Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мягкий пикси вошёл в список актуальных стрижек сезона — Harper’s Bazaar
Оспаривание размера пенсии начинается с письменного обращения в СФР — юрист Биткова
40% сотрудников компаний оказались в зоне риска выгорания в 2025 - эксперт Зеленкова
Депутат Делягин предложил создать патриотический шутер уровня AAA
Торф, компост и перлит названы основными компонентами грунта для рассады
Новый центр НАТО в Румынии — часть подготовки к войне с РФ — аналитик Герасимов
Змеи используют несколько типов движения, включая планирование и сайдвиндинг — Popsci
Мошенники начали продавать ИИ-поддельные билеты на Щелкунчик — эксперт Горбунов
Покупку вторички выгоднее планировать на лето 2026 года — эксперт Трепольский

Там где жизнь невозможна: свежая лава в Исландии стала домом для невидимых колонистов

Учёные Университета Аризоны зафиксировали колонизацию микробов на лаве в Исландии
Наука

Там, где раскалённые потоки стирают всё живое, со временем запускается неожиданный процесс. Учёные получили редкую возможность увидеть, как экосистемы формируются буквально с нуля, без почвы и привычных ресурсов. В центре внимания оказалась вулканическая лава, долгое время считавшаяся полностью мёртвой средой.

вулкан с черной лавой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
вулкан с черной лавой

Лавовые поля как стартовая точка для жизни

Исследование провели специалисты Университета Аризоны, изучившие последствия извержений вулкана Фаградальсфьялль в Исландии в 2021–2023 годах. Температура лавовых потоков превышала тысячу градусов Цельсия, из-за чего вся прежняя биота была уничтожена. В результате сформировалась практически стерильная поверхность, лишённая органики, воды и питательных веществ.

Для биологов такие условия стали уникальной моделью "чистого листа". Учёные смогли наблюдать, как микроорганизмы заселяют среду, где отсутствуют привычные опоры для жизни, и какие формы способны выжить в экстремальной обстановке.

Как учёные изучали восстановление микробной среды

Команда собрала образцы свежей лавы, дождевой воды и аэрозолей, а затем сопоставила их с почвами и горными породами из соседних районов, не затронутых извержениями. С помощью ДНК-анализа удалось проследить, откуда именно приходят первые микроорганизмы и как меняется их состав со временем.

Результаты показали, что колонизация начинается уже в течение первого года после извержения. Однако первая зима становится серьёзным испытанием: биоразнообразие резко сокращается, и остаются лишь наиболее устойчивые виды, способные существовать при остром дефиците ресурсов.

Роль дождя и естественный отбор

Отдельное внимание исследователи уделили осадкам. После холодного сезона именно дождевая вода становится основным каналом поступления новых микроорганизмов на лавовые поля. При этом условия остаются крайне жёсткими, а доступных источников энергии и питательных веществ по-прежнему мало.

Со временем микробные сообщества стабилизируются, но сохраняют низкое разнообразие. По уровню продуктивности такие экосистемы сравнимы с самыми суровыми регионами планеты — пустыней Атакама или Антарктидой.

"Мы начинаем понимать, как биологические сообщества формируются с самого начала, и это знание может помочь нам в поисках жизни на других планетах", — отметила соавтор исследования Соланж Дюамель.

Почему это важно для науки и космоса

Полученные данные выходят за рамки земной экологии. Понимание механизмов первичной колонизации помогает моделировать сценарии зарождения жизни в условиях, где ранее она отсутствовала. Учёные предполагают, что похожие процессы могли происходить на Марсе в период его вулканической активности, когда на планете существовали потенциально пригодные для микроорганизмов условия.

Советы: как учёные изучают первичную колонизацию

  1. Выбирают участки, где извержения полностью уничтожили прежнюю биоту.
  2. Собирают образцы лавы, воды и воздуха в разные сезоны.
  3. Проводят генетический анализ для выявления состава микробных сообществ.
  4. Сравнивают данные с соседними, менее пострадавшими экосистемами.

Популярные вопросы о восстановлении жизни после извержений

Как быстро микробы появляются на лаве?

Первые микроорганизмы фиксируются уже в течение года после извержения.

Что сильнее всего влияет на заселение лавы?

Ключевую роль играют осадки, приносящие микроорганизмы из окружающей среды.

Зачем такие исследования нужны астробиологии?

Они помогают понять, как жизнь может возникать в экстремальных условиях на других планетах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Красота и стиль
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов Истории о призраках превращают бары в туробъекты — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева Квантовый подход снизил нагрузку на ИИ-сети — учёные из политеха Вирджинии Александр Рощин
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Депутат Делягин предложил создать патриотический шутер уровня AAA
Учёные Университета Аризоны зафиксировали колонизацию микробов на лаве в Исландии
Торф, компост и перлит названы основными компонентами грунта для рассады
Новый центр НАТО в Румынии — часть подготовки к войне с РФ — аналитик Герасимов
Змеи используют несколько типов движения, включая планирование и сайдвиндинг — Popsci
Квантовый подход снизил нагрузку на ИИ-сети — учёные из политеха Вирджинии
Мошенники начали продавать ИИ-поддельные билеты на Щелкунчик — эксперт Горбунов
Подмена доменов в открытках приводит к краже паролей — Дмитрий Долгов
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Покупку вторички выгоднее планировать на лето 2026 года — эксперт Трепольский
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.