Дожить до 100 помогает не только образ жизни: у долгожителей нашли повторяющийся древний сигнал

Наука

Дожить до 100 лет — это не только дисциплина, питание и движение, но иногда и "наследство", которое пришло к человеку из глубокой древности. Новое генетическое исследование итальянских долгожителей показывает: в их ДНК чаще сохраняется определённая доля древнего европейского компонента, связанного с западными охотниками-собирателями.

Пожилые муж и жена за обеденным столом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилые муж и жена за обеденным столом

Учёные считают, что именно эта часть происхождения может быть одним из факторов, повышающих вероятность перешагнуть столетний рубеж. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале GeroScience.

Что изучали учёные и кого сравнивали

Авторы работы сосредоточились на одной из самых интригующих тем современной биологии — почему некоторые люди сохраняют здоровье и активность на протяжении крайне долгой жизни. Для этого исследователи проанализировали ДНК 333 итальянцев в возрасте 100 лет и старше, а затем сопоставили результаты с генетическими данными 690 здоровых взрослых людей примерно 50-летнего возраста.

Дальше команда сделала важный шаг: чтобы понять, какие "слои" наследственности могут быть связаны с долгожительством, они сравнили современные геномы с 103 древними геномами. В качестве "строительных блоков" современного итальянского генофонда выделили четыре основные группы, которые в разное время влияли на население Апеннин: западные охотники-собиратели, неолитические земледельцы из Анатолии, кочевники бронзового века и древние популяции Ирана и Кавказа.

Главный сигнал: роль западных охотников-собирателей

По итогам анализа оказалось, что у людей, достигших столетнего возраста, заметно выше доля наследия западных охотников-собирателей — самых ранних жителей Европы после последнего ледникового периода. При этом вклад остальных древних компонентов в этой работе не показывал такой же связи с вероятностью прожить до 100 лет.

Исследователи отдельно подчёркивают: речь не о "гене бессмертия" и не о простом рецепте долголетия. Долгая жизнь складывается из множества факторов, и генетическая "подпись" — лишь один из них. Однако новые результаты намекают, что древний эволюционный вклад может играть более заметную роль, чем принято было думать раньше.

Насколько сильным оказался эффект и почему отдельно выделили женщин

Авторы оценили, как изменение доли компонента охотников-собирателей связано со шансами попасть в группу долгожителей. По данным исследования, даже небольшой рост этой доли ассоциировался с увеличением вероятности дожить до 100 лет примерно на 38%.

Интересная деталь — выраженность эффекта у женщин. В выборке исследователей связь оказалась сильнее: при более высокой доле этого генетического компонента вероятность стать долгожительницей увеличивалась более чем в два раза. Это не означает, что "женщинам достаточно одной генетики", но подчёркивает: пол, вероятно, влияет на то, как именно наследственные факторы проявляются на протяжении жизни.

Почему древние компоненты вообще могут быть связаны с долголетием

Логика подобных работ строится вокруг идеи адаптаций. Разные древние популяции жили в разных условиях: климат, рацион, инфекции, физическая нагрузка, сезонность, стрессоры среды. За тысячи лет часть генетических вариантов могла закрепляться, потому что помогала выживать и оставлять потомство. Если такие варианты влияют на обмен веществ, восстановление тканей, работу иммунитета или устойчивость к воспалительным процессам, это теоретически может отражаться и на шансах прожить дольше.

При этом авторы аккуратно формулируют вывод: долголетие определяется комплексом предикторов — генетикой, средой и образом жизни. Новые данные лишь добавляют ещё один слой к пониманию того, почему у разных людей "ресурс здоровья" устроен по-разному.

Сравнение генетики и образа жизни в теме долголетия

Генетика — это скорее стартовые условия и диапазон возможностей организма. Она может повышать устойчивость к некоторым рискам или, наоборот, делать человека более уязвимым. Образ жизни — это ежедневные решения, которые либо помогают раскрыть сильные стороны здоровья, либо ускоряют износ системы.

Проще говоря, наследственность может дать небольшое преимущество на длинной дистанции, но питание, сон, движение, контроль давления и отказ от вредных привычек остаются тем, что реально можно менять. Поэтому корректнее воспринимать выводы исследования не как "приговор" или "пропуск в вечную молодость", а как уточнение карты факторов, которые влияют на долгую жизнь.

Плюсы и минусы подобных исследований

Такие работы расширяют понимание старения, но их важно читать без лишней мистики. Вот что обычно выглядит сильными и слабыми сторонами.

Плюсы:
• помогает точнее понять биологию долголетия и роль происхождения в здоровье;
• даёт новые направления для изучения механизмов старения и защиты организма;
• уточняет, что долгожительство может быть связано не только с современными привычками, но и с эволюционным "багажом".

Минусы:
• даже сильная статистическая связь не равна прямой причинности;
• результаты завязаны на конкретную популяцию и её историю, поэтому переносить их "на всех людей" нужно осторожно;
• у долголетия всегда много причин, и один компонент не объясняет всю картину.

Популярные вопросы о генетике долгожителей Италии

Значит ли это, что долгожительство определяется только генами?

Нет. Авторы подчёркивают комплексность: генетика, среда и образ жизни работают вместе. Генетические особенности могут повысить вероятность, но не гарантировать результат.

Можно ли по ДНК заранее понять, доживёшь ли до 100 лет?

Такие исследования выявляют статистические связи на уровне групп, а не предсказывают судьбу конкретного человека. На личном уровне слишком много переменных — от заболеваний до привычек и условий жизни.

Почему сравнивали именно с древними популяциями?

Потому что современный генофонд — это смесь древних компонентов. Сопоставление с древними геномами помогает понять, какой вклад в наследственность пришёл из разных исторических волн заселения и миграций.

Почему эффект оказался сильнее у женщин?

Работа показывает более выраженную связь в женской группе, но объяснение может требовать дополнительного исследования. Половые различия в гормональной регуляции, иммунных реакциях и старении часто проявляются по-разному.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
