Dunkleosteus против акул — челюсти-ножницы вместо зубов: кто кого поборол бы в смертельной схватке

Суперхищник Dunkleosteus жил 380 млн лет назад — CPG
Наука

Задолго до появления акул-гигантов, морских рептилий и китов вершину пищевой цепи в океанах занимали панцирные рыбы-плакодермы. Самая знаменитая из них — Dunkleosteus terrelli, один из первых по-настоящему "топовых" позвоночных хищников в истории Земли.

Dunkleosteus model AMNH
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Schwark, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Dunkleosteus model AMNH

Он жил в позднем девоне примерно 382-360 млн лет назад, в эпоху, которую нередко называют "веком рыб", сообщает CPG.

Насколько большим он был на самом деле

Десятилетиями Dunkleosteus изображали почти "морским монстром" длиной 6-8 метров. Но в последние годы оценки стали более сдержанными: исследования реконструкции тела и сравнительной анатомии указывают на короткое, более "коренастое” телосложение и меньшую длину. В современных работах чаще фигурируют значения порядка 3-4 метров (иногда чуть больше в исключительных случаях), хотя размер всё равно остаётся внушительным для хищной рыбы своего времени.

"Броня” вместо чешуи

Dunkleosteus относился к плакодермам — рыбам с мощными костными пластинами, закрывавшими голову и переднюю часть тела. Это действительно была "естественная броня": она защищала от атак других хищников и, вероятно, от травм при столкновениях и борьбе.

Челюсти без настоящих зубов, но с "лезвиями”

Одна из самых впечатляющих деталей — отсутствие классических зубов. Вместо них у Dunkleosteus были острые костные пластины, которые работали как режущие кромки. Биомеханические модели показывают, что его череп и челюстной аппарат были устроены так, чтобы сочетать быстрое раскрытие пасти (с эффектом втягивания воды и добычи) и очень мощный укус.

В популярной литературе часто цитируют и старые оценки "самого сильного укуса среди рыб" (включая большие цифры по усилию укуса), но важно помнить: ранние работы нередко опирались на тогдашние, более "гигантские" представления о размере животного. 

Роль "первого суперхищника”

В девонских экосистемах Dunkleosteus был тем, кого сегодня назвали бы апекс-хищником: охотником, который влияет на всю структуру сообщества. Его давление могло подталкивать потенциальную добычу к эволюции защиты, скорости и "осторожного" поведения.

Где находят его ископаемые

Останки Dunkleosteus известны, в частности, из Северной Америки (и не только), а сам род считается широко распространённым для своего времени — это был не "локальный ужас одной бухты", а заметный игрок девонских морей.

Почему он исчез

Dunkleosteus, как и многие плакодермы, не пережил позднедевонские кризисы (серия вымираний), которые сильно ударили по морским экосистемам. Среди ключевых факторов обсуждают изменения климата и масштабные нарушения кислородного режима океана.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
