к намеренному контролю огня принципиально важно для реконструкции эволюции человека.

Находки в Саффолке меняют хронологию

Доказательства были получены на археологическом участке Барнхэм в графстве Саффолк, на юге Англии. Геохимический анализ показал, что остатки обожжённой глины возникли не в результате лесных пожаров. Материал подвергался воздействию температур выше 700 градусов Цельсия многократно и в одном и том же месте.

Это указывает на существование очага или костра, который использовался повторно — вероятно, для изготовления каменных орудий, таких как ручные рубила из кремня. Подобные следы древнего костра считаются одним из самых надёжных признаков осознанного контроля огня.

Почему пирит стал ключом к разгадке

Особое внимание исследователей привлёк железный пирит. Этот минерал при ударе о кремень даёт искры и подходит для разжигания огня. Важно то, что пирит не характерен для южной Англии.

Учёные предполагают, что древние люди целенаправленно добывали его в других районах и приносили с собой. Это говорит не только о технических знаниях, но и о планировании, перемещении ресурсов и понимании свойств материалов.

"Поразительно, что одни из самых ранних неандертальских групп уже так хорошо понимали свойства кремня, пирита и процесса высекания искр", — сказал куратор доисторических коллекций Британского музея Ник Эштон.

Неандертальцы и социальные последствия огня

Хотя на участке Барнхэм не обнаружены останки самих гомининов, исследователи связывают находки с ранними неандертальцами. Такой вывод сделан на основе сопоставления возраста слоёв с ископаемыми из Суонскомба в Кенте и испанской Атапуэрки.

Контроль над огнём означал не только тепло и свет. Он способствовал приготовлению пищи, повышал её питательную ценность и облегчал переваривание. Это высвобождало энергию, необходимую для развития мозга, а также требовало социальной координации и разделения ролей внутри группы.

"Последствия этого открытия огромны. Способность создавать и контролировать огонь — один из важнейших поворотных моментов в истории человечества", — заявил куратор проекта Британского музея Роб Дэвис.

Сравнение: случайный огонь и контролируемое пламя

Случайное использование природных пожаров ограничивало возможности древних людей и зависело от климата. Осознанное разведение огня, напротив, обеспечивало стабильный источник тепла, позволяло обрабатывать кремень, укреплять инструменты и осваивать новые территории. Именно этот переход стал конкурентным преимуществом неандертальцев перед другими гомининами.

Плюсы и минусы раннего освоения огня

Контроль над огнём давал очевидные преимущества.

улучшение выживаемости в холодном климате;

приготовление пищи и рост её энергетической ценности;

развитие технологий обработки камня.

При этом существовали и ограничения. Поддержание огня требовало ресурсов, знаний и коллективных усилий, что делало такие группы более зависимыми от внутренней организации.

Популярные вопросы о раннем использовании огня

Как выбирают места для древних очагов?

Ищут сочетание обожжённых слоёв, каменных инструментов и признаков повторного нагрева.

Насколько рано неандертальцы начали использовать огонь?

Новые данные указывают на период около 400 тысяч лет назад, что значительно раньше прежних оценок.

Что лучше доказывает контроль огня — очаги или минералы?

Наиболее убедительна совокупность факторов: очаги, высокие температуры и перенос редких минералов, таких как пирит.