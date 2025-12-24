Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого

Учёные выявили тепловую аномалию под поверхностью Луны с помощью данных миссии Чанъэ

На обратной стороне Луны учёные обнаружили скрытую под поверхностью аномалию, которая долгое время оставалась незамеченной. Под древними кратерами оказалось массивное образование, сохраняющее тепло спустя миллиарды лет. Эта находка заставляет по-новому взглянуть на геологическое прошлое спутника Земли.

Что нашли под лунной поверхностью

Под кратерами Комптона и Бельковича на обратной стороне Луны зафиксирована крупная тепловая аномалия. Речь идёт о гранитном массиве шириной около 50 километров, скрытом на глубине. Он выделяется на фоне окружающих пород повышенной температурой — примерно на 10 градусов выше среднего уровня. Для Луны, где преобладают базальтовые лавовые равнины, подобная структура считается редкостью.

Исследователи пришли к выводу, что это батолит — массивная гранитная интрузия, сформировавшаяся при остывании магмы глубоко в коре. На Земле аналогичные образования хорошо известны геологам и часто связаны с долгой и сложной вулканической историей регионов.

Как учёные сделали открытие

Аномалию удалось выявить благодаря анализу микроволновых данных, полученных с китайских орбитальных аппаратов программы «Чанъэ». Эти данные позволяют оценивать тепловые характеристики пород под поверхностью, даже если они не проявляются внешне.

Сопоставив результаты наблюдений с геологической картой Луны, специалисты определили, что источник тепла не связан с активной магмой. Последние извержения в этом районе происходили около 3,5 миллиарда лет назад, задолго до того, как Луна стала геологически «спокойной».

Почему гранит на Луне — это важно

Повышенная температура объясняется распадом радиоактивных элементов внутри гранитных пород. Такой механизм хорошо известен на Земле, но для Луны он долгое время считался маловероятным. Ранее предполагалось, что формирование гранита требует наличия воды и процессов, связанных с тектоникой плит.

Новая находка показывает, что сложные магматические процессы могли происходить и без этих условий. Это расширяет представления о том, как эволюционировали не только Луна, но и другие твёрдые тела Солнечной системы.

Лунный батолит и земные аналоги

На Земле гранитные батолиты, подобные тем, что формируют массивы вроде Эль-Капитана в Йосемити, возникают в зонах активной тектоники. Они формируются медленно, по мере кристаллизации магмы в глубине коры. Лунный объект схож по структуре, но отличается условиями образования.

Главное различие заключается в отсутствии на Луне воды и тектонических плит. Это делает находку особенно ценной для планетологов, изучающих альтернативные сценарии геологической эволюции.

Популярные вопросы

Почему гранит на Луне считается редкостью?

Потому что лунная кора в основном состоит из базальтов, а условия для образования гранита долгое время считались невозможными.

Может ли подобная структура быть обнаружена в других местах?

Учёные допускают существование аналогичных массивов в других районах Луны, но для этого нужны дополнительные данные.

Что это открытие даёт будущим миссиям?

Оно помогает точнее выбирать районы для исследований и лучше понимать внутреннее строение спутника.