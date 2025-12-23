Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заморозка зёрен делает помол кофе более однородным — бариста
Короткий день зимой негативно влияет на настроение — эндокринолог Барсуков
Эксперт Полторак заявил о потере актуальности сезонности для продажи квартир
Приход в середине вечера снижает тревожность интровертов — ивент-менеджер Вейшторт
Японский электрод снизил деградацию литий-воздушных батарей — Auto Bild
Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за мимики и тонкого эпидермиса — Vita
Брусника дает первый урожай на 2-3 год после посадки
Увольнение не делает человека менее ценным — психолог Мухина
Компания Инстасамки "Рич Флекс" будет ликвидирована

Вулкан ударил почти в космос: извержение, которое охладило атмосферу вопреки ожиданиям

Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Наука

Вулканические извержения редко выходят за пределы земной поверхности, но иногда их последствия затрагивают всю планету. В январе 2022 года подводный вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай нарушил привычные представления о силе таких событий. Его выбросы достигли высот, близких к космосу, и привели к необычным изменениям в атмосфере. Об этом сообщает Earth.

Извержение вулкана стихийного бедствия
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Извержение вулкана стихийного бедствия

Когда извержение выходит за пределы атмосферы

Вулкан Хунга расположен в мелководной части Тихого океана в тропической зоне. Во время серии взрывов в январе 2022 года он выбросил гигантский шлейф газа и частиц на высоты, ранее не зафиксированные для подводных извержений. Спутниковые наблюдения показали, что столб достиг верхних слоёв атмосферы, почти у границы космического пространства — зоны, где процессы уже сопоставимы с теми, что изучаются в контексте космических миссий и атмосферы планет.

Для анализа последствий учёные использовали данные спутников, метеозондов, самолётов и наземных станций. Климатические модели позволили проследить, как вулканические выбросы распространялись по планете и как меняли температуру и химический состав воздуха.

Почему Хунга оказалась столь взрывной

Ключевая особенность извержения заключалась в его подводной природе. Магма вступала в контакт с морской водой, что усиливало взрыв и дробило расплав на мельчайшие частицы. Вместе с ними в атмосферу было выброшено огромное количество водяного пара.

По оценкам исследователей, содержание водяного пара в стратосфере после извержения выросло примерно на 10%. Значительная часть этой влаги сохраняется в верхних слоях атмосферы даже спустя несколько лет, что делает Хунга уникальным случаем в современной истории наблюдений.

"Извержение Хунга было непохоже ни на одно событие, которое ранее фиксировали спутники", — отметил старший научный сотрудник Университета Колорадо в Боулдере Юньцянь Чжу.

Неожиданный эффект охлаждения

Обычно крупные вулканические извержения приводят к нагреву верхних слоёв атмосферы за счёт поглощения солнечного излучения частицами пепла и аэрозолей. Однако в случае Хунга всё произошло иначе. Избыточный водяной пар способствовал более активному излучению тепла в космос, что привело к охлаждению.

Измерения показали снижение температуры в стратосфере на 0,5-1 °C в обширных регионах. Через несколько месяцев эффект распространился и на более высокие слои. Это резко контрастирует с извержением Пинатубо в 1991 году, которое вызвало заметное глобальное похолодание у поверхности Земли.

"Крупные извержения способны серьёзно влиять на климат и озоновый слой", — подчеркнул Грэм Манн из Университета Лидса.

Почему серы оказалось меньше

Хотя магма Хунга содержала значительное количество серы, большая её часть была поглощена морской водой. В стратосферу попало лишь ограниченное количество диоксида серы, что привело к образованию сравнительно тонкого слоя сульфатных частиц.

Моделирование показало быстрый рост аэрозолей на фоне высокой влажности, а затем их постепенное оседание. В результате влияние серы на климат оказалось слабее, чем при классических мощных извержениях, хорошо известных по исследованиям атмосферных процессов и климата.

Температура у поверхности почти не изменилась

Несмотря на серьёзные процессы в верхних слоях атмосферы, влияние на климат у поверхности Земли оказалось минимальным. Среднее охлаждение составило около 0,05 °C — величину, сопоставимую с естественными колебаниями.

"Хотя водяной пар является парниковым газом, извержение Хунга в целом дало охлаждающий эффект и не стало причиной рекордного потепления 2023-2024 годов", — пояснила профессор Аманда Мэйкок из Университета Лидса.

Влияние на озоновый слой

Дополнительная влага изменила химические процессы в атмосфере. В некоторых районах Южного полушария зафиксировали кратковременное снижение концентрации озона, связанное в основном с изменением циркуляции воздуха. Потери озона над Антарктидой остались в пределах нормы.

Учёные подчёркивают, что "память" об извержении Хунга сохранится дольше обычного именно из-за водяного пара, а не серы. Это даёт редкую возможность изучить долгосрочные эффекты подобных событий.

Сравнение: Хунга и классические извержения

Извержение Хунга показало, что подводные вулканы могут влиять на климат иначе, чем наземные. Пинатубо охладил планету за счёт серных аэрозолей, тогда как Хунга изменил тепловой баланс через влагу. Эти различия заставляют пересмотреть существующие климатические модели.

Плюсы и минусы научных выводов

Новое понимание расширяет знания, но оставляет вопросы.

Преимущества:

  • уточнение роли водяного пара в климате;

  • улучшение моделей атмосферы;

  • лучшее прогнозирование последствий редких извержений.

Ограничения:

  • уникальность события усложняет сравнение;

  • долгосрочные эффекты ещё изучаются;

  • требуется больше данных о подводных вулканах.

Популярные вопросы об извержении Хунга

Достигло ли извержение космоса?
Шлейф поднялся до высот, близких к границе космоса, что крайне редко для вулканов.

Почему эффект оказался охлаждающим?
Из-за большого объёма водяного пара, усилившего отдачу тепла в космос.

Повлияло ли извержение на глобальное потепление?
Нет, его вклад оказался минимальным по сравнению с другими климатическими факторами.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Укладка с эффектом мокрых волос вернулась на подиумы и красные дорожки
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Африканский карликовый крокодил издает звук, похожий на мычание — IFLScience
Нехватка места для корней ухудшает рост рождественского кактуса — Actualno
Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам
Текущий период благоприятен для долгосрочной стратегии
Глубокое увлажнение перед выходом на мороз вредит коже — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.