Взрыв, который сменил жанр: сначала килонова, потом — сверхновая

Астрономы обнаружили "взрыв внутри взрыва"

В августе астрономы заметили сигнал, который выглядел как редкое слияние сверхплотных объектов, а затем — как обычная вспышка умирающей звезды. Источник быстро менял "поведение": сначала краснел и угасал, а потом неожиданно разгорелся снова и показал водород в спектре.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Большой взрыв

Если интерпретация верна, это может быть первый кандидат в "суперкилoнову" — двойной взрыв разной природы. Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Почему учёные заговорили о "взрыве внутри взрыва"

18 августа 2025 года коллаборация LIGO-Virgo-KAGRA зарегистрировала гравитационные волны, похожие на те, что возникают при слиянии нейтронных звёзд. Почти сразу наблюдатели начали искать электромагнитный "след" и нашли быстро исчезающий объект на расстоянии около 1,3 млрд световых лет — его обозначили как AT2025ulz.

Первые дни вспышка напоминала классическую килонову: красное послесвечение, характерное для выброса вещества, где формируются тяжёлые элементы. Но затем источник снова посветлел, при этом в спектре появился водород — признак, который обычно связывают со сверхновыми, а не с килоновыми. Так возник вопрос: что именно наблюдали — одно событие или два, наложившихся друг на друга?

Сверхновая и килонова: в чём разница и почему они обычно не "смешиваются"

Сверхновая — это финальная катастрофа массивной звезды: ядро коллапсирует, оболочка разлетается, а в остатке нередко остаётся нейтронная звезда. Килонова — другое явление: слияние двух нейтронных звёзд в двойной системе, которое сопровождается мощным выбросом вещества и гравитационными волнами.

Обычно килоновы "видны" относительно чисто: слияние происходит в открытом пространстве, и телескопы наблюдают выброс без плотной завесы из звёздной оболочки. В случае с AT2025ulz исследователи допускают более редкий сценарий: сверхновая могла породить сразу два сверхплотных объекта, которые быстро сблизились и слились, запустив килонову, но уже внутри облака выброшенной материи.

Почему внимание привлекла "слишком лёгкая" звезда

Дополнительная интрига — намёк на необычно малую массу одного из участников слияния. Это важно, потому что механизмы появления таких объектов пока остаются спорными и могут потребовать пересмотра деталей звёздной эволюции.

Сравнение AT2025ulz и GW170817

GW170817 в 2017 году стала эталонной килоновой: учёные увидели и гравитационные волны, и ожидаемое свечение, которое постепенно меняло цвет. AT2025ulz сначала выглядела похоже, но затем "переключилась" на признаки сверхновой, из-за чего событие сложнее интерпретировать и труднее уверенно связать с гравитационным сигналом.

Популярные вопросы о суперкилонове и AT2025ulz

Что такое "суперкилонова" простыми словами?

Это предполагаемая цепочка, где сначала происходит сверхновая, а затем — почти сразу — слияние двух нейтронных звёзд, дающее килонову и гравитационные волны.

Почему водород в спектре так важен?

Килоновы обычно не показывают выраженных водородных признаков, а для сверхновых это более типично. Поэтому водород "сдвигает" интерпретацию в сторону взрыва звезды.

Что лучше подтверждает событие: гравитационные волны или свет?

Надёжнее всего — совпадение обоих каналов (мультивестниковые наблюдения): волны показывают слияние компактных объектов, а свет и спектры — что происходило с выбросами вещества.