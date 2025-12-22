Недосып как фактор риска №2: в моделях он уступил только курению

Новое исследование OHSU связывает недосып с сокращением продолжительности жизни

Нехватка сна давно считается вредной привычкой, но теперь у неё появился ещё более "тяжёлый" аргумент: она связана с сокращением продолжительности жизни на уровне целых сообществ. Исследователи показали, что там, где люди чаще недосыпают, средняя ожидаемая продолжительность жизни ниже — и это повторялось из года в год.

Особенно заметно то, что влияние сна в моделях оказалось сопоставимо с традиционными факторами риска. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование учёных OHSU.

Что именно изучили в OHSU и почему работа привлекла внимание

Команда из Университета здравоохранения и науки Орегона (OHSU) сосредоточилась не на отдельной группе людей и не на одной клинике, а на большой "карте" США. В исследовании анализировали связь между распространённостью недостатка сна и ожидаемой продолжительностью жизни, сравнивая данные по штатам и округам на протяжении нескольких лет.

Авторы опирались на данные опросов CDC Behavioral Risk Factor Surveillance System за 2019-2025 годы и сопоставляли их с показателями ожидаемой продолжительности жизни, одновременно учитывая другие привычные факторы, которые обычно связывают со смертностью: курение, питание и недостаток физической активности.

Самое примечательное в выводах — сила связи. По описанию OHSU, вклад недостатка сна как предиктора ожидаемой продолжительности жизни в моделях оказался настолько выраженным, что перекрывал влияние таких факторов, как диета и физическая активность. При этом более сильная связь, чем у сна, наблюдалась только у курения.

Сколько нужно спать и где проходит "граница" недосыпа

В рамках обсуждения результатов исследователи повторяют ориентир, который часто используют в рекомендациях для взрослых: стремиться к 7-9 часам сна в сутки. Именно недосып (в частности, сон менее 7 часов) рассматривался как неблагоприятный показатель на уровне популяции.

Важно, что речь идёт не о соревновании "кто спит больше", а о стабильном, регулярном восстановлении. Сон — это не просто "пауза", а период, когда организм регулирует гормональные процессы, поддерживает иммунные механизмы и восстанавливает нервную систему. Поэтому хронический недосып обычно ощущается не только как усталость, но и как накопление "сбоев" в разных системах.

Чтобы подчеркнуть практический смысл находки, исследователи формулируют её максимально прямолинейно:

Почему связь сна и долголетия могла оказаться такой сильной

Авторы и популярные пересказы исследования выделяют несколько логичных "мостиков", через которые сон может быть связан с продолжительностью жизни. Среди них чаще всего называют влияние на сердечно-сосудистое здоровье, иммунную систему и функции мозга.

При этом корректнее говорить именно о статистической связи, а не о прямом доказательстве причинности. Такие работы показывают, что недосып "ходит рядом" с более низкой ожидаемой продолжительностью жизни, но в реальной жизни сон часто переплетён с другими обстоятельствами: сменная работа, стресс, хронические заболевания, тревожность, уход за детьми, длительные поездки, а также нарушения сна вроде апноэ. Это не отменяет важность вывода, но помогает читать его без крайностей.

Что нового по сравнению с предыдущими работами

Исследования о вреде недосыпа публиковались и раньше, но здесь важен масштаб и "география". Авторы называют работу первой, где устойчивую корреляцию между недостатком сна и ожидаемой продолжительностью жизни удалось проследить во всех штатах США на протяжении нескольких лет, а не в одном регионе или на коротком промежутке.

Отдельно подчёркивается повторяемость эффекта: связь сохранялась по годам, то есть речь не о единичной вспышке или случайном совпадении. Это делает результат особенно прикладным для общественного здравоохранения: если показатель стабильно связан с долголетием, его можно использовать как "маяк" для профилактики и локальных программ.

Сравнение: сон, питание и физическая активность как предикторы

Когда говорят "сон важнее диеты и спорта", это легко понять неправильно. Никто не предлагает заменить движение и сбалансированное питание дополнительными часами в постели. Скорее идея в другом: сон долго воспринимали как второстепенный фактор — приятный, но необязательный, — тогда как исследование показывает, что на уровне популяции недосып может быть очень сильным сигналом неблагополучия.

В моделях OHSU недостаток сна оказался одним из самых мощных предикторов более низкой ожидаемой продолжительности жизни, уступая по силе связи только курению и опережая другие привычные поведенческие факторы. Для читателя это удобная "перенастройка приоритетов": сон стоит ставить в один ряд с питанием и активностью, а не после них.

Плюсы и минусы того, что сон стали измерять как фактор долголетия

Тема звучит оптимистично именно потому, что сон — фактор, который во многих случаях можно улучшать.

Плюсы

• сон становится понятной целью профилактики наравне с отказом от курения и повышением активности;

• у людей появляется более честная "карта" причин усталости, раздражительности и снижения работоспособности;

• городам и регионам проще планировать меры поддержки: от просвещения до доступности диагностики нарушений сна.

Минусы

• есть риск свести всё к лозунгу "просто спите больше", игнорируя сменный график, стресс и медицинские причины бессонницы;

• корреляция не равна причинности: улучшение сна не отменяет необходимость лечить хронические заболевания;

• попытки "насильно" спать дольше иногда усиливают тревожность и могут ухудшать качество сна.

Популярные вопросы о связи сна и продолжительности жизни

Правда ли, что сон влияет на долголетие сильнее диеты и спорта?

В анализе OHSU распространённость недостатка сна в моделях была связана с ожидаемой продолжительностью жизни сильнее, чем некоторые поведенческие факторы вроде диеты и физической активности. Но это не означает, что питание и движение "не важны" — речь о силе статистической связи в конкретном исследовании.

Сколько часов сна считается нормой для взрослого?

Исследователи и официальные материалы OHSU ориентируют на 7-9 часов сна в сутки для большинства взрослых, если это возможно.

Можно ли "отоспаться" на выходных и компенсировать недосып?

Разовые долгие сны помогают почувствовать себя лучше, но устойчивее работает регулярный режим. Если недосып хронический, полезнее постепенно выравнивать будни, чем пытаться "перекрыть" всё двумя длинными ночами.

Почему исследование говорит о штатах и округах, а не о конкретном человеке?

Потому что работа изучала закономерности на уровне сообществ: где больше людей спит недостаточно, там ниже ожидаемая продолжительность жизни. Это хороший сигнал для общественного здравоохранения, но личные причины недосыпа всё равно нужно разбирать индивидуально.

Сравнение сна и качества жизни

Почему "7-9 часов" — не строгая формула

Универсальная цифра удобна как ориентир, но важен и субъективный результат: бодрость днём, отсутствие постоянной сонливости, способность концентрироваться и стабильное настроение. Поэтому цель обычно звучит так: найти свой устойчивый режим в пределах рекомендуемого диапазона и поддерживать его.