Взрыв, который сменил жанр: сначала килонова, потом — сверхновая

В августе астрономы заметили сигнал, который выглядел как редкое слияние сверхплотных объектов, а затем — как обычная вспышка умирающей звезды. Источник быстро менял "поведение": сначала краснел и угасал, а потом неожиданно разгорелся снова и показал водород в спектре.
Если интерпретация верна, это может быть первый кандидат в "суперкилoнову" — двойной взрыв разной природы. Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.
18 августа 2025 года коллаборация LIGO-Virgo-KAGRA зарегистрировала гравитационные волны, похожие на те, что возникают при слиянии нейтронных звёзд. Почти сразу наблюдатели начали искать электромагнитный "след" и нашли быстро исчезающий объект на расстоянии около 1,3 млрд световых лет — его обозначили как AT2025ulz.
Первые дни вспышка напоминала классическую килонову: красное послесвечение, характерное для выброса вещества, где формируются тяжёлые элементы. Но затем источник снова посветлел, при этом в спектре появился водород — признак, который обычно связывают со сверхновыми, а не с килоновыми. Так возник вопрос: что именно наблюдали — одно событие или два, наложившихся друг на друга?
Сверхновая — это финальная катастрофа массивной звезды: ядро коллапсирует, оболочка разлетается, а в остатке нередко остаётся нейтронная звезда. Килонова — другое явление: слияние двух нейтронных звёзд в двойной системе, которое сопровождается мощным выбросом вещества и гравитационными волнами.
Обычно килоновы "видны" относительно чисто: слияние происходит в открытом пространстве, и телескопы наблюдают выброс без плотной завесы из звёздной оболочки. В случае с AT2025ulz исследователи допускают более редкий сценарий: сверхновая могла породить сразу два сверхплотных объекта, которые быстро сблизились и слились, запустив килонову, но уже внутри облака выброшенной материи.
Дополнительная интрига — намёк на необычно малую массу одного из участников слияния. Это важно, потому что механизмы появления таких объектов пока остаются спорными и могут потребовать пересмотра деталей звёздной эволюции.
GW170817 в 2017 году стала эталонной килоновой: учёные увидели и гравитационные волны, и ожидаемое свечение, которое постепенно меняло цвет. AT2025ulz сначала выглядела похоже, но затем "переключилась" на признаки сверхновой, из-за чего событие сложнее интерпретировать и труднее уверенно связать с гравитационным сигналом.
Что такое "суперкилонова" простыми словами?
Это предполагаемая цепочка, где сначала происходит сверхновая, а затем — почти сразу — слияние двух нейтронных звёзд, дающее килонову и гравитационные волны.
Почему водород в спектре так важен?
Килоновы обычно не показывают выраженных водородных признаков, а для сверхновых это более типично. Поэтому водород "сдвигает" интерпретацию в сторону взрыва звезды.
Что лучше подтверждает событие: гравитационные волны или свет?
Надёжнее всего — совпадение обоих каналов (мультивестниковые наблюдения): волны показывают слияние компактных объектов, а свет и спектры — что происходило с выбросами вещества.
Пожар в Нотр-Даме уничтожил часть собора, но открыл тайну, о которой не знали веками. Под руинами нашли технологии, не свойственные Средневековью.