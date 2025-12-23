Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гении вне шаблона: как необычный мозг становится секретным оружием бизнеса

"Другой” тип мышления помогает запускать проекты быстрее
Наука

Успех компаний всё чаще зависит не только от технологий и инвестиций, но и от разнообразия подходов к мышлению. То, что раньше считалось сложностью или ограничением, сегодня может стать источником роста и конкурентных преимуществ.

Сотрудники проводят мозговой штурм у белой доски со стикерами
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Сотрудники проводят мозговой штурм у белой доски со стикерами

Нейроразнообразие сотрудников всё активнее рассматривается как фактор инноваций и предпринимательской эффективности. Об этом сообщает исследование Neurodiversity in Entrepreneurship.

Что такое нейроразнообразие и почему о нём говорят в бизнесе

Понятие нейроразнообразия описывает естественные различия в работе мозга, которые влияют на мышление, обучение, восприятие информации и поведение. В эту категорию входят нейроотличные люди — например, с СДВГ, аутизмом, дислексией, дискалькулией или биполярным расстройством.

Долгое время такие особенности рассматривались исключительно как недостатки. Однако современные исследования показывают, что при правильной организационной среде они могут превращаться в сильные стороны, особенно в предпринимательстве, управлении и инновационной деятельности.

Что показало исследование Университета Суррея

Группа учёных под руководством Себастьяно Массаро из Университета Суррея проанализировала научные данные за период с 2011 по 2023 год. Исследователи изучили, как нейроразнообразие влияет на предпринимательское поведение, рост компаний и способность к инновациям.

Вывод оказался однозначным: когнитивные различия могут усиливать предпринимательский потенциал, если компании отказываются от подхода, ориентированного на "дефициты", и начинают использовать сильные стороны сотрудников.

Какие преимущества дают разные нейроотличия

Анализ показал, что предприниматели с СДВГ часто отличаются высокой активностью, готовностью к риску и нестандартным мышлением. Эти качества напрямую связаны с инновациями и запуском новых проектов.

Люди с дислексией нередко компенсируют трудности с чтением и письмом развитием навыков делегирования и стратегического мышления. Это позволяет им быстрее масштабировать бизнес и эффективнее выстраивать команды.

Черты, характерные для биполярного расстройства, в исследовании связываются с креативностью, генерацией идей и смелостью в принятии решений — качествами, которые особенно ценны в стартапах и быстрорастущих компаниях.

Почему подход "исправить" больше не работает

Авторы исследования отмечают, что попытки "нормализовать" сотрудников с нейроотличиями часто приводят к потере их ключевых преимуществ. Вместо этого компании выигрывают, когда создают гибкую рабочую среду и адаптируют процессы под разные стили мышления.

Cравнение: дефицитный подход и стратегия сильных сторон

Дефицитный подход фокусируется на ограничениях, стандартизации и попытках "подогнать" всех под единые нормы. В результате снижается мотивация и теряется потенциал нестандартного мышления.

Стратегия, ориентированная на сильные стороны, рассматривает когнитивные различия как ресурс. Она позволяет компаниям усиливать инновационность, гибкость и скорость принятия решений.

Плюсы и минусы нейроразнообразия для компаний

Интеграция нейроразнообразных сотрудников требует осознанного управления, но даёт измеримые преимущества.

• Плюсы: рост инноваций; нестандартные решения; усиление предпринимательской культуры; конкурентные преимущества.
• Минусы: необходимость адаптации процессов; потребность в обучении менеджеров; отказ от жёстких стандартов управления.

Популярные вопросы о нейроразнообразии в бизнесе

Почему нейроразнообразие важно для компаний?

Потому что оно связано с инновациями, креативностью и предпринимательским мышлением, которые сложно воспроизвести стандартными методами.

Какие сферы выигрывают больше всего?

Стартапы, IT, креативные индустрии, управление продуктами, маркетинг и научные исследования.

Нужно ли менять корпоративную культуру?

Да, без перехода от дефицитного мышления к ценности различий потенциал нейроразнообразия не раскрывается.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
