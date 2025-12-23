Обезглавленные и сброшенные в ров: находка, которая разрушила миф о мирных фермерах

На обычном пшеничном поле в Словакии археологи столкнулись с находкой, которая перевернула представления о жизни первых фермеров Европы. В канаве древнего поселения лежали десятки обезглавленных человеческих скелетов. Эта сцена указывает не на случайный конфликт, а на системное и жестокое насилие. Об этом сообщает Earth.

Жуткая находка у поселения Врабле

Раскопки велись недалеко от города Врабле, примерно в 100 километрах к востоку от Братиславы. В заполненной землёй канаве археологи обнаружили останки как минимум 85 человек, лишённых черепов. Захоронение датируется возрастом более 7 тысяч лет и относится к периоду раннего земледелия в Европе.

"Мы ожидали найти человеческие останки, но масштаб находки превзошёл все ожидания", — отметил руководитель раскопок доктор Мартин Фурхольт из Кильского университета.

Расположение тел и отсутствие традиционных погребальных ритуалов сразу указали на насильственный характер смерти — подобные сцены уже заставляли учёных пересматривать представления о жестоких практиках древних обществ.

Кто такие фермеры культуры LBK

Обнаруженные останки принадлежат представителям линейно-ленточной керамической культуры (LBK) — первой крупной земледельческой традиции Европы. Эти общины пришли из Анатолии и за несколько столетий распространились от Карпат до Франции.

Фермеры LBK выращивали пшеницу и эйнкорн, разводили крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Они строили длинные деревянные дома, где вместе жили люди и животные. Археологи часто называют LBK первой общеевропейской культурой из-за сходства домов, инструментов и керамики на огромной территории.

Почему отсутствие черепов так важно

В обычных захоронениях LBK умерших укладывали на бок в согнутом положении, сопровождая погребение сосудами и орудиями. Во Врабле всё было иначе. Тела сброшены беспорядочно, без ритуалов и без голов.

Отсутствие черепов серьёзно ограничивает научный анализ. Череп и зубы часто лучше всего сохраняют ДНК и изотопные сигнатуры, позволяющие определить происхождение человека и его детство. Тем не менее сам факт обезглавливания указывает на преднамеренное и символически нагруженное насилие.

Массовые убийства как часть кризиса

Подобные братские могилы конца периода LBK известны и в других регионах Центральной Европы. Во многих случаях на костях обнаружены следы ударов по затылку, что говорит о казнях, а не о хаотичных боях.

Генетические исследования показывают, что жертвы часто не были близкими родственниками. Это означает, что погибшие могли быть собраны из разных общин — возможно, в ходе рейдов или насильственных переселений, как это предполагается и в исследованиях о социальных конфликтах в доисторические эпохи.

Незнакомцы среди мёртвых

Учёные используют анализ изотопов стронция, чтобы понять, где люди выросли. Предварительные данные из аналогичных захоронений показывают, что многие жертвы не были местными. Это усиливает версию о масштабных конфликтах между группами, а не внутренней расправе внутри одного поселения.

Планировка самого поселения Врабле тоже вызывает вопросы. Позднее здесь была вырыта длинная канава и насыпан вал, причём проходы ориентированы не на поля, а на соседние кварталы. Это может говорить о внутреннем разделении и нарастающем социальном напряжении.

Был ли голод причиной насилия

Кости многих погибших выглядят крепкими, без явных признаков длительного недоедания. Это снижает вероятность того, что резня была вызвана исключительно голодом или засухой.

Археологи предполагают, что быстрый рост населения, борьба за землю, статус и контроль над ресурсами могли разрушить прежние социальные механизмы. В таких условиях коллективное насилие могло использоваться как способ укрепления границ между группами.

Сравнение: обычные захоронения LBK и братская могила Врабле

В стандартных погребениях LBK прослеживаются порядок, ритуал и уважение к умершим. Во Врабле мы видим хаос, отсутствие черепов и следы организованного насилия. Это подчёркивает, что речь идёт о переломном моменте в истории раннего земледелия.

Плюсы и минусы археологических данных

Такие находки дают уникальные сведения, но имеют ограничения.

Преимущества:

прямые доказательства масштабного насилия;

возможность изучить социальный кризис неолита;

сопоставление данных археологии, генетики и химии.

Ограничения:

утрата части информации из-за отсутствия черепов;

фрагментарность данных семитысячелетней давности;

сложность интерпретации мотивов.

Популярные вопросы о находке во Врабле

Была ли это одна атака?

Скорее всего, насилие происходило в короткий период, но не обязательно за один день.

Почему тела обезглавлены?

Это мог быть ритуальный элемент или способ запугивания и демонстрации власти.

Привёл ли этот кризис к концу культуры LBK?

Во многих регионах поселения исчезли, но в других сельское хозяйство продолжилось в изменённой форме.