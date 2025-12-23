Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху

В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн

В центральном Китае геологи заявили об одном из самых масштабных золотых открытий последних десятилетий. Речь идёт о глубинной системе, потенциал которой оценивается в сотни миллиардов юаней и тысячи тонн металла. На первый взгляд цифры впечатляют, но за ними стоит сложная геология и не менее сложные вопросы будущей добычи.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use золотые слитки

Что именно обнаружили в Хунани

Месторождение расположено в районе Вангу округа Пинцзян и относится к глубинным золотоносным системам. По данным китайских геологов, на глубине около 2000 метров выявлено более 40 жил, содержащих золото, а компьютерное 3D-моделирование указывает на возможное продолжение минерализации до 3000 метров. Уже подтверждённые ресурсы оцениваются примерно в 300 тонн, а прогнозные — более чем в 1000 тонн.

"Многие просверленные скальные керны показали видимое золото", — отметил эксперт по поиску руды Чэнь Рулин, говорится в сообщениях китайских СМИ.

При этом упоминается и высокий локальный показатель содержания — до 138 граммов золота на тонну породы в отдельных интервалах, что привлекло внимание мировой прессы, сообщает ECONEWS.

Оценки — это ещё не реальное богатство

Даже столь внушительные цифры не означают, что золото уже можно считать "добытым". Ранние ресурсные оценки строятся на ограниченном бурении и моделировании, а итоговые запасы часто пересматриваются. Ключевыми остаются не отдельные богатые участки, а их протяжённость, повторяемость и среднее содержание металла.

Дополнительный фактор — глубина. Шахты на уровне двух и более километров сталкиваются с высокими температурами пород, сложной вентиляцией и огромными энергозатратами. По отраслевым оценкам, вентиляция и охлаждение могут забирать до 40-80 % всей потребляемой энергии.

Экологическая сторона золотой лихорадки

Глубинная добыча усиливает и климатическую нагрузку. По оценкам исследователей, мировая золотодобыча ежегодно связана с выбросами более 100 млн тонн CO₂-эквивалента. Чем глубже шахта, тем выше углеродный след каждой унции металла.

На этом фоне всё чаще обсуждается альтернатива в виде переработки электронных отходов. Например, Королевский монетный двор Великобритании запустил проекты по извлечению золота из старой электроники, снижая зависимость от первичной добычи и уменьшая экологический ущерб.

Геологический контекст и перспективы

Район Вангу расположен в пределах орогенного пояса Цзяннань — зоны древних тектонических столкновений, благоприятных для формирования золоторудных систем. Ранее ресурсы северо-восточной Хунани уже оценивались более чем в 315 тонн, что делает новое открытие логичным продолжением геологической картины региона.

Будущее проекта будет зависеть от результатов дополнительного бурения. Если плотные и связные зоны подтвердятся, начнётся проектирование шахты и получение разрешений. Если же золото окажется распределено неравномерно, разработка может ограничиться только самыми богатыми участками.

Глубокая добыча и переработка золота

Глубинная шахтная добыча даёт доступ к крупным ресурсам, но требует огромных инвестиций, энергии и сложной инфраструктуры. Переработка электронных отходов обеспечивает меньшие объёмы, зато снижает экологические риски и использует уже существующий металл. Всё чаще страны рассматривают эти подходы не как альтернативы, а как взаимодополняющие стратегии.

Популярные вопросы

Насколько точны первые оценки запасов?

Они дают общее представление, но почти всегда уточняются после дополнительного бурения.

Сколько стоит разработка глубокой шахты?

Инвестиции могут исчисляться миллиардами долларов из-за вентиляции, охлаждения и безопасности.

Что выгоднее — добыча или переработка золота?

Оба подхода важны: добыча даёт объёмы, переработка снижает экологический след.