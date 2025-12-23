Имплант, который не лечит сетчатку, но помогает ей говорить с мозгом

Поиск решений, которые возвращают утраченные функции, всё чаще связывают с имплантами и нейроинтерфейсами. На этом фоне внимание привлёк микрочип сетчатки PRIMA от Science Corporation: он помогает частично восстановить центральное зрение у людей с тяжёлой возрастной макулярной дегенерацией.
Речь не о "чуде", но о заметном шаге вперёд для пациентов, которым раньше почти нечего было предложить. Об этом пишет Time.
Science Corporation — стартап из Сан-Франциско, который возглавляет Макс Ходак, один из бывших руководителей Neuralink. Компания развивает систему PRIMA для людей с продвинутыми формами возрастной макулярной дегенерации, когда макула (зона сетчатки, отвечающая за центральное зрение) серьёзно повреждена.
Один из самых обсуждаемых примеров — 87-летняя парижанка Элис Шартон: после имплантации она смогла снова читать по несколько часов в день, хотя лица по-прежнему распознаёт с трудом и в быту нуждается в осторожности. История пациентки получила широкую огласку, в том числе на страницах Time.
Сам чип очень маленький — примерно 2x2 мм — и содержит около 400 электродов. Его имплантируют в область повреждённой макулы, причём операция описывается как минимально инвазивная.
После процедуры пациент носит специальные очки: камера "снимает" картинку, а система проецирует её на имплант в виде инфракрасных сигналов. Чип, по сути, становится мостом между внешним светом и оставшимися клетками сетчатки, преобразуя входящие сигналы в электрическую стимуляцию, которая дальше уходит по зрительному пути.
Важно, что такое зрение пока остаётся чёрно-белым и не возвращает прежнюю чёткость "как в молодости". Но для человека, потерявшего центральное зрение, возможность снова читать или разбирать знаки — это уже серьёзное улучшение качества жизни.
Данные клинического исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine, описывают улучшения у большинства участников: спустя год после имплантации 80% пациентов, оставшихся в исследовании, показали клинически значимый прогресс. Речь идёт именно о функциональном центральном зрении — его хватает для чтения и повседневных задач, пусть и с ограничениями.
BCI-устройства бывают очень разными по цели и по месту установки. Мозговые интерфейсы вроде имплантов для управления гаджетами помогают "обходить" повреждения нервной системы и возвращать контроль над устройствами, а PRIMA решает другую задачу — частично компенсирует потерю центрального зрения за счёт работы на уровне глаза. При этом всем таким решениям требуется сложная медицинская инфраструктура: от хирургии и подбора пациента до длительной настройки и реабилитации.
Перед тем как воспринимать технологию как "новое зрение", полезно оценить практику трезво.
Плюсы:
Возвращает функциональные навыки (например, чтение) у части пациентов с тяжёлой AMD.
Система беспроводная: данные и "подсветка" идут через очки в инфракрасном диапазоне.
Есть клинические результаты на группе пациентов, а не только лабораторные демонстрации.
Минусы:
Зрение остаётся монохромным и не возвращает распознавание лиц "как раньше".
Без очков система не работает: это обязательная часть комплекса.
Подходит не всем формам потери зрения — речь о конкретных показаниях, которые определяет врач.
Пройдите полную диагностику у ретинолога и уточните, подходит ли технология именно при вашей форме AMD.
Обсудите ожидания: какие задачи важнее — чтение, ориентирование, распознавание крупных объектов.
Узнайте, как будет выглядеть реабилитация: обучение работе с очками, режим тренировок, контрольные визиты.
Подумайте о быте: освещение дома, контрастные метки, лупы и другие помощники часто остаются актуальными.
Проверьте юридические и финансовые детали: доступность программы, страховка, участие в клинических протоколах.
Можно ли после имплантации снова видеть "как раньше"?
Нет, речь о частичном восстановлении функций: изображение остаётся чёрно-белым и не таким чётким, как здоровое зрение.
Нужно ли постоянно носить очки с камерой?
Да, очки — часть системы: они передают на имплант данные и инфракрасные сигналы.
Сколько это может стоить?
Публичной "розничной" цены пока нет: технология развивается через клинические и регуляторные этапы, поэтому стоимость зависит от страны, программы и модели доступа.
