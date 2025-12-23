Не улей и не дерево: где древние пчёлы прятали потомство

Пчёлы выбрали для жизни самое неожиданное место на Земле

Пчёл чаще всего представляют как жителей шумных ульев, но реальность куда разнообразнее: подавляющее большинство видов живёт в одиночку и выбирает для гнезда землю, полые стебли или трухлявую древесину. Именно поэтому находка на карибском острове Эспаньола удивила даже опытных палеонтологов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пчелы и королева в улье

В известняковой пещере среди окаменелых костей учёные обнаружили миниатюрные древние "домики" пчёл — прямо в пустых зубных лунках. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

Кости вместо нор: что нашли в пещере на Эспаньоле

Команда исследователей работала в пещере, где слой за слоем накопились останки более чем 50 видов животных — от грызунов и птиц до рептилий. Палеонтологическая "копилка" сформировалась, вероятно, из-за того, что в разные годы здесь обитали сипухи: они отрыгивали непереваренные кости добычи, и со временем те превращались в окаменелости. Кроме того, некоторые животные могли попросту падать в пещеру, вход в которую находится примерно на восьмиметровой высоте, и погибать, не сумев выбраться. Отсутствие дождя и резких перепадов условий внутри пещеры помогло сохранить находки.

На этом фоне обнаружение следов насекомых выглядело почти невозможным. Ведущий автор работы Ласаро Виньола-Лопес, постдок из Музея естественной истории Филда в Чикаго, признаётся, что именно "несоответствие" и заставило его присмотреться внимательнее: пещера известна скоплениями костей позвоночных, а не "работой" беспозвоночных.

Как учёные поняли, что это именно пчёлы, а не осы

Подозрения возникли, когда исследователь заметил внутри зубных лунок странный "налёт" из спрессованной грязи. По виду он напоминал коконы, которые строят некоторые осы, но дальше началась работа уже на уровне деталей: команда провела компьютерную томографию — метод, позволяющий увидеть трёхмерную структуру объекта без разрушения.

Сканирование показало: внутри лунок находятся маленькие ячейки, сделанные из утрамбованной грязи, с гладкой внутренней поверхностью. Это важная улика. Осиные "бумажные" постройки обычно состоят из смеси слюны и пережёванных растительных волокон, а здесь материал и фактура указывали на иную технологию. Авторы пришли к выводу, что строителями были пчёлы: они используют уплотнённую грязь и восковое вещество, которым "запечатывают" стенки, создавая ровную внутреннюю поверхность.

Необычным оказалось не только место, но и масштаб поведения. В одной костной полости могли сохраняться следы нескольких поколений, возвращавшихся в одно и то же углубление. По описанию исследователей, даже в одном участке нижней челюсти могло быть до шести "волновых" циклов заселения — то есть речь шла не об одиночном эпизоде, а о повторяющейся стратегии.

"Окаменелость внутри окаменелости" и возраст находки

Эти гнёзда — не тела насекомых, а следы их деятельности, то есть ихнофоссилии. Это особенно ценно для Карибского бассейна: ранее пчелиные окаменелости региона находили главным образом в янтаре, и они куда древнее — порядка 20 миллионов лет. Новые же гнёзда, по оценке авторов, относятся примерно к периоду около 20 тысяч лет назад и заполняют заметный пробел в местной "пчелиной" летописи.

При этом условия пещеры, хоть и помогли сохранить кости, не были идеальными для сохранности самих насекомых. Поэтому определить конкретный вид пчёл по телам невозможно: неизвестно, принадлежали ли строители к вымершей линии или к виду, существующему и сегодня. Зато сами ячейки получили научное имя — Osnidum almontei, в честь палеонтолога Хуана Альмонте Милана, который первым обнаружил пещеру.

Почему пчёлы вообще могли выбрать пещеру

Для многих видов одиночных пчёл важны стабильные условия: влажность, защита от ливней, отсутствие резких температурных перепадов и меньший риск нападения со стороны хищников или всеядных обитателей почвы. В этом смысле пещера могла быть "идеальным укрытием", даже если само поведение кажется странным с точки зрения привычных представлений.

Эксперты, комментировавшие работу, подчёркивают: находка показывает, насколько широкой бывает палитра гнездовых стратегий. Если обычно пчёлы ассоциируются с норами в грунте или полостями в древесине, то здесь они использовали кость как готовую защищённую "капсулу" — уже сформированное пространство, которое оставалось только адаптировать.

Сравнение: где чаще селятся одиночные пчёлы и чем пещера отличается от привычных вариантов

Одиночные пчёлы, как правило, выбирают места, где легко контролировать влажность и температуру, а вход в гнездо можно защитить или замаскировать.

Почва и песчаные участки. Это самый распространённый вариант: легко рыть, можно регулировать глубину и форму ходов. Полые стебли и трухлявая древесина. Подходят для видов, которым важна готовая трубчатая полость и сухость. Трещины в камнях и пустоты в природных структурах. Редкий, но известный сценарий, если есть стабильность и защита. Костные полости в пещере. Экзотика даже по меркам "нестандартных" гнёзд: сочетание укрытия, постоянной влажности и защищённости, но при этом полная нетипичность субстрата.

Плюсы и минусы такой стратегии для пчёл

С точки зрения "пчелиной логики" у костного гнездования есть сильные стороны, но и ограничения.

Преимущества. Защита от проливных дождей и возможных наводнений. Относительно постоянная влажность и микроклимат. Меньше конкурентов за полости, потому что место необычное. Потенциально ниже давление со стороны части хищников и почвенных всеядных животных.

Недостатки. Ограниченное число подходящих полостей: зубные лунки встречаются не везде и не всегда доступны. Риск изоляции: если в пещере меняются условия, переселиться сложнее. Непредсказуемость доступа: вход расположен высоко, и неясно, насколько регулярно пчёлы могли попадать внутрь.

Популярные вопросы о гнёздах пчёл в костях и пещерах

Почему находка считается уникальной

Потому что это первый зафиксированный случай, когда пчёлы использовали кости — конкретно пустые зубные лунки — для строительства гнёзд и откладывания яиц.

Можно ли точно сказать, какой это был вид пчёл

Нет. В пещере не сохранились тела насекомых, а сами гнёзда являются следами их деятельности. Поэтому неизвестно, был ли это вымерший вид или линия, существующая до сих пор.

Зачем пчёлам вообще гнездиться в пещере

Вероятное объяснение — стабильная влажность и защищённость от непогоды. Пещера могла быть безопасной средой, где легче поддерживать подходящие условия для развития потомства.