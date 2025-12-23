Одна туманность — два мира: новый снимок показал то, что раньше скрывала космическая пыль

Телескоп Джеймса Уэбба показал новые детали скопления Вестерлунд 2 — PopSci

Одна и та же туманность может рассказать разные истории — всё зависит от того, кто на неё смотрит. Снимки, сделанные с интервалом в десять лет, наглядно показали, как далеко шагнули космические технологии. Новое изображение раскрыло детали, которые раньше оставались скрытыми. Об этом сообщает Popsci.

Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Туманность NGC6165

Что показал "Хаббл" десять лет назад

В 2015 году, отмечая 25-летие работы телескопа "Хаббл", NASA опубликовало один из самых впечатляющих кадров — звёздное скопление Вестерлунд 2 в созвездии Киля. Тогда астрономы увидели яркое облако газа и пыли, пронизанное светом массивных молодых звёзд. Изображение дало представление о структуре туманности и её самых заметных объектах.

Даже сегодня "Хаббл" остаётся важным инструментом науки. Однако его возможности в видимом диапазоне ограничивали глубину обзора, особенно в плотных и пылевых областях космоса, где процессы формирования звёзд тесно связаны с тем, что изучает современная астрономия и эволюция звёзд.

Как изменилась картина с приходом "Джеймса Уэбба"

В январе 2023 года телескоп "Джеймс Уэбб" впервые снял тот же объект, а в конце 2025-го ESA представило ещё более детализированное изображение. Для наблюдений использовались камеры ближнего и среднего инфракрасного диапазона, что позволило "заглянуть" сквозь плотные облака пыли.

Вестерлунд 2 находится примерно в 20 тысячах световых лет от Земли и простирается на 6-13 световых лет. Новый снимок показал сотни тусклых звёзд, которые не были видны на кадрах десятилетней давности, а также сложную структуру газовых потоков и нитей.

Почему инфракрасное зрение так важно

Молодые звёзды в этой области активно излучают энергию, формируя динамичную среду. Инфракрасные инструменты "Уэбба" фиксируют слабый свет, проходящий сквозь пыль, благодаря чему астрономы могут изучать ранние стадии формирования звёзд и планет.

Кроме того, данные включают информацию о коричневых карликах — объектах, масса которых может быть всего в десять раз больше массы Юпитера. Это открывает новые возможности для исследования того, как формируются диски вокруг таких тел и как возникают планеты в плотных звёздных скоплениях, подобно тем, что раскрывают исследования о ранних этапах формирования планет.

Сравнение: "Хаббл" и "Джеймс Уэбб"

Снимки одной и той же туманности подчёркивают разницу подходов. "Хаббл" даёт чёткое изображение ярких звёзд и общей структуры. "Джеймс Уэбб" показывает скрытую "начинку" — сотни слабых объектов и сложную динамику газа. Вместе они дополняют друг друга, создавая более полную картину Вселенной.

Плюсы и минусы новых наблюдений

Современные технологии расширяют горизонты, но имеют и свои ограничения.

Преимущества:

более глубокий обзор звёздных яслей;

изучение коричневых карликов и протопланетных дисков;

высокая детализация в инфракрасном диапазоне.

Ограничения:

сложность обработки больших массивов данных;

необходимость сочетать наблюдения с другими телескопами;

высокая стоимость эксплуатации.

Популярные вопросы о снимках Вестерлунд 2

Почему новые кадры выглядят иначе?

Из-за инфракрасного диапазона "Уэбб" видит объекты, скрытые пылью.

Заменил ли "Уэбб" "Хаббл" полностью?

Нет, телескопы работают в разных диапазонах и дополняют друг друга.

Зачем изучать коричневые карлики?

Они помогают понять границу между планетами и звёздами и процессы их формирования.