Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постоянно открытая дверца стиральной машины повышает риск протечек — iefimerida
МРОТ влияет на доход и соцгарантии тем, кто работает после выхода на пенсию
Россияне всё чаще выбирают рассрочку для новогодних покупок — "Выберу.ру"
Цветки шиповника сработали как магнит для опылителей — Ciceksel
Цветы и свечи используют как базу сервировки праздничного стола — дизайнер Журди
Нежирное мясо и рыба станут лучшим выбором для горячего — диетолог Гинзбург
Среди трудоспособного населения Польши растёт евроскептицизм — IBRiS
Туман перед глазами после гриппа А связан с аутоиммунной реакцией — врачи
Аврора Киба уверена в своей победе над Викторией Боней

Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху

В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Наука

В центральном Китае геологи заявили об одном из самых масштабных золотых открытий последних десятилетий. Речь идёт о глубинной системе, потенциал которой оценивается в сотни миллиардов юаней и тысячи тонн металла. На первый взгляд цифры впечатляют, но за ними стоит сложная геология и не менее сложные вопросы будущей добычи.

золотые слитки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
золотые слитки

Что именно обнаружили в Хунани

Месторождение расположено в районе Вангу округа Пинцзян и относится к глубинным золотоносным системам. По данным китайских геологов, на глубине около 2000 метров выявлено более 40 жил, содержащих золото, а компьютерное 3D-моделирование указывает на возможное продолжение минерализации до 3000 метров. Уже подтверждённые ресурсы оцениваются примерно в 300 тонн, а прогнозные — более чем в 1000 тонн.

"Многие просверленные скальные керны показали видимое золото", — отметил эксперт по поиску руды Чэнь Рулин, говорится в сообщениях китайских СМИ.

При этом упоминается и высокий локальный показатель содержания — до 138 граммов золота на тонну породы в отдельных интервалах, что привлекло внимание мировой прессы, сообщает ECONEWS.

Оценки — это ещё не реальное богатство

Даже столь внушительные цифры не означают, что золото уже можно считать "добытым". Ранние ресурсные оценки строятся на ограниченном бурении и моделировании, а итоговые запасы часто пересматриваются. Ключевыми остаются не отдельные богатые участки, а их протяжённость, повторяемость и среднее содержание металла.

Дополнительный фактор — глубина. Шахты на уровне двух и более километров сталкиваются с высокими температурами пород, сложной вентиляцией и огромными энергозатратами. По отраслевым оценкам, вентиляция и охлаждение могут забирать до 40-80 % всей потребляемой энергии.

Экологическая сторона золотой лихорадки

Глубинная добыча усиливает и климатическую нагрузку. По оценкам исследователей, мировая золотодобыча ежегодно связана с выбросами более 100 млн тонн CO₂-эквивалента. Чем глубже шахта, тем выше углеродный след каждой унции металла.

На этом фоне всё чаще обсуждается альтернатива в виде переработки электронных отходов. Например, Королевский монетный двор Великобритании запустил проекты по извлечению золота из старой электроники, снижая зависимость от первичной добычи и уменьшая экологический ущерб.

Геологический контекст и перспективы

Район Вангу расположен в пределах орогенного пояса Цзяннань — зоны древних тектонических столкновений, благоприятных для формирования золоторудных систем. Ранее ресурсы северо-восточной Хунани уже оценивались более чем в 315 тонн, что делает новое открытие логичным продолжением геологической картины региона.

Будущее проекта будет зависеть от результатов дополнительного бурения. Если плотные и связные зоны подтвердятся, начнётся проектирование шахты и получение разрешений. Если же золото окажется распределено неравномерно, разработка может ограничиться только самыми богатыми участками.

Глубокая добыча и переработка золота

Глубинная шахтная добыча даёт доступ к крупным ресурсам, но требует огромных инвестиций, энергии и сложной инфраструктуры. Переработка электронных отходов обеспечивает меньшие объёмы, зато снижает экологические риски и использует уже существующий металл. Всё чаще страны рассматривают эти подходы не как альтернативы, а как взаимодополняющие стратегии.

Популярные вопросы

Насколько точны первые оценки запасов?

Они дают общее представление, но почти всегда уточняются после дополнительного бурения.

Сколько стоит разработка глубокой шахты?

Инвестиции могут исчисляться миллиардами долларов из-за вентиляции, охлаждения и безопасности.

Что выгоднее — добыча или переработка золота?

Оба подхода важны: добыча даёт объёмы, переработка снижает экологический след.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Новости спорта
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Последние материалы
Миндальные вафли готовят на миндальной муке, молоке и экстракте — SimplyRecipes
Постоянно открытая дверца стиральной машины повышает риск протечек — iefimerida
МРОТ влияет на доход и соцгарантии тем, кто работает после выхода на пенсию
Басенджи не могут лаять из-за анатомических особенностей гортани
Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск”
Персональный тренер назвала шаги опорой формы на новогодние праздники
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Ирга выдерживает морозы до −40 градусов без укрытия
Lada Vesta 2026 оснастили проекционной системой PlayAuto
Россияне всё чаще выбирают рассрочку для новогодних покупок — "Выберу.ру"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.