Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху

В центральном Китае геологи заявили об одном из самых масштабных золотых открытий последних десятилетий. Речь идёт о глубинной системе, потенциал которой оценивается в сотни миллиардов юаней и тысячи тонн металла. На первый взгляд цифры впечатляют, но за ними стоит сложная геология и не менее сложные вопросы будущей добычи.
Месторождение расположено в районе Вангу округа Пинцзян и относится к глубинным золотоносным системам. По данным китайских геологов, на глубине около 2000 метров выявлено более 40 жил, содержащих золото, а компьютерное 3D-моделирование указывает на возможное продолжение минерализации до 3000 метров. Уже подтверждённые ресурсы оцениваются примерно в 300 тонн, а прогнозные — более чем в 1000 тонн.
"Многие просверленные скальные керны показали видимое золото", — отметил эксперт по поиску руды Чэнь Рулин, говорится в сообщениях китайских СМИ.
При этом упоминается и высокий локальный показатель содержания — до 138 граммов золота на тонну породы в отдельных интервалах, что привлекло внимание мировой прессы, сообщает ECONEWS.
Даже столь внушительные цифры не означают, что золото уже можно считать "добытым". Ранние ресурсные оценки строятся на ограниченном бурении и моделировании, а итоговые запасы часто пересматриваются. Ключевыми остаются не отдельные богатые участки, а их протяжённость, повторяемость и среднее содержание металла.
Дополнительный фактор — глубина. Шахты на уровне двух и более километров сталкиваются с высокими температурами пород, сложной вентиляцией и огромными энергозатратами. По отраслевым оценкам, вентиляция и охлаждение могут забирать до 40-80 % всей потребляемой энергии.
Глубинная добыча усиливает и климатическую нагрузку. По оценкам исследователей, мировая золотодобыча ежегодно связана с выбросами более 100 млн тонн CO₂-эквивалента. Чем глубже шахта, тем выше углеродный след каждой унции металла.
На этом фоне всё чаще обсуждается альтернатива в виде переработки электронных отходов. Например, Королевский монетный двор Великобритании запустил проекты по извлечению золота из старой электроники, снижая зависимость от первичной добычи и уменьшая экологический ущерб.
Район Вангу расположен в пределах орогенного пояса Цзяннань — зоны древних тектонических столкновений, благоприятных для формирования золоторудных систем. Ранее ресурсы северо-восточной Хунани уже оценивались более чем в 315 тонн, что делает новое открытие логичным продолжением геологической картины региона.
Будущее проекта будет зависеть от результатов дополнительного бурения. Если плотные и связные зоны подтвердятся, начнётся проектирование шахты и получение разрешений. Если же золото окажется распределено неравномерно, разработка может ограничиться только самыми богатыми участками.
Глубинная шахтная добыча даёт доступ к крупным ресурсам, но требует огромных инвестиций, энергии и сложной инфраструктуры. Переработка электронных отходов обеспечивает меньшие объёмы, зато снижает экологические риски и использует уже существующий металл. Всё чаще страны рассматривают эти подходы не как альтернативы, а как взаимодополняющие стратегии.
Насколько точны первые оценки запасов?
Они дают общее представление, но почти всегда уточняются после дополнительного бурения.
Сколько стоит разработка глубокой шахты?
Инвестиции могут исчисляться миллиардами долларов из-за вентиляции, охлаждения и безопасности.
Что выгоднее — добыча или переработка золота?
Оба подхода важны: добыча даёт объёмы, переработка снижает экологический след.
