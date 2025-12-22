Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Три дня — и рецепторы проснулись: сладкий вкус оказался обучаемым

Чувствительность к сладкому можно улучшить за три дня — Chemical Senses
Наука

Вкус кажется чем-то врождённым: либо чувствуешь нюансы, либо нет. Но новое исследование из Японии показывает, что по крайней мере одну из самых знакомых граней вкуса — сладость — можно заметно "натренировать" всего за несколько дней.

Десерт и кофе
Фото: unsplash.com by Ahmet Yüksek is licensed under Free to use under the Unsplash License
Десерт и кофе

Это открывает неожиданный взгляд на то, как быстро меняется наше сенсорное восприятие, если с ним работать системно. Об этом сообщает журнал Chemical Senses.

Как учёные проверяли, можно ли "прокачать" сладкий вкус

Команда Университета Тохоку провела эксперимент с участием 40 здоровых взрослых. Участникам предложили трёхдневный тренинг восприятия сладкого вкуса: задача была практичная и довольно тонкая — научиться распознавать минимальные различия в сладости и уверенно отличать одни подсластители от других.

Сначала исследователи определили индивидуальный порог чувствительности каждого добровольца. Проще говоря, выяснили минимальную концентрацию, при которой человек начинает ощущать сладость. Этот порог измеряли сразу по пяти веществам: глюкозе, фруктозе, сахарозе, мальтозе и лактозе. Такой выбор неслучаен: все они относятся к углеводам, но восприниматься могут по-разному — по интенсивности, "профилю" сладости и послевкусию.

После этого начиналась основная часть тренинга. Люди многократно пробовали растворы подсластителей в концентрациях немного ниже их индивидуального порога. Участникам нужно было не просто сказать "сладко/не сладко", а попытаться уловить и запомнить, какой именно подсластитель "просвечивает" ощущением — даже если оно едва заметно. По сути, это тренировка на грани восприятия, где мозг учится замечать слабые сигналы и отличать их друг от друга.

Что изменилось всего за три дня

По итогам трёх дней у всех участников пороги чувствительности значимо снизились для всех пяти веществ. Это означает, что сладость стала ощущаться при более низких концентрациях, чем до тренинга. Иными словами, "датчик сладкого" в восприятии обострился.

Авторы интерпретируют это как подтверждение высокой пластичности вкусовой системы. Вкус — не статичная функция: он способен быстро адаптироваться под воздействием обучения, как это происходит и с другими сенсорными навыками, когда человек регулярно выполняет однотипную, но внимательную задачу.

Почему это важно не только для гурманов

Тонкое распознавание сладости кажется темой из мира гастрономии, но у результата есть и прикладной медицинский смысл. Исследователи отмечают потенциальную пользу для клинической практики: такие тренировки могут быть перспективны для коррекции снижения аппетита и нарушений вкусового восприятия с возрастом.

С возрастом многие люди жалуются, что еда "стала не такой", и дело не всегда в привычках или настроении. Вкусовые ощущения действительно могут притупляться, а вместе с этим меняется интерес к пище и удовольствие от неё. Если вкус поддаётся тренингу относительно быстро, появляется дополнительный инструмент поддержки — особенно там, где важно вернуть человеку желание есть и получать от еды понятные сигналы вкуса.

Что может стоять за эффектом тренировки

Результат трёхдневного тренинга не означает, что рецепторы на языке "перестроились" моментально. Скорее, речь о том, как нервная система учится обрабатывать слабые сигналы. Когда человек снова и снова пытается уловить тонкую сладость, он лучше настраивает внимание, сравнение ощущений и запоминание "вкусового отпечатка". В итоге тот же стимул воспринимается яснее.

Это похоже на ситуацию, когда начинающий слушатель сначала слышит просто "музыку", а спустя несколько дней практики начинает различать партии инструментов. Сигнал тот же, но обработка становится точнее.

Сравнение: "обычная дегустация" и вкусовой тренинг

Обычная дегустация чаще всего опирается на яркие ощущения: насыщенный вкус, понятная сладость, привычные ассоциации. Вкусовой тренинг устроен иначе: он работает на границе восприятия и требует повторений. Там, где дегустация даёт удовольствие "здесь и сейчас", тренинг развивает способность замечать слабые различия, которые раньше проходили мимо.

В повседневной жизни это может проявляться неожиданно: человек начинает чувствовать, что один фрукт "слаще, но иначе", а один напиток кажется "слишком сладким", хотя раньше разницы не было. При этом важно помнить: исследование описывает эффект именно на сладком вкусе и в контролируемых условиях.

Плюсы и минусы идеи "тренировать вкус"

Плюсы:
• можно улучшать чувствительность без сложных технологий, через повторяемую практику;
• подход потенциально применим при возрастных изменениях вкуса и снижении аппетита;
• тренировка развивает осознанность питания и внимательность к составу продуктов.

Минусы:
• эффект показан в кратком трёхдневном формате и на ограниченной выборке взрослых;
• тренинг требует регулярности и концентрации, что подходит не всем;
• улучшение чувствительности не равно автоматическому изменению пищевых привычек — это разные уровни поведения.

Популярные вопросы о тренировке вкуса сладкого

Можно ли тренировать вкус так же, как слух или обоняние?

Исследование показывает, что по крайней мере чувствительность к сладости может улучшаться после короткого тренинга, то есть вкусовая система обладает пластичностью.

Значит ли это, что сладкое начнёт казаться "слишком сладким"?

Усиление чувствительности может сделать некоторые привычные продукты более выраженными по сладости. Но как именно это проявится, зависит от человека и его рациона.

Может ли такой подход быть полезен пожилым людям?

Авторы указывают, что данные важны для клинической практики, в том числе для коррекции возрастных нарушений вкуса и снижения аппетита.

Тренинг влияет только на сахар или на разные подсластители тоже?

В эксперименте использовали пять веществ (глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу и лактозу), и пороги чувствительности снизились по всем пяти.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
