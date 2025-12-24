Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США запретили ввоз дронов из Китая — FCC
Фестивальный туризм усиливает интерес к локальным традициям стран — гиды
Рождественский кактус нужно поливать раз в 3–4 дня в период цветения — Actualno
Lexus опустился с третьего на шестое место в рейтинге надёжности — Consumer Reports
Кошки выбирают дистанцию для наблюдения за незнакомцем
Рождественский ужин в США и Европе показывает, где прячется переплата — Литвиненко
Низкоударные берпи помогают тренировать всё тело за 10 минут — Bovary
Креатин не вызывает тремор при обычном приёме — фитнес директор Трейси
Ароматы чистоты подходят для любого времени суток — Harper’s Bazaar

Комета или нечто большее: новые кадры запустили опасные версии, о которых раньше не говорили вслух

Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS
Наука

Новые снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS вызвали резкую реакцию в научной среде: в окружающей его коме исследователи разглядели сразу несколько необычных структур. Обсуждение этих изображений быстро вышло за пределы академической среды и стало поводом для громких заявлений, в том числе о возможном искусственном происхождении объекта.

Комета 3I/ATLAS
Фото: NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комета 3I/ATLAS

Необычные структуры вокруг 3I/ATLAS

Астрофизики, изучившие свежие фотографии 3I/ATLAS, обратили внимание на наличие пяти физических образований в коме — газопылевой оболочке вокруг ядра кометы. Речь идёт не о разрозненных выбросах вещества, а о чётко различимых структурах, которые визуально воспринимаются как отдельные элементы.

Именно этот факт стал основой для бурных интерпретаций в социальных сетях. Сообщение о "пяти физических структурах" было опубликовано на странице, которую ведёт человек, называющий себя "первым, кто раскрыл, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный". Эти утверждения быстро разошлись по интернету, несмотря на отсутствие научных подтверждений.

Реакция профессионального сообщества

К подобным интерпретациям резко отнёсся астроном Леонид Еленин — первооткрыватель кометы C/2010 X1 и нескольких астероидов, сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН. Оценивая заявления об искусственной природе объекта, он дал им однозначную характеристику.

"Это уже к психотерапевтам", — сказал астроном Леонид Еленин.

По словам специалиста, подобные выводы не имеют отношения к научному анализу и отражают скорее субъективное восприятие изображений, чем реальные физические процессы, происходящие с кометой.

"Пылевые кольца" и сигнал с Земли

Автор публикации в соцсети утверждает, что вокруг ядра 3I/ATLAS наблюдаются "пять идеальных пылевых колец, вращающихся на расстоянии 150 000 км". Он подчеркнул, что ранее не сталкивался с подобным явлением у комет и охарактеризовал увиденное как нечто выходящее за рамки привычных представлений, сообщает aif.ru.

"Пять идеальных пылевых колец, вращающихся на расстоянии 150 000 км вокруг ядра", — сообщил автор публикации.

Интерес к объекту усилился после заявления американского геолога Стефана Бернса. Он сообщил о зафиксированном аномальном сигнале, якобы поступившем на Землю от 3I/ATLAS в момент его сближения с нашей планетой 19 декабря.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Наука и техника
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Садоводство, цветоводство
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Десерты с ним получаются другими: крем, который меняет текстуру, но не перегружает вкус
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Стиль без усилий: 17 комнатных растений, которые сами создают дизайнерский эффект в обычной банке
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Рождественский ужин в США и Европе показывает, где прячется переплата — Литвиненко
Креатин не вызывает тремор при обычном приёме — фитнес директор Трейси
Низкоударные берпи помогают тренировать всё тело за 10 минут — Bovary
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian
Ароматы чистоты подходят для любого времени суток — Harper’s Bazaar
Пеларгонию переврзят с дачи до первых заморозков — агрохимик Петр Сухоруких
Рост цен и перебои с поставками толкают производителей на заменители какао — CNBC
Морозы в Подмосковье осложнили зимовку водоплавающих птиц — Минэкологии
Светлана Немоляева назвала Чулпан Хаматову предателем
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.