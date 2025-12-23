Не улей и не дерево: где древние пчёлы прятали потомство

Пчёл чаще всего представляют как жителей шумных ульев, но реальность куда разнообразнее: подавляющее большинство видов живёт в одиночку и выбирает для гнезда землю, полые стебли или трухлявую древесину. Именно поэтому находка на карибском острове Эспаньола удивила даже опытных палеонтологов.
В известняковой пещере среди окаменелых костей учёные обнаружили миниатюрные древние "домики" пчёл — прямо в пустых зубных лунках. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.
Команда исследователей работала в пещере, где слой за слоем накопились останки более чем 50 видов животных — от грызунов и птиц до рептилий. Палеонтологическая "копилка" сформировалась, вероятно, из-за того, что в разные годы здесь обитали сипухи: они отрыгивали непереваренные кости добычи, и со временем те превращались в окаменелости. Кроме того, некоторые животные могли попросту падать в пещеру, вход в которую находится примерно на восьмиметровой высоте, и погибать, не сумев выбраться. Отсутствие дождя и резких перепадов условий внутри пещеры помогло сохранить находки.
На этом фоне обнаружение следов насекомых выглядело почти невозможным. Ведущий автор работы Ласаро Виньола-Лопес, постдок из Музея естественной истории Филда в Чикаго, признаётся, что именно "несоответствие" и заставило его присмотреться внимательнее: пещера известна скоплениями костей позвоночных, а не "работой" беспозвоночных.
Подозрения возникли, когда исследователь заметил внутри зубных лунок странный "налёт" из спрессованной грязи. По виду он напоминал коконы, которые строят некоторые осы, но дальше началась работа уже на уровне деталей: команда провела компьютерную томографию — метод, позволяющий увидеть трёхмерную структуру объекта без разрушения.
Сканирование показало: внутри лунок находятся маленькие ячейки, сделанные из утрамбованной грязи, с гладкой внутренней поверхностью. Это важная улика. Осиные "бумажные" постройки обычно состоят из смеси слюны и пережёванных растительных волокон, а здесь материал и фактура указывали на иную технологию. Авторы пришли к выводу, что строителями были пчёлы: они используют уплотнённую грязь и восковое вещество, которым "запечатывают" стенки, создавая ровную внутреннюю поверхность.
Необычным оказалось не только место, но и масштаб поведения. В одной костной полости могли сохраняться следы нескольких поколений, возвращавшихся в одно и то же углубление. По описанию исследователей, даже в одном участке нижней челюсти могло быть до шести "волновых" циклов заселения — то есть речь шла не об одиночном эпизоде, а о повторяющейся стратегии.
Эти гнёзда — не тела насекомых, а следы их деятельности, то есть ихнофоссилии. Это особенно ценно для Карибского бассейна: ранее пчелиные окаменелости региона находили главным образом в янтаре, и они куда древнее — порядка 20 миллионов лет. Новые же гнёзда, по оценке авторов, относятся примерно к периоду около 20 тысяч лет назад и заполняют заметный пробел в местной "пчелиной" летописи.
При этом условия пещеры, хоть и помогли сохранить кости, не были идеальными для сохранности самих насекомых. Поэтому определить конкретный вид пчёл по телам невозможно: неизвестно, принадлежали ли строители к вымершей линии или к виду, существующему и сегодня. Зато сами ячейки получили научное имя — Osnidum almontei, в честь палеонтолога Хуана Альмонте Милана, который первым обнаружил пещеру.
Для многих видов одиночных пчёл важны стабильные условия: влажность, защита от ливней, отсутствие резких температурных перепадов и меньший риск нападения со стороны хищников или всеядных обитателей почвы. В этом смысле пещера могла быть "идеальным укрытием", даже если само поведение кажется странным с точки зрения привычных представлений.
Эксперты, комментировавшие работу, подчёркивают: находка показывает, насколько широкой бывает палитра гнездовых стратегий. Если обычно пчёлы ассоциируются с норами в грунте или полостями в древесине, то здесь они использовали кость как готовую защищённую "капсулу" — уже сформированное пространство, которое оставалось только адаптировать.
Одиночные пчёлы, как правило, выбирают места, где легко контролировать влажность и температуру, а вход в гнездо можно защитить или замаскировать.
Почва и песчаные участки. Это самый распространённый вариант: легко рыть, можно регулировать глубину и форму ходов.
Полые стебли и трухлявая древесина. Подходят для видов, которым важна готовая трубчатая полость и сухость.
Трещины в камнях и пустоты в природных структурах. Редкий, но известный сценарий, если есть стабильность и защита.
Костные полости в пещере. Экзотика даже по меркам "нестандартных" гнёзд: сочетание укрытия, постоянной влажности и защищённости, но при этом полная нетипичность субстрата.
С точки зрения "пчелиной логики" у костного гнездования есть сильные стороны, но и ограничения.
Преимущества. Защита от проливных дождей и возможных наводнений. Относительно постоянная влажность и микроклимат. Меньше конкурентов за полости, потому что место необычное. Потенциально ниже давление со стороны части хищников и почвенных всеядных животных.
Недостатки. Ограниченное число подходящих полостей: зубные лунки встречаются не везде и не всегда доступны. Риск изоляции: если в пещере меняются условия, переселиться сложнее. Непредсказуемость доступа: вход расположен высоко, и неясно, насколько регулярно пчёлы могли попадать внутрь.
Потому что это первый зафиксированный случай, когда пчёлы использовали кости — конкретно пустые зубные лунки — для строительства гнёзд и откладывания яиц.
Нет. В пещере не сохранились тела насекомых, а сами гнёзда являются следами их деятельности. Поэтому неизвестно, был ли это вымерший вид или линия, существующая до сих пор.
Вероятное объяснение — стабильная влажность и защищённость от непогоды. Пещера могла быть безопасной средой, где легче поддерживать подходящие условия для развития потомства.
