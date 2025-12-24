В одном из самых значимых некрополей юга Египта археологи сделали находку, проливающую свет на сложный переходный период древней истории страны. В Асуане, на территории Коббет эль-Хава, обнаружены три скальные гробницы с ритуальными элементами и человеческими останками, включая кости детей. Исследования показывают, что захоронения относятся ко времени Старого царства и использовались повторно спустя столетия. Об этом сообщает sfpdentalserviceversilia.

Новые находки в некрополе Коббет эль-Хава

Раскопки ведёт египетская археологическая миссия в некрополе Коббет эль-Хава, который на протяжении тысячелетий служил местом погребения знати и высокопоставленных чиновников. По предварительной датировке, обнаруженные гробницы относятся к периоду Старого царства — примерно между 2686 и 2181 годами до нашей эры. Эти даты особенно важны на фоне того, как новое датирование смело священные даты начала египетской государственности.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мохамед Исмаил Джаред отметил, что ряд захоронений использовался повторно уже в эпоху Среднего царства. Это подчёркивает непрерывное значение некрополя в разные исторические периоды и говорит о сохранении погребальных традиций даже в условиях политических и экономических изменений.

"Предварительные исследования показывают, что некоторые из этих гробниц были повторно использованы в эпоху Среднего царства, что отражает историческую преемственность Коббет эль-Хава как ключевого погребального центра", — заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мохамед Исмаил Джаред.

Архитектура без надписей и признаки кризиса эпохи

По словам исследователей, часть гробниц не содержит надписей и эпиграфических текстов, хотя их архитектура полностью соответствует традициям Старого царства. Это может указывать на экономические ограничения времени, когда ресурсы на украшение захоронений были ограничены, но ритуальные нормы сохранялись.

"Открытие представляет значительную научную ценность, так как даёт представление о переходе от конца Старого царства к Первому переходному периоду", — поясняют специалисты Высшего совета древностей.

Подобные находки помогают лучше понять, как общество адаптировалось к нестабильности, не отказываясь от устоявшихся религиозных представлений о загробной жизни.

Что нашли в трёх гробницах

Руководитель сектора египетских древностей Мохамед Абдель Бади подробно описал особенности каждой из гробниц. Первая из них имеет открытый двор, где были обнаружены две ложные двери, столы для подношений, керамические сосуды, а также сильно повреждённые саркофаги и костные останки. Здесь же найден погребальный колодец с деревянными саркофагами в плохом состоянии, внутри которых находились скелеты и фрагменты керамики с иератическими надписями эпохи Старого царства.

Вторая гробница, расположенная западнее, также лишена надписей. В ней археологи нашли два стола для подношений и керамику, относящуюся уже к Среднему царству. Архитектурный облик указывает, что изначально она была создана в конце Старого царства или в начале Первого переходного периода, а затем использовалась повторно.

Третья гробница отличается по планировке и находится западнее захоронения "Ка-Км", датируемого Новым царством. Несмотря на отсутствие текстов, внутри обнаружено большое количество хорошо сохранившейся керамики и человеческие останки, включая скелеты детей. Подобные детали перекликаются с тем, как погребальные ритуалы менялись со временем в разных регионах Египта.

Значение открытия для истории Древнего Египта

Находка подтверждает исключительную роль Коббет эль-Хава как одного из важнейших археологических памятников юга Египта. Новые данные позволяют уточнить хронологию, проследить эволюцию архитектуры и глубже понять погребальные практики в периоды кризисов и трансформаций.

Египетские власти подчёркивают, что дальнейшие исследования помогут реконструировать социальную и экономическую динамику эпохи, когда политическая нестабильность влияла даже на обряды захоронений.

Сравнение погребальных практик Старого и Среднего царств

В гробницах Старого царства акцент делался на архитектурные элементы — ложные двери, дворы и столы для подношений, даже при отсутствии надписей. В период Среднего царства наблюдается повторное использование старых захоронений и добавление новой керамики, что говорит о практичности и уважении к древним местам погребения.

Плюсы и минусы повторного использования гробниц

Повторное использование древних гробниц имело как преимущества, так и ограничения. С одной стороны, оно позволяло экономить ресурсы и сохранять сакральные места. С другой — приводило к утрате части первоначального контекста захоронений и повреждению ранних саркофагов.

Плюсы: сохранение традиций, рациональное использование пространства, преемственность ритуалов.

сохранение традиций, рациональное использование пространства, преемственность ритуалов. Минусы: ухудшение сохранности артефактов, смешение эпох и слоёв.

Популярные вопросы о некрополе Коббет эль-Хава

Почему отсутствие надписей важно для археологов?

Оно указывает на возможные экономические трудности и помогает понять социальное положение погребённых.

Чем ценны детские захоронения для науки?

Они дают информацию о демографии, здоровье и ритуалах, связанных с детьми в Древнем Египте.

Будут ли продолжены раскопки в этом районе?

Да, исследования продолжатся для уточнения датировки и исторического контекста найденных гробниц.