Комета или нечто большее: новые кадры запустили опасные версии, о которых раньше не говорили вслух

Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS

Новые снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS вызвали резкую реакцию в научной среде: в окружающей его коме исследователи разглядели сразу несколько необычных структур. Обсуждение этих изображений быстро вышло за пределы академической среды и стало поводом для громких заявлений, в том числе о возможном искусственном происхождении объекта.

Фото: NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комета 3I/ATLAS

Необычные структуры вокруг 3I/ATLAS

Астрофизики, изучившие свежие фотографии 3I/ATLAS, обратили внимание на наличие пяти физических образований в коме — газопылевой оболочке вокруг ядра кометы. Речь идёт не о разрозненных выбросах вещества, а о чётко различимых структурах, которые визуально воспринимаются как отдельные элементы.

Именно этот факт стал основой для бурных интерпретаций в социальных сетях. Сообщение о "пяти физических структурах" было опубликовано на странице, которую ведёт человек, называющий себя "первым, кто раскрыл, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный". Эти утверждения быстро разошлись по интернету, несмотря на отсутствие научных подтверждений.

Реакция профессионального сообщества

К подобным интерпретациям резко отнёсся астроном Леонид Еленин — первооткрыватель кометы C/2010 X1 и нескольких астероидов, сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН. Оценивая заявления об искусственной природе объекта, он дал им однозначную характеристику.

"Это уже к психотерапевтам", — сказал астроном Леонид Еленин.

По словам специалиста, подобные выводы не имеют отношения к научному анализу и отражают скорее субъективное восприятие изображений, чем реальные физические процессы, происходящие с кометой.

"Пылевые кольца" и сигнал с Земли

Автор публикации в соцсети утверждает, что вокруг ядра 3I/ATLAS наблюдаются "пять идеальных пылевых колец, вращающихся на расстоянии 150 000 км". Он подчеркнул, что ранее не сталкивался с подобным явлением у комет и охарактеризовал увиденное как нечто выходящее за рамки привычных представлений, сообщает aif.ru.

"Пять идеальных пылевых колец, вращающихся на расстоянии 150 000 км вокруг ядра", — сообщил автор публикации.

Интерес к объекту усилился после заявления американского геолога Стефана Бернса. Он сообщил о зафиксированном аномальном сигнале, якобы поступившем на Землю от 3I/ATLAS в момент его сближения с нашей планетой 19 декабря.