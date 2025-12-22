Слабое место найдено и усилено: как изменится срок службы суставных протезов

Новая пайка снижает риск трещин керамической головки эндопротеза

Надёжность эндопротезов тазобедренного сустава напрямую влияет на качество жизни пациентов, особенно тех, кто сохраняет высокую физическую активность. Одна из ключевых проблем таких конструкций связана с разрушением керамических элементов при нагрузках.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Новый материал

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ предложили новую технологию пайки композитной керамики и титана. Она направлена на повышение прочности эндопротеза тазобедренного сустава, головка которого ранее могла трескаться при интенсивных нагрузках, включая прыжки и резкие движения.

В чём заключалась проблема протезов

Конструкция эндопротеза предполагает соединение керамической подвижной головки с ножкой из титанового сплава. При этом керамика, несмотря на износостойкость, обладает низкой ударной прочностью. В условиях повышенной активности это становилось критическим фактором риска повреждения.

Одним из возможных решений считалась установка металлической втулки внутри керамической головки. Такая втулка должна была служить демпфирующим звеном между керамикой и металлом. Однако реализация этого подхода упиралась в сложность и дороговизну существующих технологий пайки, сообщает Газета.Ru.

Почему золото оказалось тупиковым решением

До настоящего времени для получения биосовместимых паянных соединений широко использовалась пайка чистым золотом. Этот метод надёжен с точки зрения коррозионной стойкости и совместимости с организмом, но имеет серьёзные технологические ограничения.

"Сейчас единственный широко используемый метод получения биосовместимых паянных соединений — это пайка чистым золотом. Это очень дорого, но зато это гарантированно работает", — рассказал представитель научной группы, доцент НИЯУ МИФИ Иван Федотов.

Высокая температура плавления золота приводила к риску растрескивания керамики при охлаждении, что сводило на нет преимущества метода при массовом применении.

Новая технология и её возможности

Разработанная в МИФИ технология состоит из трёх этапов: лазерного нанесения насечек на керамическую поверхность, покрытия её порошком гидрида титана и использования нового припоя на основе титана, циркония и кобальта. Такой припой значительно дешевле золота и плавится при температуре около 880 градусов.

Снижение температуры пайки уменьшает вероятность повреждения керамических элементов и повышает надёжность соединения. По оценке разработчиков, технология может применяться не только в эндопротезах тазобедренного сустава, но и при создании других имплантатов — зубных, зрительных, слуховых, а также некоторых медицинских инструментов.