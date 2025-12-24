Луне готовят кладбища: куда будут падать спутники будущих баз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

За ближайшие 20 лет вокруг Луны станет заметно теснее: к спутникам и посадочным миссиям добавятся навигационные и коммуникационные группировки для будущих баз. Но у этой лунной инфраструктуры есть конец срока службы, а значит — вопрос, куда девать "мертвые" аппараты без атмосферы, которая могла бы их сжечь.

Два спутника в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Два спутника в космосе

Учёные предлагают заранее выделить на Луне специальные зоны, где спутники будут контролируемо разбиваться вдали от мест с научной и культурной ценностью. Об этом сообщает The Guardian.

Почему Луна рискует превратиться в "кладбище" аппаратов

На Земле операторы обычно уводят отработавшие спутники в атмосферу, где они сгорают при входе. На Луне так не получится: атмосферы нет, и у аппаратов после выработки топлива остаётся мало безопасных сценариев.

Исследователи опасаются, что падение десятков спутников может повредить действующие приборы, будущие здания и объекты исторического значения — например, места первых посадок и следы астронавтов. Кроме того, удары способны поднимать облака абразивной пыли и создавать длинные борозды на поверхности, а вибрации — выводить из строя чувствительные установки.

Почему времени на решения всё меньше

В ближайшие два десятилетия, по оценкам, планируется более 400 полётов к Луне. Среди крупных проектов называют орбитальную станцию Lunar Gateway и лунный базовый лагерь "Артемида", а также планы Китая и России по созданию собственной базы. Отдельный драйвер — спутниковая инфраструктура для связи и навигации: Европейское космическое агентство готовит Lunar Pathfinder как шаг к группировке Moonlight, которую планируют развернуть к 2030 году, и уже сейчас обсуждает утилизацию аппарата после его срока службы.

Какие варианты у операторов

Технически у лунных спутников есть несколько сценариев: уйти на солнечную орбиту (если хватает топлива и мощности), перейти на более высокую "кладбищенскую" орбиту (сложно из-за особенностей гравитационного поля Луны) или выполнить контролируемое падение. Именно последний вариант чаще всего рассматривают как практичный, но он требует точного планирования.

Сравнение вариантов утилизации лунных спутников

Уход на солнечную орбиту снижает риск для лунной поверхности, но обходится дороже по топливу и ресурсам миссии. Перевод на далёкую лунную орбиту выглядит аккуратно на бумаге, однако в реальности требует сложной орбитальной "гигиены" из-за нестабильностей. Контролируемое столкновение с Луной проще обеспечить, но важно выбирать зоны так, чтобы не задеть районы научного интереса, действующие миссии и исторические площадки.

Плюсы и минусы "зон столкновения"

Такой подход помогает заранее "развести" на карте Луны наследие, науку и утилитарные решения. Он также снижает вероятность случайного удара по будущим объектам инфраструктуры и уменьшает рассеивание обломков по поверхности. При этом придётся договориться о правилах выбора зон, мониторинге падений и ответственности за нарушения, иначе риск хаотичных "захоронений" сохранится.

Популярные вопросы о "кладбищах" лунных спутников

Почему нельзя просто "сжигать" аппараты, как на Земле?
Потому что у Луны нет атмосферы, способной разрушить спутник при входе.

Что опаснее всего при падении аппарата?
Обломки, пылевое облако и вибрации, которые могут мешать телескопам и чувствительным научным приборам.

Могут ли такие столкновения принести пользу науке?
Да, если известны масса, скорость и место удара: сейсмические волны можно использовать для изучения внутреннего строения Луны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
