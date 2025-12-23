Dunkleosteus против акул — челюсти-ножницы вместо зубов: кто кого поборол бы в смертельной схватке

Задолго до появления акул-гигантов, морских рептилий и китов вершину пищевой цепи в океанах занимали панцирные рыбы-плакодермы. Самая знаменитая из них — Dunkleosteus terrelli, один из первых по-настоящему "топовых" позвоночных хищников в истории Земли.
Он жил в позднем девоне примерно 382-360 млн лет назад, в эпоху, которую нередко называют "веком рыб", сообщает CPG.
Десятилетиями Dunkleosteus изображали почти "морским монстром" длиной 6-8 метров. Но в последние годы оценки стали более сдержанными: исследования реконструкции тела и сравнительной анатомии указывают на короткое, более "коренастое” телосложение и меньшую длину. В современных работах чаще фигурируют значения порядка 3-4 метров (иногда чуть больше в исключительных случаях), хотя размер всё равно остаётся внушительным для хищной рыбы своего времени.
Dunkleosteus относился к плакодермам — рыбам с мощными костными пластинами, закрывавшими голову и переднюю часть тела. Это действительно была "естественная броня": она защищала от атак других хищников и, вероятно, от травм при столкновениях и борьбе.
Одна из самых впечатляющих деталей — отсутствие классических зубов. Вместо них у Dunkleosteus были острые костные пластины, которые работали как режущие кромки. Биомеханические модели показывают, что его череп и челюстной аппарат были устроены так, чтобы сочетать быстрое раскрытие пасти (с эффектом втягивания воды и добычи) и очень мощный укус.
В популярной литературе часто цитируют и старые оценки "самого сильного укуса среди рыб" (включая большие цифры по усилию укуса), но важно помнить: ранние работы нередко опирались на тогдашние, более "гигантские" представления о размере животного.
В девонских экосистемах Dunkleosteus был тем, кого сегодня назвали бы апекс-хищником: охотником, который влияет на всю структуру сообщества. Его давление могло подталкивать потенциальную добычу к эволюции защиты, скорости и "осторожного" поведения.
Останки Dunkleosteus известны, в частности, из Северной Америки (и не только), а сам род считается широко распространённым для своего времени — это был не "локальный ужас одной бухты", а заметный игрок девонских морей.
Dunkleosteus, как и многие плакодермы, не пережил позднедевонские кризисы (серия вымираний), которые сильно ударили по морским экосистемам. Среди ключевых факторов обсуждают изменения климата и масштабные нарушения кислородного режима океана.
